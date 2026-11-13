Hôm nay, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 16 dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Trần Sỹ Thanh.

Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm tại các Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng, TP. Đồng Nai và TPHCM. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy, các ông Lê Hoàng Lâm, nguyên Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước (cũ), Huỳnh Anh Minh, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước (cũ), Nguyễn Thành Tài, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương (cũ) đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

3 cá nhân trên cũng vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Bà Phạm Thị Trà My, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng vi phạm về kê khai, giải trình không đúng, không trung thực lý lịch đảng viên.

Vi phạm của các cá nhân đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và địa phương, cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật các ông, bà: Lê Hoàng Lâm, Huỳnh Anh Minh, Nguyễn Thành Tài, Phạm Thị Trà My.

Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng xem xét kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra tỉnh, thành ủy; kiểm tra tài chính đảng đối với Ban Thường vụ tỉnh, thành ủy; kiểm tra việc kê khai tài sản, thu nhập đối với các đồng chí thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý tại Đảng bộ TP. Hải Phòng và tỉnh Lâm Đồng.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy bên cạnh những ưu điểm, kết quả đạt được, các tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra còn có một số vi phạm, khuyết điểm. Ủy ban yêu cầu các tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra tiếp tục phát huy ưu điểm; nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, ban hành kế hoạch cụ thể khắc phục kịp thời những vi phạm, khuyết điểm đã được chỉ ra, báo cáo kết quả về Ủy ban.

Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng khác.