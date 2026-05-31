Khách hàng có thể nhận ưu đãi lên đến 20% tại các khách sạn tham gia chương trình, và hội viên IHG One Rewards được hưởng mức ưu đãi lên đến 30% khi đặt phòng trực tiếp qua các kênh của IHG.

IHG Hotels & Resorts mang đến kỳ nghỉ dưỡng thú vị cho cả gia đình

Regent Phu Quoc, Việt Nam

Tọa lạc bên bờ biển Bãi Trường, Regent Phu Quoc là một trong những khu nghỉ dưỡng sang trọng nổi bật nhất tại Việt Nam dành cho các gia đình. Điểm nhấn tại đây là Regent Kids - câu lạc bộ trẻ em được thiết kế với các hoạt động nghệ thuật sáng tạo, kể chuyện, săn tìm kho báu và trải nghiệm thiên nhiên dành cho trẻ nhỏ dưới sự hướng dẫn của đội ngũ chuyên nghiệp.

Trong khi các bé vui chơi, cha mẹ có thể tận hưởng hệ thống spa, hồ bơi riêng, các trải nghiệm wellness và ẩm thực cao cấp ngay trong khu nghỉ dưỡng. Với hệ thống villa và suite rộng rãi hướng biển, Regent Phu Quoc phù hợp cho các kỳ nghỉ gia đình đa thế hệ trong mùa hè này.

Holiday Inn Pattaya, Thái Lan

Holiday Inn Pattaya sở hữu Kids Club rộng 455m² với khu vui chơi tương tác, khu nhún nhảy, công viên nước mini và hồ bơi gia đình.

Dinso Resort & Villas Phuket, Vignette Collection, Thái Lan

Ẩn mình giữa thiên nhiên xanh mát tại Phuket, Dinso Resort & Villas Phuket mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng thiên về khám phá và sáng tạo dành cho các gia đình trẻ.

InterContinental Khao Yai Resort, Thái Lan

Ở phân khúc nghỉ dưỡng cao cấp, chương trình Planet Trekkers của InterContinental Hotels & Resorts tiếp tục là điểm nhấn dành cho trẻ em từ 4 đến 12 tuổi, cùng thiết kế lấy cảm hứng từ những chuyến tàu cổ điển tạo nên trải nghiệm nghỉ dưỡng khác biệt.

Trẻ nhỏ có thể tham gia các hoạt động săn tìm kho báu, nghệ thuật thủ công, khám phá thiên nhiên và các toa tàu tái chế trong khu nghỉ dưỡng.

InterContinental Hua Hin Resort, Thái Lan

InterContinental Hua Hin Resort có tàu mini InterContinental Express, các hoạt động ngoài trời cùng công viên nước. Resort thân thiện với thú cưng, phù hợp cho các gia đình muốn mang theo cả “thành viên bốn chân” trong kỳ nghỉ hè.

Kimpton Kitalay Samui, Thái Lan

Kimpton Kitalay Samui mang đến phong cách nghỉ dưỡng biển trẻ trung và sáng tạo với JUNIO Kids Club — không gian lấy cảm hứng từ cảng biển dành cho ơn từ 4 đến 12 tuổi. Không gian JUNIO Kids Club sáng tạo cùng phong cách island luxury trẻ trung là điểm nhấn tại Kimpton Kitalay Samui.

Holiday Inn Resort Bintan Lagoi Beach, Indonesia

Tại Holiday Inn Resort Bintan Lagoi Beach, câu lạc bộ trẻ em Mangrove House lấy cảm hứng từ thiên nhiên tổ chức các lớp học STEM, nấu ăn, làm đồ thủ công, kể chuyện và chiếu phim gia đình cho trẻ từ 1 đến 12 tuổi.

ANA Holiday Inn Resort Karuizawa, Nhật Bản

ANA Holiday Inn Resort Karuizawa mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng mùa hè mát mẻ giữa thiên nhiên Nhật Bản. Kids Club lấy cảm hứng từ rừng xanh, các hoạt động ngoài trời theo mùa, hồ bơi trong nhà và suối nước nóng tự nhiên dành cho gia đình.

InterContinental Shanghai Wonderland, Trung Quốc

Là một trong những khách sạn độc đáo nhất thế giới, InterContinental Shanghai Wonderland được xây dựng trong lòng mỏ đá bỏ hoang tại Thượng Hải với phần lớn công trình nằm dưới mặt đất và hai tầng chìm dưới nước.

Kiến trúc độc đáo bên trong mỏ đá bỏ hoang cùng các hoạt động khám phá ngoài trời tạo nên trải nghiệm nghỉ dưỡng khác biệt tại InterContinental Shanghai Wonderland.

Crowne Plaza Changi Airport, Singapore

Crowne Plaza Changi Airport mang đến trải nghiệm phòng suite gia đình theo chủ đề hàng không được phát triển cùng Kiztopia.

(Nguồn: IHG Hotels & Resorts)