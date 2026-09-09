Tôi năm nay 29 tuổi, đang nuôi con nhỏ nên chỉ quanh quẩn trong nhà. Vì vậy, tôi có nhiều thời gian để ý cuộc sống của những người hàng xóm hơn. Cũng trong thời gian này, tôi phát hiện chị hàng xóm sống trong căn hộ đối diện có nhiều biểu hiện lạ.

Chị làm công việc tự do nên thường xuyên ở nhà. Chồng làm ở công ty nước ngoài, thường xuyên đi công tác xa.

Trước đây, mỗi khi chồng đi công tác, chị thường sang nhà tôi chơi hoặc rủ tôi sang nhà chị cho đỡ buồn. Nhưng từ lúc tôi sinh con, chị ít qua lại.

Từng hả hê khi vạch trần chuyện chị hàng xóm ngoại tình nhưng giờ đây tôi lại sống trong sự dằn vặt, mệt mỏi. Ảnh minh họa: H.N

Gần đây, tôi để ý thấy chị thường xuyên vắng nhà, đặc biệt là mỗi khi chồng đi công tác dài ngày. Ban đầu, tôi nghĩ chị buồn nên đi đâu đó chơi.

Nhưng một lần trong lúc đi mua thức ăn ở siêu thị, tôi vô tình nhìn thấy chị bước xuống từ xe của một người đàn ông lạ mặt. Sống cùng chung cư, tôi ít nhiều biết các mối quan hệ của chị. Tuy nhiên, tôi chưa từng thấy người đàn ông này.

Sau nhiều lần để ý, tôi phát hiện mỗi khi chồng chị đi công tác, người đàn ông lạ mặt kia lại xuất hiện. Có lần, tôi thấy chị lên xe của anh ta, 1-2 hôm sau mới về nhà.

Tò mò, tôi âm thầm tìm hiểu và phát hiện chị đang ngoại tình với người đàn ông này.

Tôi rất ghét kiểu người giả dối, không chung thủy nên cảm thấy bất bình thay chồng chị.

Với tôi, chồng chị là người hàng xóm hòa đồng, tốt tính. Khi gia đình tôi mới chuyển về đây, anh đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Vì vậy, tôi quyết định nói sự thật cho anh biết.

Tôi gửi tin nặc danh, báo tin vợ ngoại tình cho anh. Tuy nhiên, anh không tin còn nói tôi vu khống. Anh dọa nếu tôi tiếp tục nhắn tin không căn cứ sẽ báo công an.

Nghe vậy tôi càng thêm tức. Tôi gửi luôn ảnh vợ anh và nhân tình cùng nhau đi vào khách sạn cho anh rồi ngồi đợi kết quả trong sự hả hê.

Ít hôm sau, vợ chồng anh chị xảy ra tranh cãi. Anh quyết liệt đòi ly hôn, nhất quyết đuổi chị ra khỏi nhà dù chị liên tục van xin, mong anh tha thứ.

Chị còn nói đã mang thai và mong chồng vì đứa bé trong bụng mà cho chị một cơ hội. Nhưng anh không tin, thậm chí nói không biết đứa bé có phải con mình hay không và kiên quyết không tha thứ. Cuối cùng, cả hai vẫn đi đến quyết định ly hôn.

Chứng kiến cảnh chị rời khỏi căn hộ trong sự ê chề, tủi nhục, tôi rất buồn, thậm chí có chút hối hận. Dù biết mình không bao che cho sự phản bội là điều đúng đắn, tôi vẫn không khỏi day dứt.

Tôi cảm thấy mình đã gián tiếp đẩy một người phụ nữ đang mang thai vào cảnh gia đình tan vỡ. Có lúc, tôi sợ hãi khi nghĩ rằng vì quá đau khổ, tủi nhục, chị sẽ làm điều gì đó không tốt cho đứa bé trong bụng. Tôi cũng xót xa khi nghĩ đến cảnh đứa trẻ sinh ra đã thiếu đi tình cảm của một gia đình trọn vẹn.

Những suy nghĩ và dằn vặt ấy đeo đuổi tôi mỗi ngày, khiến tôi mệt mỏi. Tôi muốn tìm gặp chị, nói ra sự thật và xin chị tha thứ. Tôi nghĩ chỉ có như vậy, tôi mới có thể thanh thản, thoát khỏi cảm giác tội lỗi.

Nhưng tôi lại sợ khi biết chuyện, chị sẽ hận tôi và tìm cách trả thù. Tôi phải làm sao đây? Mong mọi người cho tôi một lời khuyên chân thành.

Độc giả T.T.K.