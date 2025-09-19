Nghệ sĩ trẻ Rhyder vừa ra mắt MV Sau cơn suy với hình ảnh đầy mới mẻ, có nét thăng trầm, trưởng thành hơn so với trước đây. Là nhân vật duy nhất xuất hiện, Rhyder muốn khắc họa sự cô đơn, trống trải khi đã mạnh mẽ, dứt khoát vượt qua những vòng lặp của nỗi buồn dai dẳng - một “cơn suy” không có hồi kết mà mỗi người đang phải trải qua.

Nghệ sĩ Rhyder. Ảnh: NVCC

“Viễn cảnh trong MV Sau cơn suy gợi sự trống trải, hoài niệm nhưng không bí bách, gò bó. Phía sau tàn tích của một thế giới từng huy hoàng là khoảng không gian rộng lớn, gợi mở về sự tái tạo. Tôi tin rằng thế giới tinh thần của chúng ta cũng vậy, sẽ có những lúc cần “xóa trắng” mọi cảm xúc, kỳ vọng để tìm lại chính mình”, Rhyder chia sẻ.

Về phần âm nhạc, Sau cơn suy có tiết tấu chậm, nổi bật lên trên cả là tiếng đàn piano và giọng hát sáng, có độ vang tự nhiên và ấm áp của Rhyder, giúp anh truyền tải trọn vẹn cảm xúc của bài hát. Phần cao trào của ca khúc không hướng đến sự bùng nổ kỹ thuật mà là sự nén lại, đẩy cảm giác nghẹn ngào dâng tràn. Các phần melodic rap cũng có sự nhấn nhá gọn, rõ chữ.

Nhóm Ngũ Hổ Tướng gồm 5 ca sĩ nổi tiếng Ưng Hoàng Phúc, Dương Ngọc Thái, Khánh Phương, Lâm Chấn Huy và Lưu Hưng cũng vừa ra mắt MV Anh em trước sau như một sau 3 tháng ấp ủ.

Khác với các nhóm nhạc thông thường, Ngũ Hổ Tướng hình thành từ tình bạn lâu năm giữa 5 ca sĩ độc lập đã có sự nghiệp riêng. Ưng Hoàng Phúc và Khánh Phương quen biết gần 20 năm, Ưng Hoàng Phúc với Dương Ngọc Thái và Lâm Chấn Huy khoảng 15 năm, còn với Lưu Hưng hơn 10 năm.

MV "Anh em trước sau như một":

Ý tưởng khởi nguồn từ Lâm Chấn Huy khi đề xuất với Ưng Hoàng Phúc làm lại một bài hát về tình anh em. Từ đó, Ưng Hoàng Phúc nảy sinh ý tưởng tạo dự án hoàn toàn mới, thay vì hát lại ca khúc cũ. Tên Ngũ Hổ Tướng được Ưng Hoàng Phúc đặt khi nghĩ đến con số 5.

Để tạo ấn tượng ban đầu theo phong cách thập niên 1980, mỗi thành viên có nghệ danh riêng: Phúc Cọp (Ưng Hoàng Phúc), Anh Ba Đò (Dương Ngọc Thái), Phương Gió Ấm (Khánh Phương), Huy Cu Đơ (Lâm Chấn Huy) và Hưng Sầu Riêng (Lưu Hưng).

Quá trình thực hiện MV Anh em trước sau như một không hề dễ dàng. Theo Ưng Hoàng Phúc, 3 tháng qua nhóm trải qua nhiều giai đoạn khó khăn, từ ấp ủ ý tưởng, trao đổi, đến những lúc buồn phiền, giận hờn, thậm chí định bỏ cuộc.

"Có những chuyện xảy ra như buồn phiền, giận hờn, định không làm nữa. Nhưng nếu mọi người vì cái chung phải giảm bớt cái tôi của mình xuống", Ưng Hoàng Phúc chia sẻ.

Về kinh phí, Ưng Hoàng Phúc hài hước tiết lộ dự án được đầu tư lớn với chi phí khoảng 1 tỷ đồng. Không thể không nhắc đến Kim Cương - vợ Ưng Hoàng Phúc, người đóng vai trò quản lý của nhóm.

Vợ chồng Ưng Hoàng Phúc - Kim Cương và Dương Ngọc Thái - Triệu Ái Vy.

Khánh Phương thừa nhận việc kết hợp 5 nghệ sĩ đã thành công không dễ dàng: "Những nghệ sĩ có sự thành công nhất định, cái tôi cũng rất lớn". Tuy nhiên, tinh thần "anh em trước sau như một" giúp họ vượt qua khó khăn.

Về vấn đề cát-sê khi đi diễn nhóm, Khánh Phương cho biết: "Khi các chương trình muốn mời Ngũ Hổ Tướng, anh em chúng tôi không thể lấy cái giá cát-sê cá nhân cộng lại. Vì tinh thần anh em trước sau như một, anh em nói thôi mình có thể giảm cát-sê cá nhân xuống một chút nhưng nhận show này là show 5 anh em".

Về hoạt động, nhóm sẽ đi diễn chung tại các sân khấu thích hợp, đồng thời mỗi thành viên tiếp tục sự nghiệp solo.

Ngoài MV, phim ngắn 45 phút về nhóm Ngũ Hổ Tướng sẽ phát hành vào 21/9 trên các nền tảng.

5 ca sĩ hát live ca khúc mới:

Sơn Tùng M-TP, Trọng Hiếu, Rhyder, Ngô Lan Hương, Vũ Phụng Tiên, Minh Tốc & Lam đã tạo nên một đại tiệc âm nhạc bùng nổ cảm xúc tại chương trình chào tân sinh viên có 1-0-2 Happy Bee tại Hà Nội.

Sơn Tùng M-TP mang đến sân khấu này phần trình diễn được đầu tư công phu như một mini-concert riêng, khiến khán giả không ngừng hò reo.

Anh thể hiện với loạt mash-up mới mẻ từ Cơn mưa ngang qua - Nắng ấm xa dần, Em của ngày hôm qua, Đừng làm trái tim anh đau.

Phong cách trẻ trung, hiện đại và giàu năng lượng giúp Trọng Hiếu "thôi miên" khán giả, biến màn biểu diễn thành một bữa tiệc âm nhạc đầy cuốn hút.

Rhyder mang đến hai bản hit Dân chơi sao phải khóc và Chịu cách mình nói thua, biến cả sân khấu thành một dàn hợp xướng khổng lồ.

Mỗi cú thả nhịp, câu rap khiến hàng nghìn sinh viên đồng loạt nhảy theo, tạo nên những khoảnh khắc khó quên.

Bộ đôi Minh Tốc & Lam mang đến không gian ngẫu hứng, đậm chất indie qua Step by Step, Những ngày rong chơi, Chốn sa mạc, khiến khán giả đung đưa theo từng nhịp jazz, funk.

Vũ Phụng Tiên xuất hiện với giọng ca độc đáo, vừa trong trẻo vừa mạnh mẽ. Cô khuấy động khán giả bằng những ca khúc gây sốt như Lưu số em đi, Đau vậy đủ rồi, Lệ lưu ly.

Ảnh: BTC, video: HM