Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 5h40 sáng nay (4/10), trên cao tốc TPHCM - Trung Lương, đoạn qua địa bàn xã Thạnh Đức, tỉnh Tây Ninh.

Hiện trường vụ tai nạn trên cao tốc TPHCM - Trung Lương. Ảnh: VT.

Thông tin ban đầu, dòng xe lưu thông trên cao tốc TPHCM - Trung Lương theo hướng từ Tây Ninh đi Đồng Tháp. Khi đến Km22+750 đã xảy ra va chạm giao thông giữa ô tô cứu thương BKS 71A 23752 và xe tải BKS 51D 96398.

Tai nạn khiến xe tải bị lật ngang, ô tô cứu thương biến dạng. Tài xế xe cứu thương bị kẹt trong cabin đã được giải cứu, đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng chấn thương nặng.

Tại hiện trường, các phương tiện nằm ở một nửa làn 2 và làn khẩn cấp gây cản trở giao thông.

Xe tải lật ngang trên cao tốc. Ảnh: V.T.

Lực lượng chức năng có mặt để xử lý hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: VT.

Đại diện Khu Quản lý đường bộ IV, đơn vị quản lý tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương cho biết, đoạn đường xảy ra va chạm mặt đường êm thuận, hệ thống an toàn giao thông đầy đủ.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Đội Quản lý cao tốc số 1 phối hợp với Đội CSGT Đường bộ số 7 (Cục CSGT, Bộ Công an) đã có mặt để phân luồng, điều tiết giao thông.

Hiện nguyên nhân tai nạn đang được làm rõ.