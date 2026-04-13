Ngày 13/4, một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn phường Trảng Dài (Đồng Nai) khiến một người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: H.A

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h20 cùng ngày, xe đầu kéo BKS 60C-643.XX kéo theo rơ-moóc ben 60R-068.XX lưu thông trên đường Bùng Binh, theo hướng từ Thiện Tân ra đường ĐT768. Khi còn cách nút giao khoảng 500m, xe đầu kéo xảy ra va chạm với một ô tô con (chưa rõ BKS).

Cú tông mạnh khiến ô tô con lao xuống mương ven đường. Xe đầu kéo sau đó lật nghiêng, đè lên ô tô con khiến tài xế mắc kẹt bên trong.

Ngay sau tai nạn, người dân tìm cách giải cứu nạn nhân nhưng không thành. Tại hiện trường, ô tô con bị biến dạng sau khi rơi xuống mương và bị xe đầu kéo đè lên. Lực lượng chức năng ghi nhận vệt phanh dài khoảng 50m của xe đầu kéo trước khi xảy ra va chạm.

Người dân tìm cách cứu tài xế bị xe đầu kéo ben đè bẹp bên dưới. Ảnh: H.A

Sau đó, lực lượng chức năng điều động 2 xe cứu hộ đến hiện trường để nhấc xe đầu kéo lên, tạo khoảng trống cho lực lượng cứu nạn phá cửa, đưa nạn nhân ra ngoài.

Tài xế ô tô con nhanh chóng được chuyển đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.