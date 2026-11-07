Nước bí đao, mướp đắng được nhiều người lựa chọn để giải nhiệt trong những ngày nóng. Tuy nhiên, bác sĩ cho rằng không nên dùng các loại nước mát thay nước lọc hằng ngày.

Uống nước mướp đắng và bí đao có tác dụng gì. Ai không nên dùng thức uống này. Xin bác sĩ tư vấn! (Ngọc Hà - TPHCM)

Bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Tấn Vũ - nguyên giảng viên khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y Dược TPHCM tư vấn:

Bí đao và mướp đắng là những thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn của người Việt, đồng thời thường được sử dụng để chế biến các loại nước uống giải nhiệt. Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp với những thức uống này và việc sử dụng không đúng cách có thể ảnh hưởng đến sức khỏe.

Nước mướp đắng có tác dụng gì?

Mướp đắng (khổ qua) có vị đắng, được sử dụng phổ biến trong các món ăn và một số bài thuốc y học cổ truyền. Theo quan niệm Đông y, dược liệu này có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, tiêu viêm, thường được dùng trong những trường hợp nóng trong, rôm sảy, ngứa ngáy do thời tiết nóng.

Ngoài chế biến thành món ăn, mướp đắng còn được dùng nấu nước tắm. Với người bị rôm sảy, ngứa ngoài da, nước mướp đắng có thể được sử dụng để hỗ trợ làm dịu da. Tuy nhiên, bạn cần thử trên một vùng da nhỏ trước, không dùng khi da bị tổn thương hoặc có dấu hiệu kích ứng.

Trà mướp đắng - bí đao nhiều người thích. Ảnh: Hoa Linh.

Nước bí đao

Theo y học cổ truyền, bí đao có tác dụng thanh nhiệt, giải khát, thường được sử dụng trong những trường hợp nóng trong, khô miệng, nổi mụn nhọt hoặc say nắng.

Bí đao cũng là thực phẩm có hàm lượng năng lượng thấp, chứa nhiều nước, phù hợp với người muốn kiểm soát cân nặng khi được sử dụng trong chế độ ăn uống cân đối.

Tuy nhiên, người dân cần lưu ý không nên ăn bí đao sống hoặc uống nước ép bí đao sống. Việc sử dụng bí đao chưa qua chế biến có thể gây khó chịu, rối loạn tiêu hóa ở một số người. Nên nấu chín bí đao trước khi sử dụng làm món ăn hoặc nước uống.

Để sử dụng an toàn, mọi người cần lưu ý:

- Không uống quá nhiều nước mát vào buổi tối vì có thể gây tiểu đêm, ảnh hưởng giấc ngủ.

- Không sử dụng liên tục hằng ngày hoặc thay thế hoàn toàn nước lọc bằng các loại nước thảo mộc.

Bạn cần chọn nguyên liệu tươi, sạch, không dập nát, hư hỏng; với dược liệu khô, tuyệt đối không sử dụng loại bị ẩm mốc hoặc biến chất. Ngoài ra, loại thức uống này không phù hợp với người có cơ địa dễ lạnh bụng, hay rối loạn tiêu hóa hoặc đang suy nhược.

Người có bệnh mạn tính, đặc biệt là đái tháo đường, suy thận, cần hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng các loại nước mát có phối hợp nhiều dược liệu.

Đặc biệt, người mắc đái tháo đường cần tránh các công thức nước giải nhiệt có thêm đường, mía lau hoặc các thành phần tạo ngọt. Người suy thận cũng không nên tự ý sử dụng nước thảo mộc thay nước uống thông thường vì một số nguyên liệu có thể chứa các khoáng chất, ion cần được kiểm soát theo tình trạng bệnh.

Huyết áp thay đổi thế nào khi bạn ngừng sử dụng trà, cà phê? Caffeine có trong cà phê, trà có thể khiến huyết áp tăng nhẹ trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, tác động lâu dài của việc cắt giảm caffeine đối với huyết áp khá phức tạp, phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

4 không khi uống trà tránh nguy cơ hình thành sỏi thận Uống trà hằng ngày có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng uống quá đặc, quá nhiều hoặc không đúng cách có thể làm tăng nguy cơ sỏi thận ở một số người.

Người đàn ông không ăn đồ ngọt nhưng đường huyết vẫn tăng vọt, thận tổn thương Hầu như không ăn bánh kẹo hay uống nước ngọt, một người đàn ông 45 tuổi vẫn có chỉ số HbA1c lên tới 9,8%, kèm tình trạng protein trong nước tiểu.

Quả hồng nhiều dinh dưỡng nhưng tuyệt đối không ăn khi đói Quả hồng chín rộ vào mùa thu không chỉ có vị ngọt thơm mà còn cung cấp nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, mọi người không nên ăn nhiều, đặc biệt nếu đang phải kiểm soát đường huyết hoặc hạn chế kali.

Loại lá ở Trung Quốc ví như 'lá tiên', tại Việt Nam không thiếu Lá dâu tằm hay còn gọi là tang diệp được dùng trong y học cổ truyền với nhiều công dụng, từ hỗ trợ thanh phế, làm dịu ho đến cải thiện các triệu chứng ở mắt.

Với người khỏe mạnh, có thể sử dụng nước bí đao, mướp đắng và các loại nước thảo mộc như thức uống bổ sung trong thời gian ngắn, với lượng vừa phải. Cần thay đổi nguyên liệu, kết hợp chế độ ăn uống đa dạng và uống đủ nước theo nhu cầu cơ thể.