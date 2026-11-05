Caffeine có trong cà phê, trà có thể khiến huyết áp tăng nhẹ trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, tác động lâu dài của việc cắt giảm caffeine đối với huyết áp khá phức tạp, phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

1. Có thể hạn chế những đợt tăng huyết áp

Caffeine có tác dụng kích thích, có thể khiến huyết áp tăng nhẹ và tạm thời trong khoảng 1,5-9,5 giờ sau khi tiêu thụ. Vì vậy, ngừng uống cà phê, trà có thể giúp hạn chế những đợt tăng huyết áp này.

Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng ở mỗi người không giống nhau, phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tần suất sử dụng caffeine, huyết áp ban đầu, cân nặng, hút thuốc, độ cao nơi sinh sống và tình trạng mang thai.

Caffeine trong trà, cà phê tác động nhiều tới sức khỏe.

2. Khả năng dung nạp caffeine ảnh hưởng đến huyết áp

Người thường xuyên uống cà phê có thể hình thành khả năng dung nạp caffeine. Khi đó, huyết áp ít bị ảnh hưởng hơn so với những người không có thói quen sử dụng chất này.

Theo Verywell Health, một nghiên cứu trên 77 người trưởng thành khỏe mạnh cho thấy, sau khi uống espresso, huyết áp tâm thu tăng ở những người không thường xuyên uống cà phê. Trong khi đó, chỉ số này không thay đổi ở nhóm có thói quen uống cà phê.

Các chuyên gia chưa xác định được liệu hiện tượng trên xuất phát từ khả năng dung nạp caffeine hay do caffeine đã làm tăng huyết áp tổng thể của người hay uống. Tác động lâu dài của caffeine đối với huyết áp vẫn còn là vấn đề gây tranh luận.

Vì vậy, hiện chưa đủ bằng chứng để kết luận người uống cà phê thường xuyên sẽ không có bất kỳ thay đổi nào về huyết áp khi ngừng sử dụng.

3. Tác động với người bị huyết áp cao

Một nghiên cứu theo dõi 18.609 người trong gần 19 năm cho thấy, ở nhóm tăng huyết áp độ 2 và độ 3, những người uống từ hai tách cà phê mỗi ngày có nguy cơ tử vong do đột quỵ, nhồi máu cơ tim hoặc bệnh tim mạch khác cao gấp hơn hai lần so với nhóm uống một tách hoặc ít hơn mỗi ngày.

Các mức huyết áp được phân loại như sau:

- Tăng huyết áp độ 2: 160-179/100-109 mmHg.

- Tăng huyết áp độ 3: từ 180/110 mmHg trở lên.

Đáng chú ý, nghiên cứu không ghi nhận mối liên quan giữa việc uống trà xanh và nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch tăng lên, ngay cả ở người bị tăng huyết áp. Trà xanh cũng chứa caffeine nhưng hàm lượng thấp hơn cà phê. Điều này cho thấy loại đồ uống và lượng caffeine tiêu thụ đều có thể ảnh hưởng đến phản ứng của huyết áp.

4. Ngừng caffeine đột ngột có thể gây triệu chứng cai

Khi bạn đột ngột giảm lượng caffeine, cơ thể cần thời gian thích nghi và có thể xuất hiện các triệu chứng cai, thường bắt đầu trong vòng 12-24 giờ sau lần uống cuối cùng. Các biểu hiện gồm mệt mỏi, đau đầu, dễ cáu gắt, giảm động lực, khó tập trung, rối loạn tâm trạng, ít muốn giao tiếp, buồn nôn, đau cơ và các triệu chứng giống cúm.

Để hạn chế tình trạng này, mọi người nên giảm dần lượng caffeine thay vì ngừng đột ngột. Nghỉ ngơi, uống đủ nước và sử dụng thuốc giảm đau không kê đơn có thể cải thiện các triệu chứng khó chịu.