Ngày 16/4, Phòng An ninh kinh tế, Công an TP Hà Nội cho biết vừa phát hiện hai đối tượng tổ chức thuê người có hộ chiếu đi mua ngoại tệ tại các tổ chức tín dụng, sau đó thu gom để bán ra thị trường “chợ đen” nhằm kiếm lời từ chênh lệch tỷ giá.

Thông tin thuê người đi mua ngoại tệ được đăng tải trên mạng xã hội. Ảnh: CACC

Theo cơ quan chức năng, mỗi người được thuê nhận tiền công từ 1-1,2 triệu đồng/ngày. Để thực hiện, các đối tượng yêu cầu người tham gia cung cấp thông tin căn cước công dân và hộ chiếu nhằm hoàn thiện hồ sơ mua ngoại tệ tại ngân hàng.

Sau khi thống nhất thời gian, địa điểm, các đối tượng trực tiếp dẫn những người này đến giao dịch tại các tổ chức tín dụng. Khi mua được ngoại tệ, toàn bộ số tiền sẽ được chuyển lại cho các đối tượng để mang đi bán trên thị trường tự do, hưởng phần chênh lệch tỷ giá.

Thời gian gần đây, giá ngoại tệ trên thị trường “chợ đen” thường cao hơn so với giá bán tại ngân hàng. Chính sự chênh lệch này đã bị một số cá nhân, tổ chức lợi dụng, biến tướng thành hoạt động trục lợi trái phép.

Trước tình hình trên, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân chỉ mua, bán ngoại tệ tiền mặt tại các tổ chức được cấp phép và sử dụng đúng mục đích (du lịch, học tập, chữa bệnh, thăm viếng…); không cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, dữ liệu sinh trắc học hoặc gửi ảnh CCCD/CMND, hộ chiếu hay bất kỳ thông tin nhạy cảm nào khác cho người lạ qua điện thoại, tin nhắn hoặc mạng xã hội; không đi mua hộ, mua thuê ngoại tệ cho người khác tại các tổ chức tín dụng vì bất kỳ lý do gì.