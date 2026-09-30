Theo đó, nhà đầu tư có thể tiếp cận bốn quỹ DCDS, DCDE, DCBF và DCIP trên ứng dụng TOPI. Sự hợp tác kết nối hai thế mạnh: kinh nghiệm quản lý đầu tư hơn 30 năm của Dragon Capital và nền tảng công nghệ tài chính với hơn 3 triệu khách hàng trên các nền tảng của VAM.

Lễ ký kết hợp tác giữa Công ty Cổ phần Đầu tư VAM và Dragon Capital

4 quỹ Dragon Capital chính thức có mặt trên TOPI

Danh mục sản phẩm hợp tác bao gồm hai quỹ cổ phiếu và hai quỹ trái phiếu.

Ở nhóm cổ phiếu có Quỹ Đầu tư Chứng khoán năng động DCDS, Quỹ Đầu tư Cổ phiếu tập trung Cổ tức DCDE và nhóm trái phiếu gồm Quỹ Đầu tư Trái phiếu DCBF, Quỹ Đầu tư Trái phiếu Gia tăng Thu nhập Cố định DCIP.

Sự khác biệt về chiến lược đầu tư giữa các quỹ tạo điều kiện để người dùng lựa chọn sản phẩm phù hợp hơn với mục tiêu tài chính, thời gian đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro.

Dragon Capital hiện là một trong những tổ chức quản lý quỹ có lịch sử lâu năm nhất trên thị trường Việt Nam. Doanh nghiệp công bố tổng tài sản quản lý khoảng 6 tỷ USD và sở hữu đội ngũ chuyên gia đầu tư có kinh nghiệm sâu tại thị trường trong nước.

Với việc đưa các quỹ này phân phối trên TOPI, nhà đầu tư tại TOPI có thêm một công cụ đầu tư hiệu quả để lựa chọn.

Lợi thế “may đo” danh mục theo khẩu vị đầu tư từ TOPI

Điểm đáng chú ý của lần hợp tác này nằm ở cách VAM (đơn vị sở hữu ứng dụng TOPI) đặt chứng chỉ quỹ vào một bức tranh quản lý tài sản rộng hơn.

TOPI hiện đang phát triển mô hình cho phép người dùng tiếp cận đầu tư và quản lý tập trung nhiều lớp tài sản trong cùng một nền tảng. Bên cạnh chứng chỉ quỹ, TOPI hiện có các nhóm sản phẩm như tích lũy, vàng, bảo hiểm và một số giải pháp tài chính khác. Điều này có nghĩa nhà đầu tư không chỉ mua chứng chỉ quỹ, mà còn có thể theo dõi chứng chỉ quỹ trong tương quan với các tài sản khác đang nắm giữ.

Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng khi quy mô tài sản của một cá nhân tăng lên. Câu hỏi khi đó không còn đơn thuần là “nên mua sản phẩm nào”, mà chuyển thành “nên phân bổ bao nhiêu vào từng nhóm tài sản”.

Việc bổ sung các quỹ DCDS, DCDE, DCBF và DCIP giúp nhà đầu tư dễ dàng tối ưu hóa danh mục: nhóm quỹ cổ phiếu dành cho mục tiêu tăng trưởng dài hạn, trong khi các quỹ trái phiếu hoặc sự kết hợp đa tài sản lại phù hợp với khẩu vị an toàn, ổn định.

Như vậy, đầu tư chứng chỉ quỹ trực tuyến trên TOPI không chỉ dừng ở thao tác giao dịch mà được gắn với bài toán phân bổ tài sản tổng thể.

Đại diện VAM, ông Hồ Anh Tuấn - Tổng Giám đốc - chia sẻ: “VAM sở hữu nền tảng công nghệ cùng cộng đồng khách hàng lớn, trong khi Dragon Capital có hơn 30 năm kinh nghiệm và năng lực chuyên sâu trong quản lý đầu tư. Thông qua sự hợp tác này, hai bên mong muốn giúp nhiều nhà đầu tư Việt Nam tiếp cận thuận tiện hơn với các sản phẩm tài chính dài hạn, đồng thời có thêm công cụ để xây dựng danh mục phù hợp với mục tiêu và khẩu vị rủi ro của mỗi người”.

Ông Hồ Anh Tuấn - Tổng Giám đốc VAM

Cuộc đua nền tảng quản lý tài sản ngày càng mở rộng

Sự phổ biến của các nền tảng tài chính số đang khiến trải nghiệm đầu tư của khách hàng cá nhân thay đổi nhanh chóng.

Nếu trước đây người dùng thường phải sử dụng một ứng dụng cho tiết kiệm, một ứng dụng cho chứng khoán, một tài khoản khác để mua quỹ và tự tổng hợp tài sản bằng bảng tính, các nền tảng quản lý tài sản đang hướng tới việc tập trung nhiều nhu cầu trên cùng một giao diện.

Trong xu hướng đó, việc VAM hợp tác với Dragon Capital cho thấy TOPI đang tiếp tục bổ sung các tổ chức quản lý tài sản chuyên nghiệp để đa dạng hóa các lựa chọn đầu tư cho khách hàng. Việc gia tăng các chứng chỉ quỹ VAM phân phối trên nền tảng cũng giúp khách hàng có thêm lựa chọn thay vì phụ thuộc vào một dòng sản phẩm duy nhất.

Bà Bùi Thùy Vân - Giám đốc, Khách hàng cá nhân & Kênh Phân phối đối tác Dragon Capital và ông Hồ Anh Tuấn - Tổng Giám đốc VAM trong buổi ký kết

Đối với nhà đầu tư cá nhân, lợi ích của mô hình này nằm ở khả năng tiếp cận nhiều lớp tài sản trên một ứng dụng, từ đó dễ dàng theo dõi tổng tài sản và điều chỉnh phân bổ khi nhu cầu tài chính thay đổi.

Thế Đông