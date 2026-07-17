Con trai tôi mới hơn 2 tuổi, từ khi chào đời đến giờ chỉ uống duy nhất một loại sữa. Thằng bé khá nhạy cảm, chỉ cần đổi sang loại khác là nôn trớ, quấy khóc cả đêm nên vợ chồng tôi chưa bao giờ dám mua nhầm. Có lẽ vì thế, tôi chưa từng nghĩ rằng chính một hộp sữa lại trở thành dấu vết đầu tiên bóc trần cuộc hôn nhân tưởng như rất hạnh phúc của mình.

Vợ chồng tôi kết hôn gần 6 năm. Chồng tôi là người hiền lành, chăm chỉ, hết lòng vì gia đình. Vì tôi làm việc theo giờ hành chính, còn anh thường xuyên phải gặp khách hàng nên việc mua bỉm, mua sữa cho con gần như anh đảm nhận. Mỗi chiều tan làm, anh đều ghé siêu thị mua những thứ tôi dặn rồi mới về nhà. Tôi từng nghĩ mình là người phụ nữ may mắn khi lấy được một người chồng biết chia sẻ.

Tôi không dám tin chồng phản bội mình. Ảnh minh họa

Hôm đó, con sắp hết sữa nên tôi nhắn chồng mua thêm 2 hộp như mọi khi. Gần 20h anh mới về, giải thích rằng công việc bận nên chỉ kịp ghé cửa hàng tiện lợi gần nhà mua tạm. Tôi cũng không để ý cho đến khi mở túi đồ.

Đó không phải loại sữa con tôi vẫn uống.

Tôi nhắc chồng rằng anh mua nhầm vì con không thể uống loại này. Anh sững người vài giây rồi cười gượng, bảo chắc do vội nên lấy nhầm. Điều khiến tôi băn khoăn là đây không phải loại sữa phổ biến, mà là dòng dành cho trẻ trên 4 tuổi, trong khi con trai tôi mới hơn 2 tuổi.

Tôi vẫn cho rằng anh quá mệt nên nhầm lẫn. Hôm sau, tôi mang hộp sữa đến siêu thị để đổi thì cô nhân viên vừa quét mã vạch vừa cười hỏi: "Chị đổi hộp này à? Hôm qua anh nhà còn mua thêm 2 hộp giống hệt nữa".

Tôi sững người. Tôi chỉ nhờ chồng mua 2 hộp sữa cho con.

Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của tôi, cô nhân viên vô tư kể tiếp rằng cô vẫn nhớ anh vì anh còn hỏi rất kỹ loại nào phù hợp với bé gái khoảng 5 tuổi.

Khoảnh khắc ấy, tim tôi như hụt đi một nhịp. Nhà tôi chỉ có một đứa con trai.

Tôi cố trấn an bản thân rằng có thể chồng mua giúp đồng nghiệp hay người quen nào đó. Tối hôm ấy, tôi chỉ nhẹ nhàng hỏi anh hôm qua có mua sữa cho ai nữa không. Anh lập tức lắc đầu, trả lời dứt khoát rằng không có.

Chính sự phủ nhận quá nhanh ấy lại khiến tôi bắt đầu nghi ngờ.

Những ngày sau, tôi âm thầm để ý nhiều hơn. Anh thường xuyên báo phải gặp khách nhưng về rất muộn. Điện thoại lúc nào cũng úp màn hình xuống bàn. Có lần anh đang tắm, điện thoại sáng lên với dòng thông báo: "Bé Na hôm nay uống hết sữa rồi anh ạ".

Anh gần như lao khỏi phòng tắm, người còn chưa kịp lau khô đã vội cầm lấy điện thoại. Tôi chưa từng thấy chồng hoảng hốt đến như vậy.

Đêm hôm đó, lần đầu tiên trong gần 6 năm hôn nhân, tôi mở điện thoại của chồng.

Không có những lời yêu đương ngọt ngào như tôi từng tưởng tượng. Điều khiến tôi đau hơn là những đoạn hội thoại giống hệt một gia đình thực sự.

"Chiều anh qua đón con nhé"; "Na nhớ bố lắm"; "Anh mua giúp em hộp sữa như lần trước".

Hàng trăm tin nhắn kéo dài suốt gần 2 năm.

Người phụ nữ ấy là một bà mẹ đơn thân. Họ quen nhau khi cùng đưa con đi khám bệnh. Ban đầu chỉ là vài lần nhờ tư vấn công việc, rồi nhờ đưa đón con. Không biết từ khi nào, chồng tôi đã trở thành người đàn ông luôn xuất hiện trong cuộc sống của hai mẹ con họ.

Tôi mở lịch sử chuyển khoản và càng đau đớn hơn khi nhận ra những khoản tiền đều đặn mỗi tháng không chỉ dành cho sữa mà còn có tiền học, tiền thuê nhà, tiền sinh nhật của đứa bé. Trong khi đó, nhiều lần tôi muốn mua cho con trai mình một món đồ chơi vài trăm nghìn, anh trách tôi tiêu xài lãng phí.

Sáng hôm sau, tôi đặt lên bàn 2 hộp sữa. Một hộp là loại con trai tôi vẫn uống suốt từ nhỏ. Hộp còn lại là loại dành cho bé gái 5 tuổi.

Tôi không khóc, cũng không làm ầm ĩ. Tôi chỉ nhìn thẳng vào chồng và hỏi: "Anh mang nhầm hộp sữa về nhà, hay anh đã mang nhầm cả cuộc đời mình?".

Anh nhìn chằm chằm vào 2 hộp sữa, gương mặt tái đi, đôi môi mấp máy nhưng không thốt nổi một lời. Anh bắt đầu tỏ ra hối hận, nhưng với tôi, mọi thứ đã quá chán nản.

Tôi không nói lời nào, bước lên phòng, nhẹ nhàng đóng cửa và suy nghĩ thật lâu. Tối hôm đó, tôi đưa con về nhà ngoại ở để có thời gian nhìn lại tất cả. Có thể, tôi sẽ ly hôn. Bởi tôi không chấp nhận một người chồng tôi dành hết lòng yêu thương lại phản bội trắng trợn như vậy. Tôi càng không chấp nhận anh bao dung với con của người khác nhưng lại tính toán cả món đồ chơi với con mình...

Độc giả giấu tên