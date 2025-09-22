Để chủ động ứng phó bão số 9 Ragasa từ sớm, từ xa, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, giảm thiểu thiệt hại về tài sản, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các địa phương trong tỉnh theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão và các hình thái thời tiết nguy hiểm.

Đình hoãn các cuộc họp chưa thật sự cần thiết để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, đôn đốc công tác ứng phó với bão Ragasa với tinh thần quyết liệt nhất, từ sớm, từ xa.

Chủ động các biện pháp ứng phó ở mức cao nhất, lường trước kịch bản xấu nhất để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân và Nhà nước, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Yêu cầu các sở ngành, địa phương, đơn vị phân công, bố trí cụ thể lãnh đạo ứng trực, xử lý tình huống tại địa bàn, tại các khu vực có nguy cơ cao.

Tổ công tác của đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh hướng dẫn người dân ứng phó bão số 9. Ảnh: Đ.X

Do thời gian bão có khả năng ảnh hưởng trùng với thời gian tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, nhiều cán bộ chủ chốt của các sở, ngành, địa phương sẽ là đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu (đặc biệt các địa phương ven biển) tổ chức thông tin cho nhân dân biết về diễn biến bão.

Khẩn trương rà soát, kiểm đếm toàn bộ các tàu thuyền, phương tiện của địa phương hoạt động trên biển, ven biển.

Phối hợp với các cơ quan có liên quan bằng mọi biện pháp thông tin đến chủ tàu, thuyền trưởng của tàu thuyền, phương tiện còn hoạt động trên biển biết về diễn biến và dự báo hướng di chuyển của bão; Hướng dẫn di chuyển thoát ra khỏi, không đi vào vùng có nguy cơ ảnh hưởng của bão.

Kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền, phương tiện về nơi tránh trú an toàn, hỗ trợ triển khai các biện pháp cần thiết bảo đảm an toàn cho tàu thuyền tại nơi neo đậu.

Chủ động gia cố bảo đảm an toàn nhà cửa, công trình cơ sở hạ tầng, đê biển, hạn chế thiệt hại đối với sản xuất, nhất là sản xuất nông nghiệp ở ven biển. Triển khai gia cố lại các lồng bè nuôi trồng thủy sản, di chuyển người tới nơi an toàn. Hoàn thành các công việc này trước ngày 25/9.

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 9, ngày 22/9, Đồn Biên phòng Đảo Trần đã cử 2 tổ công tác xuống địa bàn thôn Trần giúp nhân dân chằng buộc nhiều lồng bè nuôi trồng thủy sản, hạn chế tối đa thiệt hại do mưa bão gây ra. Đồng thời, đơn vị đã kêu gọi, vận động 16 phương tiện và 37 ngư dân vào nơi tránh trú an toàn. Trong 2 ngày 21-22/9, Đồn Biên phòng Thanh Lân đã điều động 2 lượt xuồng cao tốc phối hợp với tổ công tác của đặc khu Cô Tô tuyên truyền vận động 191 phương tiện tàu xuồng, lồng bè vào âu tránh trú bão số 9 an toàn.