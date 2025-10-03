Doanh nghiệp cần gì trong kỷ nguyên truyền thông số?

Trong một thế giới mà hành vi tiêu dùng thay đổi từng ngày, câu hỏi lớn nhất của doanh nghiệp không còn là “có nên quảng cáo hay không” mà là “làm thế nào để tiếp cận đúng khách hàng, tiết kiệm chi phí mà vẫn đạt hiệu quả vượt trội”. Vads.vn, nền tảng truyền thông quảng cáo toàn diện của Công ty Cổ phần Truyền thông VietNamNet, đang trở thành lựa chọn chiến lược của nhiều thương hiệu bởi khả năng kết nối mạnh mẽ giữa doanh nghiệp và khách hàng.

14 năm xây dựng uy tín, hàng tỷ lượt tiếp cận mỗi năm

Hơn 14 năm hoạt động, Vads đã đồng hành cùng hàng nghìn chiến dịch truyền thông lớn nhỏ, mang đến hàng triệu lượt tiếp cận giá trị cho khách hàng. Hệ sinh thái nội dung chất lượng gồm báo điện tử VietNamNet – top 5 báo điện tử hàng đầu Việt Nam, cùng 2Sao, Tin tức Online và các kênh truyền thông trên mạng xã hội Facebook, YouTube, TikTok, đã tạo nên hàng tỷ lượt xem tin tức mỗi năm. Đây chính là nền tảng vững chắc để bất kỳ doanh nghiệp nào cũng có thể tự tin đưa thương hiệu của mình đến gần hơn với công chúng.

Truyền thông trúng đích

Điều làm nên sự khác biệt của Vads không chỉ là quy mô tiếp cận, mà còn ở khả năng “nhắm trúng đích”. Với kho dữ liệu hành vi người dùng khổng lồ và nền tảng công nghệ hiện đại do chính Vads phát triển, doanh nghiệp có thể dễ dàng tiếp cận khách hàng đúng mục tiêu. Thông điệp quảng cáo vì thế không còn là những “tiếng vang” chung chung, mà trở thành lời chào đúng lúc, đúng nơi, đúng người.

Sản phẩm truyền thông, quảng cáo linh hoạt cho mọi nhu cầu

Từ quảng cáo hiển thị, bài PR, nội dung tài trợ, talkshow, livestream, video, review cho đến podcast hay social media… Vads cung cấp tới 18 hình thức truyền thông đa dạng, linh hoạt để đáp ứng mọi nhu cầu. Doanh nghiệp có thể chọn cách kể câu chuyện thương hiệu phù hợp nhất với mình, đồng thời tối ưu ngân sách và hiệu quả.

Tiên phong với nền tảng quản trị nội dung báo chí Quốc gia

Không dừng lại ở việc mang giải pháp cho doanh nghiệp, Vads còn đang đi đầu trong công cuộc chuyển đổi số báo chí với nền tảng quản trị nội dung quốc gia VMS. Hệ thống này cho phép các tòa soạn làm chủ toàn bộ quy trình từ sản xuất, biên tập đến phân phối và phân tích dữ liệu độc giả, mở ra một kỷ nguyên báo chí số lấy dữ liệu làm trung tâm. Đây cũng chính là lợi thế giúp các thương hiệu yên tâm khi hợp tác, bởi mọi nội dung quảng cáo đều được triển khai trên một nền tảng minh bạch, an toàn và giàu dữ liệu thực tiễn.

Đồng hành để thương hiệu vươn xa

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, doanh nghiệp không chỉ cần một kênh quảng bá, mà cần một giải pháp truyền thông đủ sức đưa thương hiệu đến đúng đối tượng và tạo ra khác biệt. Với lợi thế hệ sinh thái nội dung rộng lớn cùng công nghệ dữ liệu hiện đại, Vads.vn đang trở thành bệ phóng đáng tin cậy, giúp thương hiệu Việt Nam chạm tới hàng triệu khách hàng tiềm năng, gia tăng sức cạnh tranh và khẳng định vị thế trên thị trường.

Liên hệ ngay để được tư vấn và xây dựng chiến dịch truyền thông riêng biệt, phù hợp nhất với nhu cầu.

Hotline: 0919 405 885

Truy cập: Vads.vn