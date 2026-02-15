Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương vừa qua đã ra mắt Ứng dụng di động Tuyên giáo và Dân vận (app TGDV).

Ứng dụng là nền tảng thông tin đa phương tiện phục vụ ngành tuyên giáo và dân vận trên cả nước, giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân dễ dàng tiếp cận thông tin; đẩy mạnh hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Ứng dụng Tuyên giáo và Dân vận

Mục tiêu của ứng dụng là thông tin được truyền tải đa chiều, được kiểm chứng; hỗ trợ người dân nắm được các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đồng thời đánh giá tác động của từng chính sách đến lợi ích nhân dân và xã hội.

Với người dân, ứng dụng giúp tiếp cận thông tin chính thống nhanh, dễ hiểu; ứng dụng trợ lý ảo AI hỗ trợ người dân tự tra cứu chính sách, hỏi đáp, tự học, tự làm đúng; cung cấp công cụ phản ánh, gửi kiến nghị và theo dõi kết quả xử lý; được nhận thông tin đúng địa bàn, đúng nhu cầu, không bị quá tải; hình thành công dân số, người dân hiểu biết, chủ động, đồng hành với Đảng và Nhà nước, tăng niềm tin và đồng thuận xã hội.

Đối với cán bộ, đảng viên, ứng dụng là nguồn tài liệu chuẩn hóa, thống nhất, phong phú đa dạng; cung cấp công cụ học tập, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về lý luận chính trị, nghị quyết, chỉ thị đảm bảo linh hoạt và đo lường được kết quả học tập.

Đối với cán bộ ngành tuyên giáo và dân vận, ứng dụng giúp hỗ trợ trong công tác tham mưu về lĩnh vực tuyên giáo và dân vận dựa trên dữ liệu; xây dựng kịch bản tuyên truyền, đo lường được hiệu quả tuyên truyền, học tập, vận động; kênh thông tin chủ động nắm bắt tâm tư, nguyên vọng của nhân dân tại địa bàn phụ trách; tăng tính chủ động, tự tin khi tuyên truyền, đối thoại với dân.

Các tính năng trên app TGDV có thể kể đến: Tin tức, thông tin chính thống; video, truyền hình, nội dung đa phương tiện (multimedia); thăm dò dư luận xã hội; phản ánh, góp ý, kiến nghị của người dân; nền tảng học tập số; thư viện số; trợ lý ảo AI...