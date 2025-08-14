Ngày 14/8, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Huỳnh Văn Đạt (42 tuổi, ngụ phường An Đông, TPHCM) 13 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo buộc, Đạt và ông Nguyễn Văn Hoành là hàng xóm cạnh nhà nhau ở hẻm 894 Võ Văn Kiệt, phường An Đông (TPHCM). Do gia đình ông Hoành thường xuyên gây tiếng động ồn ào, làm Đạt mất ngủ nên anh ta ức chế, ghim bực tức với ông Hoành.

Khoảng 10h ngày 12/12/2023, nhìn thấy ông Hoành dẫn xe mô tô ra khỏi nhà, Đạt liền chạy đi lấy dao, xông tới đâm vào vùng cổ của ông Hoành. Hoảng sợ, ông Hoành bỏ chạy nhưng bị té ngã nên Đạt đuổi kịp, tiếp tục đâm chém vào khắp cơ thể. Hành vi tàn độc của Đạt đã bị camera của nhà dân gần đó ghi lại.

Bị cáo Huỳnh Văn Đạt. Ảnh: TP

Phát hiện vụ việc, hàng xóm chạy đến can ngăn và đưa nạn nhân đi cấp cứu. Dù may mắn thoát chết nhưng ông Hoành bị thương tích 64%.

Tại phiên tòa, bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố. Bị cáo thừa nhận việc dùng dao đâm vào cổ và đầu của ông Hoành có thể gây chết người. Tuy nhiên, bị cáo bao biện do gia đình ông Hoành thường xuyên gây ra tiếng ồn, làm Đạt mất ngủ về đêm nên bị cáo bực tức và nảy sinh ý định đâm chết người hàng xóm.

Xét thấy hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo mức án như trên.