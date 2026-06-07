Tiến sĩ Ngô Đức Phương, Viện trưởng Viện khoa học thuốc nam cho biết, rau má (tên khoa học là Centella asiatica) là loại rau, dược liệu rất quen thuộc ở Việt Nam. Từ lâu, loại cây này đã được dùng để giải nhiệt, làm mát cơ thể, đồng thời ngày càng được nghiên cứu sâu rộng về tác dụng đối với da liễu và hệ tuần hoàn.

Trong đời sống, rau má thường được xay làm nước uống dạng sinh tố, ăn sống hoặc nấu canh. Y học cổ truyền nhận định rau má có vị đắng, ngọt, tính mát; có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, mát gan, hỗ trợ điều trị mụn nhọt, rôm sảy, nóng trong, lợi tiểu nhẹ và hỗ trợ đào thải độc tố.

Các nghiên cứu hiện đại cho thấy, trong cây rau má chứa các hoạt chất triterpenoid như asiaticoside và madecassosid, cùng các flavonoid và polyphenol. Toàn bộ cây rau má đều có tác dụng chống viêm, chống oxy hóa, giúp bảo vệ thành mạch và hỗ trợ tuần hoàn máu hiệu quả.

Nhờ chứa nhiều chất chống oxy hóa mạnh, nước rau má kích thích quá trình tổng hợp collagen, giúp các vết thương mau lành và làm mờ sẹo một cách nhanh chóng. Chính vì vậy, chiết xuất rau má hiện nay được ứng dụng rất nhiều trong các loại mỹ phẩm giúp phục hồi da, giảm mụn, giảm sẹo và hỗ trợ cải thiện tình trạng suy giãn tĩnh mạch nhẹ.

Bên cạnh đó, việc uống đều đặn một cốc rau má mỗi ngày sẽ giúp làm mát gan, giảm mụn nhọt, rôm sảy và đẩy lùi các bệnh nhiệt miệng khó chịu. Đặc biệt, các dưỡng chất tốt cho hệ thần kinh có trong loại rau này còn giúp giảm căng thẳng, lo âu và cải thiện chất lượng giấc ngủ rõ rệt.

Mặc dù rau má rất tốt, nhưng Tiến sĩ Ngô Đức Phương lưu ý người dân không nên lạm dụng uống quá nhiều vì dễ gây lạnh bụng và tiêu chảy.

Về liều lượng hợp lý, mỗi người chỉ nên uống một cốc tương đương khoảng 40g rau má tươi mỗi ngày. Đồng thời, người dùng nên uống đều trong 2 đến 3 tuần, sau đó tạm nghỉ khoảng 1 tuần rồi mới tiếp tục dùng trở lại để cơ thể có thời gian đào thải bớt tính hàn.

Thời điểm sử dụng tốt nhất là vào ban ngày, tránh uống vào buổi tối muộn vì có thể gây tiểu đêm và lạnh bụng, làm ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Bên cạnh đó, một số nhóm người cụ thể cần đặc biệt thận trọng khi sử dụng loại nước này:

- Người có huyết áp thấp hoặc cơ địa hàn chỉ nên dùng với lượng vừa phải.

- Phụ nữ mang thai vì có nguy cơ bị co bóp tử cung.

- Những người đang trong quá trình sử dụng thuốc an thần hoặc thuốc chống trầm cảm.