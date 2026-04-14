Giá vé máy bay tăng cao

Kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay, thời gian nghỉ kéo dài, nhu cầu đi du lịch của người dân tăng cao. Trước kỳ nghỉ lễ 2 tuần, giá vé máy bay nội địa leo thang, nhiều chặng rơi vào tình trạng khan chuyến, hết vé.

Theo khảo sát từ các ứng dụng, nhu cầu đặt vé máy bay tập trung lớn vào chiều 29/4, 30/4 và ngày 3-4/5. Nhiều chuyến khởi hành vào khung giờ đẹp đã hết chỗ từ sớm.

Đường bay từ Hà Nội tới các điểm du lịch nổi tiếng đều tăng, ví dụ như chuyến bay tới Huế có chi phí 4,5-5,5 triệu đồng/khứ hồi; Đà Nẵng dao động từ 4,5-7,5 triệu đồng/khứ hồi; Phú Quốc từ 7,5-9,5 triệu đồng/khứ hồi; Nha Trang từ 7 triệu đồng/khứ hồi.

Từ TPHCM, giá vé máy bay đi Đà Nẵng ở mức 4,5-6,5 triệu đồng/khứ hồi; Nha Trang 4-6 triệu đồng/khứ hồi.

Mức giá cao nhưng ở một số chặng, du khách phải chọn bay đi buổi chiều và bay về khung giờ sáng. Đây là giờ bay mà họ thường không muốn lựa chọn vì lãng phí thời gian.

Trước tình trạng giá vé máy bay tăng cao, rất nhiều du khách, nhất là nhóm khách gia đình đã lựa chọn di chuyển bằng ô tô cá nhân trong kỳ nghỉ 30/4-1/5. Thay vì chi 20-30 triệu đồng mua vé máy bay, các gia đình dành chi phí đó để đầu tư vào các trải nghiệm nghỉ ngơi - ăn uống - vui chơi.

Các chuyến du lịch tự túc trở nên thuận lợi hơn khi hạ tầng cao tốc dần hoàn thiện. Du khách có thể chủ động thời gian, tự do trải nghiệm theo nhu cầu riêng.

Ngày càng nhiều gia đình lựa chọn du lịch tự túc bằng ô tô. Ảnh: Hoàng Liên

Lên kế hoạch, đặt khu nghỉ dưỡng trước 2 tháng

Gia đình chị Phạm Trang (Hà Nội) lên kế hoạch du lịch dịp 30/4-1/5 từ rất sớm.

Vợ chồng chị xin nghỉ phép thêm 3 ngày để kéo dài kỳ nghỉ, đưa 2 con (7 tuổi và 3 tuổi) thực hiện hành trình thăm Quảng Trị, Huế, Hội An (Đà Nẵng) bằng ô tô từ 24/4 đến 1/5. Mỗi ngày gia đình sẽ lái xe 200-300km.

Chị Trang dự kiến, tổng chi phí cho chuyến đi dao động từ 22-25 triệu đồng, bao gồm cả chi phí xăng xe, cầu đường, phòng nghỉ, ăn uống và vui chơi. "Nếu gia đình tôi đi máy bay thì chỉ riêng tiền vé cũng đã dao động 20-25 triệu đồng. Việc lựa chọn đi ô tô tiết kiệm hơn rất nhiều", chị Trang cho biết.

Thay vì chi tiền mua vé máy bay, gia đình Hà Nội sẽ chi tiền đặt phòng nghỉ đẹp, tiện nghi để đảm bảo sức khỏe và có trải nghiệm tốt hơn.

Nơi nào dừng chân ngắn, chị Trang sẽ thuê homestay rộng rãi, sạch sẽ, có bể bơi cho trẻ em. Nơi nào dừng chân dài hơn, chị thuê khách sạn lớn hoặc khu nghỉ dưỡng. Chị Trang đã đặt phòng sớm từ tháng 3 để đảm bảo có phòng nghỉ đúng nhu cầu.

Gia đình chị Trang trong chuyến du lịch hè 2025. Ảnh: NVCC

Vợ chồng chị Xuân Lý (Hà Nội) cũng lên kế hoạch sớm và đặt phòng khách sạn, resort trước 1 tháng cho chuyến du lịch ô tô từ Hà Nội vào Hội An kéo dài 6 ngày 5 đêm.

Năm 2025, gia đình chị Lý từng mất 8 tiếng "chôn chân" trên cao tốc khi di chuyển từ Nghệ An ra Hà Nội trong kỳ nghỉ 30/4. Để "cơn ác mộng" không lặp lại, họ tính toán kỹ lưỡng thời gian di chuyển. Vợ chồng chị xin nghỉ phép để xuất phát trước khi kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương bắt đầu và trở về trước khi kỳ nghỉ 30/4-1/5 kết thúc 2 ngày.

Chị Lý tính toán, chi phí cho hành trình dao động từ 20-30 triệu đồng, tiết kiệm hơn 10 triệu đồng so với đi máy bay, mà gia đình lại có thể ở khu nghỉ tiện nghi, vui chơi thoải mái.

"Khi du lịch tự túc bằng ô tô, chúng tôi có nhiều thời gian ở bên nhau hơn, cùng trò chuyện, khám phá và kết nối. Di chuyển bằng ô tô không chỉ tiết kiệm mà còn linh hoạt thời gian, điểm đến", chị Lý cho hay.

Trong các hội nhóm, du lịch tự túc bằng ô tô trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 là phương án được nhiều người lựa chọn. Tuy nhiên, khi du lịch đường dài, các gia đình phải chuẩn bị kỹ lưỡng phương tiện, sức khỏe, đảm bảo quy định an toàn giao thông và tính toán cả những rủi ro có thể gặp phải cũng như phương án khắc phục.

Các gia đình cũng nên tìm đặt phòng từ sớm để tránh tình trạng khan hiếm phòng, giá cao, tạo trải nghiệm không tốt cho chuyến đi. Nếu có con nhỏ, trên xe, du khách nên chuẩn bị thêm đồ ăn, uống.