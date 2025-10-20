Bản Tung, xã Trung Lý (huyện Mường Lát cũ, Thanh Hóa) là một trong những bản vùng biên đặc biệt khó khăn. Đến nay, 61 hộ dân với hơn 300 nhân khẩu, 100% là người Mông, vẫn chưa có đường, chưa có điện lưới quốc gia.

Đường vào bản Tung khó đi

Con đường vào bản chỉ rộng chừng một sải tay, đá lổn nhổn, dốc dựng đứng. Bao năm qua, người dân vẫn gùi ngô, sắn, cõng con vượt núi để ra trung tâm xã.

“Bản có hơn 60 ha sắn, nhưng đường xấu, giá sắn rớt còn hơn 1.000 đồng/kg, vận chuyển ra Quốc lộ 16 rất vất vả,” Bí thư chi bộ Tráng A Páo chia sẻ.

Gia đình Bí thư chi bộ bản Tung sử dụng quạt chạy bằng tua bin nước

Không có điện lưới, bà con phải dùng tua-bin nhỏ để thắp sáng, chạy quạt. Mùa khô, suối Tung cạn đáy, nguồn nước sinh hoạt càng khan hiếm. Một số hộ được hỗ trợ téc chứa nước theo chương trình mục tiêu quốc gia, nhưng chưa đủ đáp ứng. Chăn nuôi trong bản chỉ ở mức tự cung, trâu bò muốn bán phải dắt bộ hàng cây số ra chợ.

Dù thiếu thốn, người Mông bản Tung vẫn kiên trì bám đất, nuôi con ăn học. Trẻ em trong độ tuổi đều đến trường, hủ tục cưới hỏi, ma chay được xóa bỏ. Các đoàn thiện nguyện cùng chính quyền địa phương tặng đèn năng lượng, sửa sân trường, trồng cây xanh, hỗ trợ học sinh nghèo… giúp bà con thêm niềm tin vào cuộc sống.

Hộ nghèo của bản được hỗ trợ téc nước dự trữ nước sinh hoạt

Hiện bản có 19 hộ nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở cao.

“Bản Tung đã được quy hoạch tái định cư giai đoạn 2021-2025, nhưng do vướng đất nên chưa thể triển khai. Xã đang kiến nghị tỉnh đưa vào dự án 2026-2030 để sớm ổn định đời sống cho dân”, ông Trần Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Trung Lý cho biết.

Người dân bản Tung vẫn ngày ngày mong chờ một mái nhà vững chắc, một con đường bằng phẳng, ánh điện sáng mỗi đêm. Khi ước mơ ấy thành hiện thực, cuộc sống nơi rẻo cao biên giới sẽ bớt gập ghềnh, tiếng cười trẻ nhỏ sẽ vang xa giữa đại ngàn.