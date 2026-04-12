Chiều 12/4, UBND xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn đường sắt giữa tàu hoả và xe công nông khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: MM

Khoảng 14h46 cùng ngày, tàu SE9 lưu thông hướng Bắc - Nam qua khu vực giữa hai ga Chí Thanh và Hòa Đa.

Khi đến Km 1174+300, tàu đã va chạm với một xe công nông đang băng qua đường sắt tại lối đi tự mở trái phép. Vụ tai nạn khiến em Trần Hữu T. (SN 2016) tử vong tại chỗ; em Trần Nhật L. (SN 2019) và ông Trần Quang M. (trên 60 tuổi) bị thương nặng.

Tại hiện trường, đầu máy và toa tàu SE9 bị hư hỏng một số bộ phận; xe công nông bị hất văng và lật khỏi đường ray.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, tổ tàu đã phối hợp với lực lượng chức năng địa phương xử lý hiện trường và bố trí nhân sự ở lại phối hợp điều tra. Đến khoảng 15h16 cùng ngày, tàu SE9 tiếp tục hành trình.

Nguyên nhân ban đầu là do phương tiện đường bộ tự ý băng qua đường sắt tại lối đi tự mở, vi phạm nghiêm trọng hành lang an toàn giao thông đường sắt.