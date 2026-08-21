Quà tặng “Lộc vàng” cho các giao dịch thành công

Đón mùa Vu Lan với chính sách tri ân, Văn Phú triển khai chương trình ưu đãi cho khách mua dự án Vlasta Premier - Phú Thuận từ 13/8 đến 15/9/2026, mang đến nhiều giá trị thiết thực cho khách hàng mua ở thực và nhà đầu tư.

Vlasta Premier - Phú Thuận tung loạt ưu đãi tháng Ngâu, mang đến nhiều giá trị thiết thực cho khách hàng mua ở thực và nhà đầu tư. Ảnh phối cảnh

Theo đó, với mỗi giao dịch thành công, khách hàng được tặng 1 cây vàng trị giá 140 triệu đồng, cùng gói quà tặng đặc biệt trị giá 30 triệu đồng cho căn 1PN/1PN+ và 50 triệu đồng cho căn 2PN, 3PN.

Đặc biệt, khách hàng sở hữu từ sản phẩm thứ hai trở lên sẽ được hưởng thêm chiết khấu 1% trên tổng giá trị căn hộ. Chính sách miễn 100% phí quản lý trong 3 năm đầu cũng góp phần tối ưu chi phí vận hành, gia tăng giá trị thực tế cho khách hàng.

Ba phương án thanh toán linh hoạt

Không chỉ trao thêm giá trị ngay thời điểm giao dịch, chính sách của Vlasta Premier - Phú Thuận còn được thiết kế để khách hàng chủ động hơn với dòng tiền thông qua ba phương án thanh toán linh hoạt.

Với phương án vay ngân hàng, khách hàng chỉ cần thanh toán 10% giá trị căn hộ khi ký Hợp đồng mua bán, đóng thêm 5% sau hai tháng và 15% đến thời điểm nhận nhà (dự kiến quý IV/2027), ngân hàng sẽ giải ngân 65% giá trị căn hộ cùng hỗ trợ lãi suất 0% tới 24 tháng.

Cách phân bổ này giúp giảm áp lực vốn ban đầu, đồng thời tạo dư địa để khách hàng chủ động tích lũy và quản lý tài chính gia đình.

Với khách hàng có sẵn nguồn vốn, phương án thanh toán sớm mang lại lợi thế đáng kể. Khi hoàn tất 95% giá trị hợp đồng trong vòng 15 ngày kể từ khi ký Hợp đồng mua bán, khách hàng sẽ được hưởng chiết khấu 11% khấu trừ trực tiếp vào giá bán, 5% còn lại thanh toán khi căn hộ được cấp sổ hồng.

Bên cạnh đó, phương án thanh toán theo tiến độ cho phép chia nhỏ các khoản thanh toán từ 5-10%, giãn cách từ 60-360 ngày trong suốt thời gian xây dựng. Khách hàng cũng được hưởng chiết khấu 10%/năm trên số tiền và số ngày thanh toán trước hạn, qua đó tối ưu hiệu quả sử dụng dòng tiền nhàn rỗi.

Sự đa dạng về phương thức thanh toán giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn giải pháp tài chính phù hợp, đồng thời chủ động hơn trong kế hoạch an cư hoặc tích sản dài hạn.

Căn hộ Vlasta Premier - Phú Thuận được thiết kế kính full-height, tối ưu ánh sáng tự nhiên và mở rộng tầm nhìn. Ảnh phối cảnh

Đón nhịp phát triển Nam Sài Gòn

Tọa lạc trên trục Đào Trí, phường Phú Thuận, Vlasta Premier - Phú Thuận sở hữu lợi thế khi nằm trong khu vực đang được đầu tư mạnh về hạ tầng. Hàng loạt công trình trọng điểm như đường Nguyễn Tất Thành mở rộng lên 10 làn xe, nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ, cầu Thủ Thiêm 4, cầu Phú Mỹ 2 và cầu Cần Giờ được kỳ vọng từng bước nâng cao năng lực kết nối của Nam Sài Gòn với trung tâm thành phố và các cực phát triển mới.

Vlasta Premier - Phú Thuận kiến tạo không gian sống khoáng đạt, kết nối thiên nhiên và nhịp sống an yên. Ảnh phối cảnh

Cùng với lợi thế vị trí, dự án kiến tạo trải nghiệm sống riêng tư với mật độ chỉ 11 căn/tầng, hệ kính panorama mở rộng tầm nhìn về phía sông Đồng Nai và hệ tiện ích nội khu đa dạng. Từ co-working, thư viện, trường mầm non đến rạp chiếu phim, phòng golf 3D, hồ bơi panorama, gym, yoga và vườn thiền, mỗi không gian được thiết kế để đáp ứng trọn vẹn nhu cầu làm việc, học tập, kết nối, vận động và tái tạo năng lượng của cư dân.

Trong bối cảnh Nam Sài Gòn đang đứng trước những chuyển động mạnh mẽ về hạ tầng và đô thị, sự cộng hưởng giữa vị trí, không gian sống và chính sách tài chính tạo nên lợi thế đáng chú ý cho Vlasta Premier - Phú Thuận.

Vlasta Premier - Phú Thuận được phát triển theo triết lý lấy con người làm trung tâm, tạo ra không gian sống gắn kết cộng đồng, chú trọng cảnh quan xanh - tiện ích sinh hoạt - chăm sóc sức khỏe và thư giãn trên cao. Chi tiết liên hệ hotline: 086 279 3388. Website: https://vlastapremier.vanphu.vn/phuthuan

(Nguồn: Văn Phú)