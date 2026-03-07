Theo Cục Đường bộ Việt Nam, trong ngày 3/3 đã xảy ra liên tiếp hai vụ tai nạn trên tuyến cao tốc này khiến một người tử vong và một người bị thương.

Cụ thể, khoảng 10h15 cùng ngày, tại Km183+800 (đoạn qua xã Châu Quế, tỉnh Lào Cai) xảy ra vụ tai nạn giao thông làm một người tử vong. Đến khoảng 13h, tại Km194 (đoạn qua xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai), một xe ô tô đâm vào rào chắn công trường, khiến tài xế bị thương và phải đưa đi cấp cứu.

Cục Đường bộ cho biết trước đó đã nhiều lần có văn bản chỉ đạo Khu Quản lý đường bộ I phối hợp với VEC tăng cường kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thi công thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến đang khai thác.

Vụ tai nạn chiều 3/3 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Sau các vụ tai nạn, Cục tiếp tục yêu cầu VEC chỉ đạo các nhà thầu thi công dự án nâng cấp cao tốc Nội Bài – Lào Cai thực hiện nghiêm quy định về bảo đảm an toàn giao thông trong suốt quá trình thi công.

Đồng thời, các nhà thầu phải có kế hoạch hoàn trả mặt đường và phương án tổ chức thi công phù hợp, tránh phát sinh nguy cơ mất an toàn giao thông.

Đối với hệ thống báo hiệu, Cục Đường bộ yêu cầu VEC bổ sung đầy đủ biển báo, rào chắn, đèn xoay cảnh báo và các tín hiệu cần thiết khác tại các khu vực đang thi công theo đúng quy định.

Cơ quan này cũng yêu cầu rà soát, tăng cường cảnh báo và lắp đặt biển hạn chế tốc độ tại các đoạn đang thi công làm thu hẹp làn xe, hoặc những vị trí đào mở rộng nền đường với độ sâu lớn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Về tổ chức thi công, các nhà thầu phải huy động đầy đủ nhân lực, thiết bị và máy móc để thi công dứt điểm theo từng phân đoạn, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến việc lưu thông trên tuyến và tránh gây ùn tắc.

Việc phân đoạn thi công cần được nghiên cứu kỹ, phù hợp với điều kiện giao thông thực tế, đồng thời tổ chức phân luồng hợp lý. Cục Đường bộ lưu ý không để tình trạng thi công dàn trải kéo dài, gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Ngoài ra, vật liệu xây dựng, máy móc và thiết bị thi công phải được bố trí, tập kết gọn gàng, hạn chế chiếm dụng lòng đường. Các đơn vị thi công cũng phải tuân thủ quy định về vệ sinh môi trường, thường xuyên dọn dẹp, hoàn trả mặt đường sạch sẽ, bảo đảm an toàn cho phương tiện qua khu vực thi công.

Dự án mở rộng đoạn Yên Bái – Lào Cai thuộc tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai do VEC làm chủ đầu tư đang được triển khai với tổng chiều dài hơn 121km, từ Km123+080 (nút giao IC13) đến Km244+155 (nút giao IC18).

Theo thiết kế, tuyến sẽ được mở rộng từ 2 làn xe lên 4 làn xe hoàn chỉnh, nền đường rộng 24m, tốc độ thiết kế 80km/h.

Dự án cũng bao gồm việc mở rộng 43 cây cầu, kéo dài các cống chui dân sinh để đạt quy mô nền đường 24m; xây mới một ống hầm xuyên núi dài 530m với quy mô 3 làn xe; đồng thời đầu tư bổ sung nút giao IC15.

Theo kế hoạch, dự án mở rộng đoạn Yên Bái – Lào Cai dự kiến cơ bản hoàn thành trong năm 2026 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tổng mức đầu tư dự án hơn 7.667 tỷ đồng, trong đó khoảng 3.000 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước và hơn 4.667 tỷ đồng do VEC huy động.