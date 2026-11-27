Qua ba mùa công bố (2024–2026), Value500 và Value10 cung cấp thêm dữ liệu về cách doanh nghiệp Việt sử dụng lợi thế về quy mô và vị thế thị trường để nâng hiệu quả hoạt động và duy trì tăng trưởng.

Hai bảng xếp hạng do Viet Research nghiên cứu và phối hợp với Báo Tài chính – Đầu tư công bố. Riêng Value10 đã mở rộng phạm vi nghiên cứu từ 9 lên 16 nhóm ngành.

Mở rộng biên độ nhận diện năng lực tạo giá trị

Trong kỷ nguyên kinh tế nhiều biến động và cạnh tranh toàn cầu ngày càng khốc liệt, thước đo sức mạnh của một doanh nghiệp không còn gói gọn trong các con số thuần túy về doanh thu, tổng tài sản hay thị phần. Mà chất lượng quản trị, hàm lượng đổi mới sáng tạo, hiệu quả vận hành và khả năng tạo lập giá trị bền vững cho các bên liên quan mới là yếu tố cốt lõi.

Bắt nhịp với xu thế này, từ năm 2024, Viet Research phối hợp với Báo Tài chính – Đầu tư nghiên cứu và công bố thường niên hai bảng xếp hạng. Value500 ghi nhận 500 doanh nghiệp tạo giá trị hàng đầu trên phạm vi cả nước, còn Value10 đi sâu vào từng ngành để nhận diện các doanh nghiệp nổi bật và phân tích động lực tăng trưởng trong lĩnh vực hoạt động của họ.

Qua ba mùa công bố, 626 doanh nghiệp có tên trong Value500 và 424 doanh nghiệp có tên trong Value10. Phạm vi nghiên cứu của Value10 cũng mở rộng từ 9 nhóm ngành năm 2024 lên 16 nhóm ngành năm 2026, cung cấp thêm dữ liệu để theo dõi sự thay đổi của doanh nghiệp qua từng năm và đối chiếu các mô hình tạo giá trị giữa các ngành.

Đại diện các doanh nghiệp nhận cúp và giấy chứng nhận tại Lễ Công bố & Vinh danh Top 500 Doanh nghiệp tạo giá trị hàng đầu Việt Nam 2025 (VALUE500)

“Lớn và Tốt” trong cách tiếp cận của Value500 và Value10

Value500 và Value10 nhìn nhận năng lực tạo giá trị của doanh nghiệp qua hai yếu tố “Lớn” và “Tốt”. “Lớn” thể hiện ở quy mô kinh doanh, vị thế trên thị trường và sức ảnh hưởng trong chuỗi cung ứng. “Tốt” phản ánh chất lượng tăng trưởng, hiệu quả sử dụng nguồn lực, tính minh bạch trong quản trị, năng lực đổi mới và trách nhiệm với người lao động, khách hàng, cổ đông và cộng đồng.

Đặt hai yếu tố này cạnh nhau, Value500 và Value10 xem xét cách doanh nghiệp phát huy lợi thế về quy mô để nâng cao hiệu quả hoạt động, củng cố năng lực cạnh tranh và tạo giá trị lâu dài cho các bên liên quan.

“Lớn và Tốt”: Thước đo mới của doanh nghiệp dẫn đầu

Ghi nhận kết quả đến giải mã động lực tạo giá trị

Sau ba năm triển khai, Value500 và Value10 mở rộng phân tích từ kết quả kinh doanh sang các yếu tố tạo nên kết quả đó. Tiêu biểu là hai ngành: logistics và bán lẻ cho thấy doanh nghiệp có thể tạo giá trị theo những cách khác nhau, từ nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng đến cải thiện hiệu quả vận hành chuỗi cung ứng. Mỗi lĩnh vực, các doanh nghiệp dẫn đầu đều cho thấy cách thức phân bổ nguồn lực và kiến tạo lợi thế cạnh tranh riêng biệt.

Ở ngành logistics Value500 ghi nhận các doanh nghiệp tiêu biểu như: Tập đoàn Gemandept; Vietjet, PV Trans; Gas Shipping; Interlink; PVT Logistics… là những doanh nghiệp dẫn đầu trong cải tiến cách tổ chức chuỗi cung ứng giúp nâng hiệu quả vận hành và giảm chi phí. Với ngành bán lẻ, các doanh nghiệp tiêu biểu như: Thegioididong; Lotte; Satrata; Tasco; Doji; Bảo Tín Mạnh Hải; … thì năng lực tạo giá trị thể hiện qua cách doanh nghiệp ứng dụng công nghệ để phục vụ khách hàng, chú trọng trải nghiệm khách hàng và mở rộng thị trường.

Theo khảo sát quý III/2026 của Viet Research, 56,6% doanh nghiệp logistics tham gia khảo sát ưu tiên cải tiến cách tổ chức chuỗi trong hai đến ba năm gần đây. Trong nhóm được khảo sát, 64,2% ghi nhận hiệu quả vận hành được cải thiện và 52,8% ghi nhận chi phí giảm và 75% doanh nghiệp bán lẻ tham gia khảo sát ưu tiên ứng dụng công nghệ số, dữ liệu, AI và tự động hóa.

Khi đánh giá kết quả đổi mới, 80% ghi nhận trải nghiệm và mức độ hài lòng của khách hàng được cải thiện, còn 70% ghi nhận doanh thu tăng hoặc thị trường được mở rộng. Từ cải tiến vận hành trong logistics đến nâng cao chất lượng phục vụ trong bán lẻ, mỗi ngành có những động lực tạo giá trị riêng. Để hệ thống hóa, Viet Research đang xây dựng Bản đồ Kiến tạo Giá trị Doanh nghiệp Việt Nam, gồm 6 nhóm động lực và 20 mô hình tạo giá trị.

Một số doanh nghiệp có tên trong bảng xếp hạng VALUE500 – Top 500 Doanh nghiệp tạo giá trị hàng đầu Việt Nam năm 2026, do Viet Research nghiên cứu và Báo Tài chính – Đầu tư công bố.

Từ Value500 và Value10, mở rộng góc nhìn về năng lực tạo giá trị

Góc nhìn của Value500 và Value10 đi sâu vào từng ngành, ghi nhận những doanh nghiệp có năng lực tạo giá trị nổi bật trong lĩnh vực hoạt động. Qua mỗi năm công bố, dữ liệu tích lũy giúp theo dõi sự thay đổi của doanh nghiệp và nhận diện những năng lực góp phần duy trì tăng trưởng dài hạn.

Danh sách Value100 2026 đã được công bố theo 16 ngành. Các doanh nghiệp có tên trong danh sách có thể tìm hiểu thông tin về Lễ Công bố và Vinh danh ngày 17/12/2026 tại Hà Nội, cùng các hoạt động truyền thông của chương trình.

(Nguồn: Value500)