Beatricia và Mihai - cặp đôi đến từ Cộng hòa Moldova gần đây có chuyến du lịch miền Tây Việt Nam, ghé thăm một số địa phương và thưởng thức ẩm thực bản địa hấp dẫn.

Trong đó, Vĩnh Long (tỉnh Bến Tre) cũ là nơi để lại nhiều ấn tượng cho 2 vị khách châu Âu nhờ khung cảnh sông nước bình dị, chi phí phải chăng với nhiều món ăn ngon.

Beatricia (trái) và Mihai (phải) thích thú khám phá vùng sông nước miền Tây

Beatricia cho biết, để trải nghiệm vùng đất này, họ chọn lưu trú 1 đêm tại một khu nghỉ ven sông, nằm giữa vườn dừa, cách trung tâm TP Bến Tre cũ khoảng 10km.

Theo quan sát và cảm nhận của nữ du khách, khu nghỉ có không gian xanh mát, xung quanh trồng nhiều cây ăn trái và hoa. Phía ngoài còn có khu vực thưởng trà và cầu gỗ với tầm nhìn mở rộng ra sông Cửu Long, thuận tiện cho du khách ngắm cảnh bình minh và hoàng hôn.

Khu nghỉ gây ấn tượng với không gian trong lành, xanh mát

Hai vị khách Tây thuê phòng nghỉ dạng bungalow - kiểu nhà một tầng diện tích nhỏ, kết cấu đơn giản, thường có hiên rộng và mái dốc

Trong phòng nghỉ, nội thất được bài trí đơn giản nhưng đầy đủ tiện nghi, từ bàn làm việc, góc pha cà phê cho đến ti vi, điều hòa… Phòng có cửa sổ và ban công rộng, du khách có thể thoải mái sinh hoạt mà vẫn đảm bảo riêng tư.

“Mọi thứ đều gọn gàng và sạch sẽ. Phòng tắm rộng, đón nhiều ánh sáng tự nhiên.

Tôi rất hài lòng với không gian nghỉ dưỡng này. Nó thực sự thoải mái. Đặc biệt, chúng tôi chỉ phải trả 21 USD (khoảng 550.000 đồng) cho mỗi đêm nghỉ tại đây, bao gồm cả bữa sáng và dịch vụ thuê xe đạp miễn phí”, Beatricia chia sẻ.

Nội thất trong căn phòng có giá 550.000 đồng/đêm

Trong thời gian khám phá xứ dừa nổi tiếng miền Tây, Beatricia và Mihai còn đặt tour tham quan riêng tư với trải nghiệm ngồi thuyền trên sông, ghé cơ sở sản xuất thủ công các sản phẩm từ dừa như dầu dừa, kẹo dừa truyền thống.

Khi nếm thử kẹo dừa, cặp đôi nhận xét kẹo có vị ngọt dịu, thơm mùi dừa và ăn rất mềm.

“Kẹo dừa vừa làm xong nên còn ấm. Khi cứng lại, kẹo ăn vẫn ngon”, vị khách Tây nêu cảm nhận.

Cặp đôi đến từ châu Âu trải nghiệm ngồi thuyền trên sông, đạp xe dạo quanh khu nghỉ

Beatricia tiết lộ, chuyến đi này, họ còn được học cách làm bánh xèo miền Tây và thưởng thức món ngon này tại chỗ.

Người bản địa nhiệt tình giới thiệu cho 2 vị khách các nguyên liệu của món ăn như hỗn hợp bột gạo, tôm, thịt… và tỉ mỉ hướng dẫn cách chế biến.

Khi thưởng thức, nữ du khách người Moldova nhận xét, món ăn có màu vàng hấp dẫn, bên trong đầy đặn nhân.

“Bánh xèo cuốn cùng bánh tráng và các loại rau thơm, ăn thanh mát. Vỏ bánh xèo giòn rụm, chấm với nước mắm đủ vị chua cay mặn ngọt càng ngon”, cô miêu tả.

Nữ du khách tự tay chế biến và thưởng thức món bánh xèo

Vị khách đến từ châu Âu cũng cảm thấy bất ngờ vì chi phí tour tham quan dành cho 2 người chỉ hết 1,5 triệu đồng/ngày, bao gồm di chuyển và ăn uống, trải nghiệm.

Ảnh: Wind Kissed Horizons