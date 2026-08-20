Sở Xây dựng TP Hà Nội vừa công bố thông tin về dự án nhà ở xã hội Đồng Trúc - Thạch Thất tại xã Hạ Bằng.

Chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH Xây dựng Tiến Đạt. Dự án được triển khai trên khu đất rộng hơn 4.100m2, trong đó diện tích xây dựng công trình nhà ở xã hội gần 2.700m2. Công trình gồm 8 tầng nổi và 1 tầng hầm, cung cấp tổng cộng 231 căn hộ.

Cụ thể, có 207 căn được bố trí để bán, 12 căn cho thuê và 12 căn thuê mua.

Theo thông tin công bố, giá bán bình quân tạm tính của dự án khoảng 23,5 triệu đồng/m2, đã bao gồm VAT.

Giá thuê mua tạm tính khoảng 178.000 đồng/m2/tháng, trong khi giá cho thuê khoảng 89.000 đồng/m2/tháng.

Sở Xây dựng Hà Nội lưu ý các mức giá trên mới chỉ là tạm tính. Giá bán, giá thuê mua và giá cho thuê nhà ở xã hội chính thức sẽ được xác định sau khi có kết quả thẩm định của Sở Xây dựng và được chủ đầu tư phê duyệt theo quy định.

Biểu đồ: Hồng Khanh

Theo kế hoạch, chủ đầu tư dự kiến tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê và thuê mua nhà ở xã hội tại dự án trong quý III/2026.

Công trình dự kiến đưa vào sử dụng từ quý IV/2027.

Sở Xây dựng Hà Nội nhấn mạnh chủ đầu tư chỉ tiếp nhận hồ sơ tại địa điểm duy nhất đã được công bố.

Cơ quan này nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân lợi dụng chính sách nhà ở xã hội và nhu cầu của người dân để thu tiền, nhận đặt cọc hoặc thực hiện các hành vi trái quy định.

Sở Xây dựng cũng cảnh báo, mọi hành vi kê khai không trung thực, gian dối trong việc lập, xác nhận hồ sơ mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội nếu bị phát hiện, kể cả qua công tác hậu kiểm, sẽ bị xử lý theo quy định.

Theo UBND TP Hà Nội, hiện nay, thành phố có 147 dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, giao chủ đầu tư. Trong đó, có 30 dự án đã khởi công và đang được thi công với quy mô khoảng 24.120 căn hộ.

Trong số 30 dự án đang thi công, 11 dự án dự kiến hoàn thành phần thô trong năm 2026 với khoảng 5.400 căn hộ. 19 dự án còn lại được kỳ vọng đủ điều kiện cung ứng ra thị trường trong năm nay.

Để đáp ứng nhu cầu nhà ở ngày càng lớn, Hà Nội đặt mục tiêu trong 6 tháng cuối năm 2026 sẽ khởi công toàn bộ 114 dự án nhà ở xã hội.