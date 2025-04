Trước thềm kỷ niệm 30 năm có mặt tại thị trường Việt Nam, Toyota tiếp tục mang đến cho khách hàng cơ hội sở hữu ô tô dễ dàng hơn. Theo đó, chính sách hỗ trợ đến 50% lệ phí trước bạ được áp dụng cho 4 mẫu xe Vios, Yaris Cross, Veloz Cross và Avanza Premio. Mức hỗ trợ không vượt quá mức hỗ trợ tối đa theo từng dòng xe, khách hàng có thể tiết kiệm 23-27 triệu đồng khi mua Vios, 28-30 triệu đồng khi mua Avanza Premio, 32-33 triệu đồng với Veloz Cross và 33-38 triệu đồng với Yaris Cross. Ngoài ra, khi mua Veloz Cross, Avanza Premio, khách hàng còn được tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ.

Nguồn: Toyota

Bên cạnh đó, Công ty Tài chính Toyota Việt Nam cũng triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất vay chỉ từ 1,99% cho khách hàng mua Vios, từ 5,99% cho 3 mẫu xe còn lại.

Khép lại tháng 3, Toyota tiếp tục khẳng định vị thế trên thị trường với doanh số 5.370 xe (không bao gồm Lexus), tăng 39% so với cùng kỳ năm trước và tăng đến hơn 2.200 xe so với tháng 2. Dòng sản phẩm Toyota Hybrid ghi nhận doanh số đạt 488 xe, tương đương 169% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này phần nào cho thấy khách hàng Việt ngày càng yêu thích dòng xe tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện môi trường.

Theo Toyota, tổng số xe Toyota tích lũy đến nay đã đạt trên 982.000 xe, ngày càng tiến gần hơn tới mốc doanh số 1 triệu xe trong năm 2025 - dịp kỷ niệm 30 năm có mặt tại Việt Nam.

Ngọc Minh