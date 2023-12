{"article":{"id":"2227002","title":"Công bố Top 10 công ty du lịch và khách sạn, resort uy tín năm 2023","description":"Ngày 14/12/2023, Công ty Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) công bố Top 10 công ty du lịch và khách sạn, resort uy tín năm 2023. Lễ vinh danh sẽ diễn ra vào tháng 01/2024 ở TP.HCM.","contentObject":"<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/anh-1-1168.jpg?width=768&s=eOQHjoQIf1o8HFNCEHHMeg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/anh-1-1168.jpg?width=1024&s=p609Nv78YhgiuIGmu-bGjQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/anh-1-1168.jpg?width=0&s=thH0TFlalp_dxyxCfMqLpg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/anh-1-1168.jpg?width=768&s=eOQHjoQIf1o8HFNCEHHMeg\" alt=\"anh 1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/anh-1-1168.jpg?width=260&s=O1RkYmjIzoh-JCFNuVefug\"></picture>

<figcaption> Top 10 công ty du lịch uy tín năm 2023. Nguồn: Vietnam Report</figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/anh-2-1169.jpg?width=768&s=9Bty6ISoDBAb72ZY07auyA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/anh-2-1169.jpg?width=1024&s=KVsTenNJ1dnggmun1M6opQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/anh-2-1169.jpg?width=0&s=1LL4A-RckMRSSFARk2al3Q\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/anh-2-1169.jpg?width=768&s=9Bty6ISoDBAb72ZY07auyA\" alt=\"anh 2.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/anh-2-1169.jpg?width=260&s=A5AC7FtHJkO4D0EYw0OC1A\"></picture>

<figcaption> Top 5 khách sạn, resort uy tín năm 2023. Nguồn: Vietnam Report</figcaption>

</figure>

<p><strong>Tín hiệu vui ở thị trường khách du lịch</strong></p>

<p>Theo Vietnam Report, điểm nổi bật trong năm 2023 là sự bùng nổ của thị trường khách nội địa và quốc tế. Thị trường <a href=\"https://vietnamnet.vn/khach-quoc-te-tag4418086080246811920.html\" target=\"_blank\">khách quốc tế</a> ước tính đạt 11,2 triệu lượt khách chỉ trong 11 tháng đầu năm, vượt xa mục tiêu lần 1 và đạt trên 85% mục tiêu mới. Trong khi đó, thị trường du lịch nội địa trong 11 tháng đầu năm đạt 103,2 triệu lượt khách, vượt qua con số cả năm 2019. Báo cáo của Tổng cục Thống kê cho thấy, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống ước đạt 616,0 nghìn tỷ đồng; doanh thu du lịch lữ hành ước đạt 34,0 nghìn tỷ đồng, tăng 50,5% so với cùng kỳ năm trước.</p>

<p>Mức tăng trưởng này đạt được nhờ nhu cầu du lịch của người dân tăng cao sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, chính sách thị thực được nới lỏng. Bên cạnh đó, Việt Nam vừa đón nhận “cơn mưa” giải thưởng tại lễ trao giải World Travel Awards 2023; được Tổ chức Du lịch Thế giới đánh giá cao về mức độ an toàn và giá cả chi tiêu, cùng với nhiều sự kiện và hoạt động nổi bật diễn ra trong thời gian qua (như các kỳ nghỉ dài ngày, các hoạt động/ lễ hội tại địa phương…).</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/anh-3-1170.jpg?width=768&s=IIhX5EdH7RZxH5efWabyNA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/anh-3-1170.jpg?width=1024&s=uMAIvqiMcAkq_gO0C0gTpA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/anh-3-1170.jpg?width=0&s=k0lOMprL0G6lYCem-MaX-Q\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/anh-3-1170.jpg?width=768&s=IIhX5EdH7RZxH5efWabyNA\" alt=\"anh 3.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/anh-3-1170.jpg?width=260&s=6508_PhVI8n09yQd_jvTOw\"></picture>

<figcaption> Nguồn: Tổng cục Thống kê và Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam</figcaption>

</figure>

<p>Theo khảo sát của Vietnam Report, 78,6% số doanh nghiệp ghi nhận doanh thu tăng lên so với năm 2022, trong đó 14,3% doanh nghiệp có mức tăng đáng kể. Đối với chỉ tiêu về lợi nhuận, 71,4% số doanh nghiệp ghi nhận mức tăng trưởng; trong đó 85,7% doanh nghiệp thuộc nhóm khách sạn ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận cao hơn. Đánh giá về triển vọng ngành trong năm tới, 66,7% số doanh nghiệp cho rằng sẽ khả quan hơn một chút.</p>

<p><strong>Dự đoán xu hướng du lịch năm 2024</strong></p>

<p><em><strong>Du lịch bền vững lên ngôi</strong></em></p>

<p>Kết quả khảo sát người tiêu dùng của Vietnam Report cho thấy, có đến 96,7% người trả lời đã nghe về <a href=\"https://vietnamnet.vn/du-lich-ben-vung-tag16697565450622557183.html\" target=\"_blank\">du lịch bền vững</a>. Dù có xu hướng chi tiêu tiết kiệm hơn, nhưng nhiều du khách sẵn sàng chi trả thêm cho các dịch vụ góp phần bảo vệ thiên nhiên và di sản văn hóa địa phương. </p>

<p>Cụ thể, có 78,7% du khách sẵn sàng chi trả thêm cho dịch vụ lưu trú, 75,4% cho dịch vụ tham quan và 73,8% cho dịch vụ ăn uống. Trong đó, du khách đặc biệt quan tâm đến các cơ sở lưu trú được cấp nhãn Du lịch bền vững Bông Sen Xanh.</p>

<p><em><strong>Du lịch chăm sóc sức khỏe và làm đẹp - “mỏ vàng” chưa được khai thác </strong></em></p>

<p>Theo Business Insider, nền kinh tế chăm sóc sức khỏe toàn cầu được dự báo sẽ đạt 6.000 tỷ USD trong năm nay. Grand View Research cũng nhận định thị trường du lịch chăm sóc sức khỏe toàn cầu dự kiến vượt 1.000 tỷ USD vào năm 2030, với tốc độ tăng trưởng hàng năm gần 10%. </p>

<p>Giới chuyên gia đánh giá Việt Nam có đủ tiềm năng để phát triển loại hình này, bởi sở hữu bờ biển dài hơn 3.200km cùng nhiều bãi tắm đẹp, hàng nghìn hòn đảo lớn nhỏ, khoảng 400 nguồn nước khoáng nóng được phát hiện… phù hợp cho du lịch nghỉ dưỡng, chữa lành. Đón đầu xu hướng này, nhiều doanh nghiệp đã đầu tư xây dựng các khu du lịch nghỉ dưỡng, khu du lịch suối khoáng nóng với nhiều dịch vụ kết hợp như: mở lớp thiền định, yoga chữa lành, cung cấp thực phẩm lành mạnh và có nguồn gốc địa phương…</p>

<p><em><strong>Du lịch MICE: Kết hợp hội nghị, hội thảo với tham quan, nghỉ dưỡng</strong></em></p>

<p>Du lịch MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions) rất phổ biến trên thế giới. Tại Đông Nam Á, Singapore là nước đi đầu về loại hình du lịch này. </p>

<p>Tuy loại hình du lịch này còn khá mới mẻ ở Việt Nam, nhưng cũng đang được chú trọng và có nhiều tiềm năng phát triển. Những năm gần đây, nhiều địa phương đầu tư vào cơ sở hạ tầng, phục vụ phát triển du lịch MICE. Ngoài Hà Nội và TP.HCM là hai trung tâm du lịch lớn của cả nước, Hạ Long, Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc… là những địa điểm được nhiều doanh nghiệp lựa chọn.</p>

<p><em><strong>Du lịch trải nghiệm, mạo hiểm</strong></em></p>

<p>Mô hình du lịch mạo hiểm đang có sự tăng trưởng mạnh về lượng khách nội địa. Khi đã đi gần hết các tỉnh/ thành, du khách sẽ có xu hướng tìm hiểu và trải nghiệm sâu hơn về hệ sinh thái, văn hóa, ẩm thực, đời sống địa phương tại một địa điểm nào đó. Hiện đã có nhiều công ty du lịch phối hợp với ban quản lý điểm đến để tạo ra các sản phẩm du lịch trekking, mạo hiểm mới như đu dây trượt thác.</p>

<p><strong>Chiến lược trọng tâm của các doanh nghiệp ngành du lịch - khách sạn</strong></p>

<p>Theo khảo sát của Vietnam Report, 5 chiến lược trọng tâm của các doanh nghiệp ngành du lịch - khách sạn trong ngắn hạn bao gồm: tăng cường ứng dụng công nghệ trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tiếp thị bán hàng; nâng cao hình ảnh doanh nghiệp, đẩy mạnh marketing trên Facebook, website…; tăng cường quản lý rủi ro; khai thác thị trường du lịch nước ngoài; cải thiện cơ cấu chi phí. </p>

<p>Hiện nay, công nghệ được ứng dụng trong lưu trữ thông tin khách hàng qua hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM) giúp doanh nghiệp có thể truy xuất dữ liệu, đặc điểm tiêu dùng và mua sắm… Không chỉ ứng dụng CRM, để tăng tương tác, giảm thời gian chờ đợi và gia tăng trải nghiệm cho khách hàng, nhiều doanh nghiệp Du lịch - khách sạn còn sử dụng công nghệ chatbot, ứng dụng IoT (cài đặt các thiết bị thông minh trong phòng khách sạn như điều chỉnh ánh sáng, nhiệt độ thông minh, cài đặt kênh TV ưa thích…).</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/anh-4-1171.jpg?width=768&s=QH4KrbsG_gyu0Demyrf_CQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/anh-4-1171.jpg?width=1024&s=YxcFwdsl-Fgnx8EgFVcnIQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/anh-4-1171.jpg?width=0&s=QDB75FXOMRm13OZw4pPi2A\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/anh-4-1171.jpg?width=768&s=QH4KrbsG_gyu0Demyrf_CQ\" alt=\"anh 4.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/anh-4-1171.jpg?width=260&s=ZRJ3h2SjOdCI3IgKfuk9ug\"></picture>

<figcaption> Nguồn: Vietnam Report</figcaption>

</figure>

<p>Bên cạnh đó, tình trạng dịch chuyển lao động trong ngành diễn ra mạnh mẽ, do tâm lý của người lao động e ngại về tính bấp bênh của ngành trước những “cú sốc lớn” từ bên ngoài. Để khắc phục khó khăn này, nhiều doanh nghiệp đã điều chỉnh chế độ lương thưởng, xây dựng lộ trình nghề nghiệp và môi trường làm việc thân thiện, triển khai các buổi trao đổi kinh nghiệm giữa bộ phận nòng cốt và nhân viên mới để nâng cao kỹ năng và tăng cường văn hoá doanh nghiệp…</p>

<p><em>(Nguồn: Vietnam Report)</em></p>","displayType":1,"options":4,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"/cong-bo-top-10-cong-ty-du-lich-va-khach-san-resort-uy-tin-nam-2023-2227002.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/cong-bo-top-10-cong-ty-du-lich-va-khach-san-resort-uy-tin-nam-2023-1166.jpg","fullAvatarFbUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/cong-bo-top-10-cong-ty-du-lich-va-khach-san-resort-uy-tin-nam-2023-1167.jpg","updatedDate":"2023-12-14T16:15:43","isHiddenDescription":"","publishDateDisplay":"14/12/2023","hasCover":false},"articlesSameCategory":[{"id":"2226968","title":"SASCO đẩy mạnh đầu tư nhân lực hạnh phúc, kinh doanh bền vững","description":"Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO) 8 năm liên tiếp vào top 10 “Phát triển bền vững Việt Nam” lĩnh vực thương mại dịch vụ; top 5 “Doanh nghiệp tiên phong xây dựng giá trị đa dạng, công bằng và bao trùm” năm 2023.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/sasco-day-manh-dau-tu-nhan-luc-hanh-phuc-kinh-doanh-ben-vung-2226968.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/sasco-day-manh-dau-tu-nhan-luc-hanh-phuc-kinh-doanh-ben-vung-1052.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-14T15:15:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226957","title":"Mcredit vào Top 200 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam","description":"Vietnam Report đánh giá các chỉ tiêu tài chính năm 2022 và 9 tháng đầu năm 2023 như: tổng tài sản, vốn chủ sở hữu, tổng doanh thu, lợi nhuận… của Mcredit vượt qua biến động chung của thị trường, đưa từ 367 lên vị trí 189 trong BXH VNR500.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/mcredit-vao-top-200-doanh-nghiep-lon-nhat-viet-nam-2226957.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/mcredit-vao-top-200-doanh-nghiep-lon-nhat-viet-nam-1039.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-14T15:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226929","title":"Giá xăng dầu lao dốc, xăng RON95 rời mốc 22.000 đồng/lít","description":"Giá xăng dầu trong nước hôm nay (14/12) được liên bộ Công Thương - Tài chính điều hành theo hướng giảm, trong đó xăng RON95 tiếp tục giảm lần thứ 5 liên tiếp.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gia-xang-dau-hom-nay-lao-doc-xang-ron95-roi-moc-22-000-dong-lit-2226929.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/gia-xang-dau-lao-doc-xang-ron95-roi-moc-22000-donglit-943.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-14T14:45:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226882","title":"Đến Vincom trải nghiệm đại tiệc Giáng sinh diệu kỳ Toyderland","description":"Dịp Lễ Giáng sinh 2023 và Chào Năm mới 2024, toàn bộ 83 Trung tâm thương mại (TTTM) Vincom đã được trang hoàng lộng lẫy và sẵn sàng mang đến không gian lễ hội nơi xứ sở diệu kỳ Toyderland với loạt sự kiện đình đám.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/den-vincom-trai-nghiem-dai-tiec-giang-sinh-dieu-ky-toyderland-2226882.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/den-vincom-trai-nghiem-dai-tiec-giang-sinh-dieu-ky-toyderland-885.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-14T14:30:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226798","title":"SCG và quá trình thúc đẩy kinh tế tuần hoàn","description":"Ông Roongrote Rangsiyopash - Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành tập đoàn SCG đã có những chia sẻ về những sáng kiến và kinh nghiệm thực tiễn về Kinh tế tuần hoàn của tập đoàn.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/scg-va-qua-trinh-thuc-day-kinh-te-tuan-hoan-2226798.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/scg-va-qua-trinh-thuc-day-kinh-te-tuan-hoan-548.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-14T10:30:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226577","title":"Đổ bộ thị trường trước lễ Giáng sinh, thông tươi nhập khẩu giá siêu rẻ","description":"Không phải mua theo cân hay chi vài triệu tới hàng chục triệu đồng, thông tươi nhập khẩu đổ bộ thị trường Việt trước lễ Giáng sinh với giá siêu rẻ.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/do-bo-thi-truong-truoc-le-giang-sinh-thong-tuoi-nhap-khau-gia-sieu-re-2226577.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/do-bo-thi-truong-truoc-le-giang-sinh-thong-tuoi-nhap-khau-gia-sieu-re-1596.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-14T06:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226710","title":"Giá xăng dầu hôm nay 14/12/2023: Thế giới đi lên, trong nước dự báo giảm mạnh","description":"Giá xăng dầu hôm nay 14/12 trên thị trường thế giới đi lên sau khi xuống mức thấp nhất trong 6 tháng. Còn giá xăng dầu trong nước tại kỳ điều chỉnh chiều nay được dự báo giảm mạnh.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gia-xang-dau-hom-nay-14-12-2023-the-gioi-di-len-trong-nuoc-du-bao-giam-manh-2226710.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/gia-xang-dau-hom-nay-14122023-the-gioi-di-len-trong-nuoc-du-bao-giam-manh-1577.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-14T05:18:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226669","title":"17.000 công nhân Thái Bình bất ngờ nhận bình cứu hỏa từ công ty","description":"Gần 17.000 công nhân tại Thái Bình vui vẻ nhận bình cứu hỏa do công ty tặng sau giờ tan ca như một món quà đặc biệt.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/17-000-cong-nhan-thai-binh-bat-ngo-nhan-binh-cuu-hoa-tu-cong-ty-2226669.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/17000-cong-nhan-thai-binh-bat-ngo-nhan-binh-cuu-hoa-tu-cong-ty-1700.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T23:38:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226658","title":"VinFast - một hình mẫu chuỗi cung ứng bền vững ở Việt Nam","description":"Với các chiến lược đa chiều để tối ưu hiệu quả chuỗi cung ứng và đảm bảo tính bền vững, đến nay VinFast đã đạt được tỷ lệ nội địa hóa lên đến 60%, có khả năng tự sản xuất 47% nguyên vật liệu.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vinfast-mot-hinh-mau-chuoi-cung-ung-ben-vung-o-viet-nam-2226658.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/vinfast-mot-hinh-mau-chuoi-cung-ung-ben-vung-o-viet-nam-1352.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T19:30:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226425","title":"Khách hàng Hà Tĩnh ngày càng ‘chuộng’ thanh toán tiền điện online","description":"Theo Công ty Điện lực Hà Tĩnh, không chỉ ở khu vực thành phố, thị xã, thị trấn mà những địa bàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa, khách hàng cũng “chuộng” thanh toán tiền điện online.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/khach-hang-ha-tinh-ngay-cang-chuong-thanh-toan-tien-dien-online-2226425.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/khach-hang-ha-tinh-ngay-cang-chuong-thanh-toan-tien-dien-online-642.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T11:35:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226377","title":"Chợ phiên OCOP sôi động khi HDBank nhập cuộc, nông đặc sản ‘đắt hàng’","description":"Đồng hành cùng OCOP từ năm 2023, HDBank “góp lửa” đưa OCOP trở thành từ khóa hot hàng đầu trên mạng xã hội, cùng doanh thu hàng tỷ đồng cho doanh nghiệp địa phương và nhiều giá trị đường dài.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cho-phien-ocop-soi-dong-khi-hdbank-nhap-cuoc-nong-dac-san-dat-hang-2226377.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/cho-phien-ocop-soi-dong-khi-hdbank-nhap-cuoc-nong-dac-san-dat-hang-487.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T10:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226325","title":"Giá xăng dầu trong nước ngày mai có thể giảm mạnh","description":"Giá xăng dầu trong nước tại kỳ điều hành ngày mai (14/12) có thể giảm theo thế giới. Nếu không sử dụng Quỹ bình ổn, giá xăng có khả năng giảm 720-850 đồng/lít, giá dầu diesel hạ 700 đồng/lít.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gia-xang-dau-trong-nuoc-ngay-mai-co-the-giam-manh-2226325.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/gia-xang-dau-trong-nuoc-ngay-mai-co-the-giam-manh-238.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T08:34:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226099","title":"'Mắc màn' cho vườn cam trĩu quả, người trồng lãi tiền tỷ","description":"Để đảm bảo năng suất, những vườn cam ở huyện Yên Thành (Nghệ An) được các chủ vườn mắc màn. Hiệu quả cao từ cây cam mang về cho người dân nơi đây tiền tỷ.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/mac-man-cho-vuon-cam-triu-qua-nguoi-trong-lai-tien-ty-2226099.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/mac-man-cho-vuon-cam-triu-qua-nguoi-trong-lai-tien-ty-1407.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T08:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226188","title":"Giải trí khác biệt với xổ số nhanh Keno","description":"Xổ số nhanh Keno thu hút đông đảo khách hàng nhờ những đặc điểm thú vị, khác biệt so với các loại hình xổ số khác tại thị trường Việt Nam.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/giai-tri-khac-biet-voi-xo-so-nhanh-keno-2226188.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/giai-tri-khac-biet-voi-xo-so-nhanh-keno-1238.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T08:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225875","title":"Kỹ sư về làng nuôi ốc bươu đen, lãi vài trăm triệu mỗi năm","description":"Cái tên Hiếu 'ốc bươu đen' cùng trại nuôi ốc của anh được nhiều người biết đến. Nhưng ít ai hay, trước khi kiếm lời được hàng trăm triệu mỗi năm, anh Hiếu từng thất bại liên tiếp.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ky-su-ve-lang-nuoi-oc-buou-den-lai-vai-tram-trieu-moi-nam-2225875.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/ky-su-cau-duong-ve-lang-nuoi-oc-buou-den-dut-tui-tram-trieu-moi-nam-1313.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T05:55:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226240","title":"Giá xăng dầu hôm nay 13/12/2023 trượt dốc, mất mốc 75 USD/thùng","description":"Giá xăng dầu hôm nay 13/12 trên thị trường quốc tế đi xuống. Giá dầu Brent mất mốc 75 USD/thùng, còn giá dầu WTI về mức 68 USD/thùng.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gia-xang-dau-hom-nay-13-12-2023-truot-doc-mat-moc-75-usd-thung-2226240.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/gia-xang-dau-hom-nay-13122023-truot-doc-mat-moc-75-usdthung-1461.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T05:20:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226161","title":"Vietjet khai trương đường bay thẳng Hà Nội - Siem Reap","description":"Ngày 12/12, hãng hàng không Vietjet khai trương đường bay thẳng kết nối Thủ đô Hà Nội với thành phố di sản Siem Reap (Campuchia).","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vietjet-khai-truong-duong-bay-thang-ha-noi-siem-reap-2226161.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/vietjet-khai-truong-duong-bay-thang-ha-noi-siem-reap-1147.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T17:30:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226138","title":"Nhiệt điện Bà Rịa hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới","description":"Ngày 11/12 Ban chấp hành Công đoàn phối hợp với Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa tổ chức tuyên truyền “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023”.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhiet-dien-ba-ria-huong-ung-thang-hanh-dong-vi-binh-dang-gioi-2226138.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/nhiet-dien-ba-ria-huong-ung-thang-hanh-dong-vi-binh-dang-gioi-1028.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T16:30:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226097","title":"Hải Yến Nha Trang được xuất khẩu tổ yến sào chính ngạch vào Trung Quốc","description":"Doanh nghiệp TNHH MTV Thương mại Hải Yến Nha Trang đạt tiêu chuẩn xuất khẩu tổ Yến Sào chính ngạch sang thị trường Trung Quốc.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hai-yen-nha-trang-duoc-xuat-khau-to-yen-sao-chinh-ngach-vao-trung-quoc-2226097.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/hai-yen-nha-trang-duoc-xuat-khau-to-yen-sao-chinh-ngach-vao-trung-quoc-908.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T15:30:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226060","title":"BSR chủ động phòng ngừa, ứng phó sự cố tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất","description":"Từ ngày 2/6/2014 - 05/12/2023, BSR đã đạt mốc 41,3 triệu giờ công an toàn. Hết năm 2023, BSR phấn đấu đạt 41,5 triệu giờ công an toàn.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bsr-chu-dong-phong-ngua-ung-pho-su-co-tai-nha-may-loc-dau-dung-quat-2226060.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/bsr-chu-dong-phong-ngua-ung-pho-su-co-tai-nha-may-loc-dau-dung-quat-874.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T15:20:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226052","title":"Thêm nhiều hình thức livestream theo chuỗi trên Shopee dịp sale 12.12","description":"Tại sự kiện 12.12, Shopee hỗ trợ hấp dẫn tại các phiên livestream như: mời dàn KOL, KOC đình đám, đa dạng hình thức mua sắm - giải trí… hứa hẹn giúp doanh nghiệp đẩy mạnh livestream theo chuỗi, tăng doanh thu cuối năm.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/them-nhieu-hinh-thuc-livestream-theo-chuoi-tren-shopee-dip-sale-12-12-2226052.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/them-nhieu-hinh-thuc-livestream-theo-chuoi-tren-shopee-dip-sale-1212-794.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T14:40:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225933","title":"5 loại nông sản Việt được khách Trung Quốc yêu thích, xuất khẩu thu về tỷ USD","description":"Trung Quốc là thị trường truyền thống của nông sản Việt. Có 5 mặt hàng nông sản Việt xuất sang thị trường này đạt trị giá tỷ USD, riêng xuất khẩu rau quả năm nay lập kỷ lịch sử mới.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/5-loai-nong-san-viet-duoc-khach-trung-quoc-yeu-thich-xuat-khau-thu-ve-ty-usd-2225933.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/5-loai-nong-san-viet-duoc-khach-trung-quoc-yeu-thich-xuat-khau-thu-ve-ty-usd-614.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T12:11:07","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225987","title":"Acecook Việt Nam, 10 năm bền bỉ chinh phục khách hàng","description":"Liên tục tổ chức các chương trình tham quan nhà máy, Acecook Việt Nam giúp người tiêu dùng hiểu rõ hơn về quy trình sản xuất mì ăn liền và thêm yêu mến doanh nghiệp.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/acecook-viet-nam-10-nam-ben-bi-chinh-phuc-khach-hang-2225987.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/acecook-viet-nam-10-nam-ben-bi-chinh-phuc-khach-hang-586.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T12:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225890","title":"BVBank tăng trải nghiệm khách hàng thông qua Zalo","description":"Trung tâm chăm sóc Khách hàng BVBank triển khai Zalo Notification Service (ZNS) trong hoạt động chăm sóc khách hàng nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng, tạo kết nối vững chắc với khách hàng và xác lập vị thế BVBank trong thị trường ngân hàng.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bvbank-tang-trai-nghiem-khach-hang-thong-qua-zalo-2225890.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/bvbank-tang-trai-nghiem-khach-hang-thong-qua-zalo-1081.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T10:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225895","title":"Camera MobiCAM mở thêm chi nhánh mới tại Mỹ Tho","description":"Sau 1 tuần khai trương chi nhánh tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 10/12 MobiCAM mở thêm chi nhánh mới tại TP. Mỹ Tho (Tiền Giang).","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thuong-hieu-camera-mobicam-mo-them-chi-nhanh-moi-tai-my-tho-2225895.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/camera-mobicam-mo-them-chi-nhanh-moi-tai-my-tho-279.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T10:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

Aa Zalo Email Sao chép liên kết Aa Aa