SEA Games 33 có tổng cộng 50 môn thi với 569 bộ huy chương. Bên cạnh các môn thể thao truyền thống như bóng đá, bóng chuyền, điền kinh, đấu kiếm, bắn súng… Đại hội khu vực được tổ chức tại Thái Lan cũng đưa vào một loạt những môn chưa từng xuất hiện ở các kỳ trước đây.

Kéo co (Tug of war)

Kéo co từng là môn thi đấu chính thức tại Olympic kỳ 1916-1917, nhưng đây là lần đầu tiên kéo co xuất hiện ở một kỳ SEA Games. Môn thể thao này vừa là một phần bản sắc dân tộc, vừa mang tính hiện đại và giàu tính gắn kết, phát huy sức mạnh tập thể.

Tuyển kéo co Việt Nam tập luyện cho SEA Game 33.

Tuyển Kéo co Việt Nam hướng tới SEA Games 33 gồm 26 VĐV dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Đoàn Công Thuận. Thành tích tốt nhất của Việt Nam là hạng nhì Đông Nam Á (2009, 2017), hạng ba châu Á (2008, 2017).

Ném đĩa

Đây môn thể thao đồng đội được yêu thích rộng rãi trên thế giới nhờ tinh thần Tự trọng (Spirit of the Game) và luật chơi đề cao sự công bằng, không cần trọng tài chính thức. Tại SEA Games, các nội dung của môn Ném đĩa có tổng cộng 12 bộ huy chương, nhưng không được tính vào bảng tổng sắp của Đại hội.

Kabaddi

Lần đầu tiên Kabaddi được đưa vào chương trình thi đấu của SEA Games. Môn này xuất phát từ một trò chơi dân gian của các quốc gia ở khu vực Nam Á. Tại SEA Games 33, Kabaddi có 3 nội dung thi đấu chính gồm: đồng đội nam/nữ 7 người, đồng đội nam/nữ 5 người, đồng đội nam/nữ 3 người.

Môn thể thao Kabaddi.

Bóng gỗ (Woodball)

Lần đầu tiên Bóng gỗ được đưa vào tại SEA Games. Người chơi dùng gậy gỗ đánh bóng qua các cổng trên sân cỏ hoặc cát. Dù có vẻ nhẹ nhàng nhưng bóng gỗ đòi hỏi sự khéo léo và tính toán cực cao.

Thể thao trên không (Dù lượn và Dù lượn có động cơ)

Môn này có hai nội dung chính ở SEA Games 33: Dù lượn (Paragliding) và Dù lượn có động cơ (Paramotor), được tổ chức dưới hình thức biểu diễn, không tính huy chương chính thức.

MMA (Võ tổng hợp)

Môn thể thao rất hấp dẫn này có 6 nội dung: MMA hiện đại 54kg nữ, MMA hiện đại 65kg nam, MMA hiện đại 60kg nữ, MMA hiện đại 60kg nam, MMA truyền thống 54kg nữ và MMA truyền thống 56kg nam. Tuyển MMA Việt Nam tham dự SEA Games 33 với các võ sĩ: Phạm Văn Nam, Trần Ngọc Lượng, Quàng Văn Minh, Nguyễn Vũ Quỳnh Hoa, Dương Thị Thanh Bình và Lê Ngọc Thu.

MMA lần đầu thi đấu ở SEA Games.

Cờ Ốc (cờ Thái)

Đây là cờ truyền thống được phổ biến tại Thái Lan. Với người Việt Nam, cách chơi và quân cờ của cờ Thái tương tự như cờ Ốc từng được biết tới. Tại SEA Games 32, dù các kỳ thủ Việt Nam mới được làm quen với cờ ốc nhưng đã xuất sắc giành 2 HCV.

Kiteboarding (Lướt ván diều)

Môn thể thao mạo hiểm này lần đầu xuất hiện ở SEA Games, có sự kết hợp giữa lướt sóng và dù lượn.

Chạy vượt chướng ngại vật Laser

Các VĐV phải vượt qua chuỗi thử thách khắc nghiệt: chạy bộ, leo trèo vượt chướng ngại vật và bắn súng laser.

Teqball

Các VĐV thi đấu trên một chiếc bàn cong, phải dùng kỹ thuật khống chế bóng điêu luyện, tạo nên những pha đôi công mãn nhãn.

Baseball 5 & Hockey 5s

Phiên bản "tốc độ cao" của bóng chày và khúc côn cầu. Số lượng người chơi giảm xuống còn 5 người mỗi đội, sân đấu nhỏ hơn, luật chơi đơn giản hóa giúp nhịp độ trận đấu diễn ra dồn dập và hấp dẫn hơn.

Audition

Đây là games được xem là một phần ký ức của thế hệ 8x, 9x tại Việt Nam, gắn với âm nhạc, thời trang và văn hóa đại chúng của giới trẻ. Tại SEA Games 33, Audition có ba nội dung thi đấu, gồm cá nhân nam, cá nhân nữ và đồng đội nam - nữ phối hợp. Tuyển Esports Audition Việt Nam tham dự SEA Games với các VĐV Lê Thị Hoài Phương, Lê Ngọc Trường Giang, Công Thành, Tô Ý Linh, Nguyễn Văn Huy và Nguyễn Hồng Ngọc.