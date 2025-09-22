Chiều tối ngày 22/9, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia tiếp tục thông tin về diễn biến siêu bão Ragasa, khả năng trở thành bão số 9 trong ít giờ tới khi di chuyển vào Biển Đông.

Ông Lâm cho biết, bão Ragasa (còn gọi là bão số 9) nhiều khả năng vẫn duy trì cường độ siêu bão, cấp 17, trong khoảng 24 giờ đầu khi di chuyển trên Biển Đông.

Siêu bão Ragasa đi vào Biển Đông đêm nay 22/9. Nguồn: VNDMS

Đến khoảng ngày 24/9, cơn bão có thể suy yếu dần trước khi tiến vào đất liền Trung Quốc.

“So với bão Yagi năm 2024, cường độ hiện tại của Ragasa khi còn ở ngoài Tây Bắc Thái Bình Dương đã mạnh hơn. Nếu tiếp tục giữ cường độ này khi vào Biển Đông, Ragasa sẽ vượt Yagi”, ông Lâm đánh giá.

Ông Lâm cũng tiếp tục nhận định về hướng di chuyển của bão Ragasa gồm 2 phương án chính. Trong đó, phương án nhiều khả năng xảy ra hơn, là bão sẽ hướng vào đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), sau đó suy yếu, di chuyển về phía Vịnh Bắc Bộ rồi vào các tỉnh Đông Bắc Bộ. Do đó, trọng tâm ảnh hưởng sẽ là Đông Bắc Bộ, mở rộng tới Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh từ đêm 24/9 đến khoảng 27/9.

Phương án thứ hai là bão đi chếch xuống phía Nam, ít tác động đến đất liền Trung Quốc mà chủ yếu hoạt động trên Biển Đông. Trong trường hợp này, cường độ bão sẽ mạnh hơn và mức độ nguy hiểm tăng cao. Hiện tại, cơ quan khí tượng vẫn đánh giá phương án thứ nhất có khả năng xảy ra cao hơn.

Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Ragasa là một siêu bão có hoàn lưu rộng, diễn biến phức tạp, lại xuất hiện đúng thời điểm giao mùa khi các đợt không khí lạnh bắt đầu hoạt động, dù cường độ chưa mạnh. Sự tương tác này khiến cường độ và quỹ đạo bão trở nên phức tạp, khó lường, đòi hỏi phải theo dõi sát trong những ngày tới.

Khu vực có thể chịu tác động mưa lớn và gió mạnh

Ông Lâm cũng cho biết, về cường độ, do bão Ragasa còn đang ở ngoài Biển Đông và quỹ đạo chịu tác động của khối không khí lạnh yếu, nên cơ quan khí tượng chưa thể xác định chính xác mức độ ảnh hưởng khi bão vào bờ; diễn biến còn phức tạp và cần tiếp tục theo dõi.

Ngoài ra, ông Lâm nói thêm, các khu vực dự kiến chịu tác động cả mưa lớn và gió mạnh chủ yếu là vùng Đông Bắc Bộ cùng với Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Phạm vi ảnh hưởng có thể mở rộng sang các tỉnh ở sườn đông Hoàng Liên Sơn như Lào Cai và Yên Bái.

Cụ thể, với kịch bản dự báo bão di chuyển như hiện nay: Vùng mưa lớn là Bắc Bộ, Thanh Hóa - Hà Tĩnh (70-150mm). Vùng tâm mưa: Thái Nguyên, Nam Tuyên Quang, Lào Cai, Phú Thọ, vùng đồng bằng Bắc Bộ mưa 150-250mm, cục bộ trên 450mm.

Sau khi bão suy yếu, hoàn lưu phía sau vẫn có khả năng gây mưa cho khu vực ven biển Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh trong thời gian sau ngày 26/9.

Tối 25/9, bão trên đất liền từ Quảng Ninh - Ninh Bình, giật cấp 11

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 19h ngày 22/9, vị trí tâm siêu bão Ragasa trên vùng biển phía Tây Bắc đảo Lu-Dông (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17 (202-221km/giờ), giật trên cấp 17. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h.

Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20km, cường độ tiếp tục suy yếu thêm.

Dự báo diễn biến siêu bão (trong 24 đến 72 giờ tới):

Do ảnh hưởng của siêu bão Ragasa, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-14, vùng gần tâm siêu bão đi qua cấp 15-17, giật trên cấp 17, sóng biển cao trên 10m; biển động dữ dội.

Từ ngày 24/9, khu vực Vịnh Bắc Bộ gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-12, giật cấp 15, sóng biển cao 5-7m; biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió rất mạnh, sóng rất lớn.