Các bác sĩ Bệnh viện FV can thiệp bằng hệ thống robot phẫu thuật da Vinci Xi thế hệ mới, giúp ông Nguyễn Văn Hải (66 tuổi, TP.HCM) loại bỏ khối u phổi nghi ác tính trên nền di chứng lao xơ dính nặng.

Ông Nguyễn Văn Hải được phát hiện một khối u phổi khoảng 17 mm. Tuy nhiên, ca phẫu thuật không đơn giản do bệnh nhân có tiền sử hút thuốc 40 năm và từng mắc lao phổi trong khoảng 30 năm. Di chứng lao khiến phổi bị xơ dính nặng, dính chặt vào thành ngực và các thùy phổi khó phân định.

Tại Bệnh viện FV, ê-kíp do TS.BSCKII Đặng Đình Minh Thanh, Trưởng khoa Phẫu thuật lồng ngực, Chuyên gia Phẫu thuật robot da Vinci, thực hiện phẫu thuật bằng hệ thống robot da Vinci Xi. Sau gần 2 giờ bóc tách phần phổi bị dính, các bác sĩ xác định được vị trí tổn thương và loại bỏ thành công khối u.

TS.BS.CKII Đặng Đình Minh Thanh và ê-kíp phẫu thuật u phổi cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện FV

Nốt phổi nhỏ xuất hiện trên nền phổi bị tổn thương nặng

Ông Nguyễn Văn Hải có tiền sử hút khoảng một bao thuốc mỗi ngày trong 40 năm. Khoảng 30 năm trước, ông từng mắc lao phổi. Bên cạnh đó, ông còn mắc đái tháo đường.

Kết quả thăm khám và chụp CT tại FV cho thấy ông có một nốt phổi nghi ngờ ác tính trên nền nhu mô phổi xơ dính nhiều.

Theo TS.BSCKII Đặng Đình Minh Thanh, đây là trường hợp có nền bệnh phức tạp. Người bệnh mắc lao phổi 30 năm, làm cho toàn bộ phổi dính vào nhau gây khó xác định ranh giới thùy, đồng thời màng phổi cũng dính vào thành ngực. Việc phẫu thuật không chỉ nhằm loại bỏ khối u mà còn phải xử lý lớp dính rất chắc giữa phổi và thành ngực. Các bác sĩ cũng phải hạn chế tối đa nguy cơ làm rách nhu mô phổi vốn đã suy yếu sau nhiều năm tổn thương.

Sau khi được tư vấn, ông Hải và gia đình đồng ý thực hiện phẫu thuật robot da Vinci Xi với sự điều khiển của BS. Đặng Đình Minh Thanh.

Gần 2 giờ gỡ dính phổi trước khi tiếp cận khối u

Bước đầu của ca mổ là bóc tách phổi khỏi thành ngực. Do tình trạng dính nặng, ê-kíp phải thực hiện từng bước, tách lớp mô giữa phổi và thành ngực với độ chính xác cao.

Đây là công đoạn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Bề mặt phổi của bệnh nhân xuất hiện nhiều bóng khí. Nếu thao tác quá mạnh, bóng khí có thể bị vỡ, gây tràn khí màng phổi.

“Phần khó nhất của công đoạn gỡ dính là đỉnh phổi và mặt trong, nơi tiếp giáp với vùng trung thất và các mạch máu lớn. Chỉ cần một sai phạm nhỏ, bệnh nhân có thể nguy kịch”, BS. Thanh cho biết.

Robot da Vinci Xi giúp bác sĩ thực hiện các thao tác bóc tách trong không gian hẹp với độ chính xác cao, đồng thời hạn chế tổn thương thêm cho nhu mô phổi. Tuy nhiên, do phổi dính quá nặng, riêng công đoạn gỡ dính đã mất gần 2 giờ.

Công nghệ ICG xác định ranh giới thùy phổi trong thời gian thực

Sau khi giải phóng phổi khỏi thành ngực, ê-kíp tiếp tục phải xác định chính xác ranh giới giữa các thùy phổi. Đây cũng là một thách thức do cấu trúc phổi đã bị biến đổi bởi di chứng lao.

Để hỗ trợ phẫu thuật, BS. Thanh chuyển hệ thống robot da Vinci Xi sang chế độ huỳnh quang ICG. Nhờ công nghệ này, các vùng mô phổi đã được đánh dấu hiện rõ dưới ánh sáng huỳnh quang, qua đó hỗ trợ bác sĩ nhận diện ranh giới giải phẫu ngay trong lúc mổ.

Kết hợp với kỹ thuật gây mê giúp bệnh nhân nở phổi biệt lập, ê-kíp xác định được ranh giới giữa các thùy phổi và vị trí tổn thương. Robot da Vinci Xi cũng hỗ trợ phẫu thuật viên thao tác ổn định trong không gian hẹp nhờ khả năng loại bỏ biên độ rung tự nhiên của tay. Nhờ đó, các bác sĩ có thể tiếp cận và cắt bỏ tổn thương, đồng thời hạn chế ảnh hưởng đến phần phổi lành xung quanh.

Khi xác định rõ ranh giới cần phẫu thuật, ê-kíp tiến hành cắt bỏ khối u. Kết quả sinh thiết cho thấy khối u có kích thước khoảng 17 mm và là ung thư phổi. Bệnh nhân chưa ghi nhận hạch to và được xác định mắc ung thư phổi giai đoạn 1A.

Theo hướng dẫn điều trị được ê-kíp áp dụng, với ung thư phổi giai đoạn sớm đã được phẫu thuật triệt căn, người bệnh không cần điều trị bổ trợ.

Bệnh nhân sau phẫu thuật robot da Vinci Xi điều trị ung thư phổi phục hồi nhanh hơn dự kiến. Ảnh: Bệnh viện FV

Sau phẫu thuật, chức năng hô hấp của ông Hải gần như hồi phục sau chưa đầy 24 giờ. Tình trạng ổn định giúp bệnh nhân và gia đình yên tâm hơn về quá trình điều trị.

“Suốt quá trình điều trị ở FV, từ cung cách phục vụ, tư vấn đến làm thủ tục hồ sơ, tôi đều cảm thấy rất hài lòng. Ê-kíp làm việc chuyên nghiệp và tận tâm”, ông Hải chia sẻ.

Trường hợp của ông Hải cho thấy kích thước khối u không phải yếu tố duy nhất quyết định mức độ khó của một ca phẫu thuật. Với những người có nền phổi tổn thương nặng do hút thuốc hoặc các bệnh lý cũ, việc đánh giá kỹ tình trạng phổi và lựa chọn phương pháp phẫu thuật phù hợp có vai trò quan trọng trong điều trị.

Người nhà bệnh nhân cảm ơn bác sĩ Thanh và ê-kíp Bệnh viện FV sau ca mổ. Ảnh: Bệnh viện FV

Bệnh viện FV

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(Nguồn: Bệnh viện FV)