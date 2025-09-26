Ngày 26/9, thông tin từ Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh cho biết, mới đây, Phòng Cấp cứu, Khoa Khám bệnh tiếp nhận bé N.M.N (6 tuổi, trú phường Liên Hòa, tỉnh Quảng Ninh) nhập viện trong tình trạng hôn mê, tổn thương nặng vùng đầu, da, niêm mạc nhợt. Trẻ đã được sơ cứu ban đầu, hồi sức, đặt ống nội khí quản, bóp bóng trợ thở khi chuyển từ tuyến dưới lên Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh điều trị.

Gia đình chia sẻ chấn thương vùng đầu của trẻ do tai nạn sinh hoạt.

Sau khi tiếp nhận, bệnh viện đã kích hoạt quy trình báo động đỏ toàn viện để cấp cứu trẻ. Bệnh nhi được các bác sĩ nhanh chóng xử trí hồi sức, cấp cứu suy hô hấp, cấp cứu ngừng tim, ngừng tuần hoàn, chăm sóc tích cực và thực hiện các cận lâm sàng.

Hình ảnh chấn thương sọ não của bệnh nhi 6 tuổi. Ảnh: BVCC

Kết quả cho thấy, trẻ bị vỡ xương sọ, kèm theo chảy máu và dập não phức tạp. Các bác sĩ chuyên ngành ngoại thần kinh nhi của Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh hội chẩn liên viện với chuyên gia ngoại thần kinh của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Trẻ được chẩn đoán bị xuất huyết nội sọ do chấn thương sọ não, tăng áp lực nội sọ, suy hô hấp và nhanh chóng được chuyển phòng mổ chỉ định mổ cấp cứu chấn thương sọ não.

Kíp phẫu thuật gồm bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Tiến Dũng, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bác sĩ chuyên khoa 2 Trịnh Trương Tuyên, Trưởng khoa Ngoại chuyên khoa, Bệnh viện Sản Nhi, cùng các bác sĩ, kỹ thuật viên Khoa Ngoại chuyên khoa, Gây mê hồi tỉnh đã tiến hành mổ cấp cứu kịp thời cho bệnh nhi.

Các bác sĩ đã tiến hành mở nắp sọ giải áp, lấy máu tụ nhu mô não, loại bỏ mảnh xương găm vào nhu mô não, cầm máu tổ chức não đụng dập, sau đó vá, khâu treo màng cứng và đóng vết mổ cho trẻ.

Sau ca mổ, bệnh nhi được chuyển sang Khoa Hồi sức tích cực và Khoa Ngoại chuyên khoa chăm sóc, điều trị đặc biệt. Sau 2 tuần điều trị, trẻ dần hồi phục, tỉnh táo, ổn định sức khỏe và vừa được ra viện.