Ngày 27/9, BSCKII Trần Hải Phong, Khoa Thận ngoại - Ghép thận, Bệnh viện Nhân dân 115 (TPHCM) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho một trường hợp vỡ bàng quang hiếm gặp.

Trước đó, người này nhịn tiểu trong thời gian dài sau khi sử dụng rượu bia. Lúc vào nhà vệ sinh, bệnh nhân bất ngờ trượt ngã, va đập mạnh vùng hạ vị vào thành bồn cầu.

Khoảng 4 giờ sau tai nạn, bệnh nhân được đưa vào Bệnh viện Nhân dân 115 trong tình trạng đau tức hạ vị, bí tiểu. Qua thăm khám lâm sàng và chụp X-quang, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị vỡ bàng quang trong phúc mạc kèm chấn thương gan độ I.

Chụp CT bụng và X-quang bàng quang cho thấy tình trạng dịch tự do trong phúc mạc và vỡ bàng quang. Ảnh: BVCC

Nhận định đây là trường hợp cấp cứu ngoại khoa nguy hiểm, ê-kíp phẫu thuật Khoa Ngoại niệu - Ghép thận - Nam khoa tiến hành mổ khâu phục hồi bàng quang hai lớp, đặt dẫn lưu ổ bụng và đặt sonde tiểu lưu. Về chấn thương gan độ I, ê-kíp Ngoại Tổng hợp quyết định điều trị bảo tồn thay vì can thiệp phẫu thuật.

Hiện tình trạng bệnh nhân cải thiện tốt. Ống dẫn lưu được rút sau 2 ngày, sonde tiểu rút sau 14 ngày và người bệnh đã có thể đi tiểu bình thường trở lại.

Vỡ bàng quang là một cấp cứu ngoại khoa nguy hiểm. "Nếu chậm trễ xử lý sẽ gây viêm phúc mạc, nhiễm trùng nặng, đe dọa tính mạng người bệnh. Bệnh nhân trong trường hợp này rất được đưa vào bệnh viện và xử trí đúng cách nên đã phục hồi hoàn toàn", bác sĩ Phong cho biết.

Theo nghiên cứu tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) năm 2021, nguyên nhân phổ biến gây vỡ bàng quang bao gồm tai nạn giao thông (86,6%, đa số do uống rượu bia khiến bàng quang căng đầy) và tai nạn lao động (13,4%). Các tai nạn sinh hoạt như té ngã trong nhà vệ sinh, bị va đập bụng khi bàng quang căng rất hiếm gặp.

Bác sĩ Phong cũng khuyến cáo người dân không nên nhịn tiểu sau khi uống rượu bia. Đặc biệt cẩn thận khi di chuyển trong nhà vệ sinh để tránh té ngã. Trong trường hợp, sau chấn thương vùng bụng, nếu có biểu hiện đau bụng, bí tiểu, tiểu máu cần đến bệnh viện ngay lập tức để được cấp cứu kịp thời.