Đây là 1 trong các hoạt động tri ân khách hàng theo kế hoạch nối dài hành trình hỗ trợ giáo dục tại các địa phương còn nhiều khó khăn, trong khuôn khổ Tuần lễ Cảm ơn Xuân/Hè 2026 của UNIQLO tại Việt Nam.

Trước đó, vào ngày 15 và 16/05, UNIQLO cùng Quỹ Hy vọng đã khánh thành và bàn giao các phòng học, công trình phụ trợ tại 2 điểm trường mới ở khu vực vùng cao, gồm điểm trường Tả Lèng 1 - Trường Mầm non Pa Cheo, xã Bản Xèo, tỉnh Lào Cai và điểm trường Nà Ó - Trường Mầm non Thạch Lâm, xã Quảng Lâm, tỉnh Cao Bằng. Đây là hai công trình được thực hiện từ nguồn ngân sách trích từ một phần doanh thu bộ sưu tập UT Mickey Mouse in Vietnam trong Tuần Lễ Cảm Ơn Thu/Đông 2025.

Đại diện UNIQLO Việt Nam và Quỹ Hy vọng cắt băng khánh thành tại điểm trường Nà Ó - Trường Mầm non Thạch Lâm, xã Quảng Lâm, tỉnh Cao Bằng

Tại các xã vùng cao như Bản Xèo và Quảng Lâm, nơi học sinh chủ yếu thuộc cộng đồng người Mông, giáo dục mầm non có vai trò đặc biệt quan trọng. Đây là giai đoạn đầu tiên các em làm quen với lớp học, thầy cô, bạn bè, tiếng phổ thông và môi trường sinh hoạt tập thể. Vì vậy, những phòng học kiên cố, sạch sẽ, an toàn không chỉ cải thiện điều kiện học tập, mà còn góp phần giúp trẻ tự tin hơn trong hành trình khám phá thế giới xung quanh.

Cụ thể, tại điểm trường Tả Lèng 1, dự án xây mới 3 phòng học có khu vệ sinh khép kín, 1 bếp ăn, 2 phòng công vụ giáo viên, sân bê tông, cổng và hàng rào. Tại điểm trường Nà Ó, dự án bổ sung 2 phòng học có khu vệ sinh khép kín. Với kinh phí tài trợ từ UNIQLO là 2 tỷ đồng trong tổng kinh phí dự án 2,7 tỷ đồng, các công trình mới hỗ trợ trực tiếp cho hơn 160 học sinh mầm non và giáo viên.

Niềm vui của cô trò điểm trường Tả Lèng 1 - Trường Mầm non Pa Cheo, xã Bản Xèo, tỉnh Lào Cai trong ngày khánh thành

Việc hoàn thiện các điểm trường tại Lào Cai và Cao Bằng là dấu mốc gần nhất trong hành trình hợp tác giữa UNIQLO và Quỹ Hy vọng. Thông qua các mùa Tuần Lễ Cảm Ơn, UNIQLO đã duy trì hoạt động trích một phần doanh thu từ các bộ sưu tập đặc biệt để đóng góp cho các dự án cộng đồng. Với UT Mickey Mouse in Vietnam, những thiết kế được khách hàng lựa chọn trong mùa mua sắm trước đã được chuyển hóa thành nguồn lực cụ thể cho các công trình giáo dục vùng cao.

Tiếp nối tinh thần này, trong Tuần Lễ Cảm Ơn Xuân/Hè 2026, UNIQLO công bố tiếp tục đóng góp một phần doanh thu từ BST UT Mickey Mouse in Vietnam cho Quỹ Hy Vọng để xây dựng thêm 2 điểm trường tại xã Trà Vân, TP. Đà Nẵng. Hai điểm trường dự kiến được hỗ trợ gồm Trường Mầm non Vành Khuyên và Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú, Tiểu học và Trung học cơ sở Trà Vân.

Trường Mầm non Vành Khuyên (bên trái) và trường Phổ thông dân tộc bán trú, Tiểu học và Trung học cơ sở Trà Vân (bên phải) tại xã Trà Vân, Đà Nẵng

Hoạt động này cho thấy Tuần Lễ Cảm Ơn không chỉ là dịp UNIQLO gửi lời tri ân đến khách hàng bằng ưu đãi mua sắm, mà còn là cách thương hiệu cùng khách hàng nối dài những đóng góp thiết thực cho cộng đồng.

(Nguồn: UNIQLO Việt Nam)