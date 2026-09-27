Theo khảo sát mới nhất của Marsh, một trong những công ty tư vấn đầu tư uy tín hàng đầu thế giới, dòng tiền vào tiền mặt đang tăng với tốc độ nhanh nhất từng được ghi nhận. Báo cáo được thực hiện với 430 tổ chức quản lý tài sản toàn cầu, đại diện cho tổng quy mô danh mục lên tới 5.760 tỷ USD.

Câu hỏi đặt ra là: Điều gì đang khiến những nhà đầu tư chuyên nghiệp, hiểu rõ thị trường nhất, lại đồng loạt rút lui và nắm giữ tiền mặt?

Tiền mặt trở thành điểm tựa phòng thủ

37,8% số tổ chức được hỏi cho biết họ dự định tăng tỷ trọng tiền mặt trong 12 tháng tới, tăng mạnh so với mức 9% của khảo sát năm trước. Đây là mức tăng mạnh nhất trong tất cả các nhóm tài sản được khảo sát, một sự thay đổi chóng mặt chỉ trong vòng một năm.

Các nhà đầu tư tổ chức toàn cầu đang tích trữ tiền mặt với tốc độ nhanh nhất từng được ghi nhận. Ảnh: Korea Times

Đáng chú ý hơn, ý định phân bổ ròng vào tiền mặt đã tăng thêm 35,5 điểm phần trăm, đưa mức này lên dương 22%.

Nói một cách dễ hiểu, số nhà đầu tư muốn tăng nắm giữ tiền mặt hiện nhiều hơn hẳn số người muốn giảm. Đây là một tín hiệu rõ ràng cho thấy giới đầu tư chuyên nghiệp đang ưu tiên thanh khoản và sự an toàn lên hàng đầu.

Ngược lại, cổ phiếu Mỹ và cổ phiếu Anh lại là hai nhóm tài sản duy nhất ghi nhận xu hướng bị giảm tỷ trọng.

Tỷ lệ phân bổ ròng đối với cổ phiếu Mỹ đã giảm xuống mức -10,3%, trong khi cổ phiếu Anh thậm chí còn tệ hơn với mức -16,5%. Điều này có nghĩa là có nhiều nhà đầu tư muốn bán ra hơn là mua vào hai thị trường chứng khoán lớn này.

Vì sao các nhà đầu tư lớn tăng nắm giữ tiền mặt?

Câu trả lời nằm ở 2 từ: địa chính trị và lạm phát. Khảo sát được thực hiện trong tháng 6 và tháng 7 cho thấy rủi ro địa chính trị và lạm phát là hai yếu tố được quan tâm nhiều nhất, khi hơn 70% số tổ chức tham gia đánh giá đây là những yếu tố có ảnh hưởng lớn tới quyết định đầu tư trong ngắn hạn.

Ông Amit Popat, Giám đốc toàn cầu mảng định chế tài chính của Marsh, nhận định rằng hơn 3/4 số nhà đầu tư được hỏi đã gọi rủi ro địa kinh tế là mối đe dọa hàng đầu.

Việc tăng tỷ trọng tiền mặt, theo ông, là để "cung cấp thành phần phòng thủ trong một môi trường không chắc chắn", đồng thời tạo ra sự linh hoạt cần thiết để nắm bắt những cơ hội bất ngờ xuất hiện.

Chiến lược "barbell" cho phép nhà đầu tư vừa phòng thủ, vừa sẵn sàng nắm bắt cơ hội. Ảnh: SCMP

Nói cách khác, các nhà đầu tư đang chủ động xây dựng một vị thế mới. Ông Niall O'Sullivan, Giám đốc đầu tư toàn cầu của Marsh, đã mô tả chiến lược này bằng một thuật ngữ đáng chú ý: "barbell".

Theo ông, các nhà quản lý tài sản đang "tăng cường các tài sản mang tính phòng thủ để giảm rủi ro, vừa duy trì sự linh hoạt nhằm sẵn sàng nắm bắt cơ hội nếu thị trường biến động".

Theo cách tiếp cận này, tiền mặt vừa đóng vai trò phòng thủ, vừa tạo dư địa để nhà đầu tư nhanh chóng phân bổ vốn khi xuất hiện cơ hội.

Không chỉ có tiền mặt: Dòng tiền đang chảy về đâu?

Nếu chỉ nhìn vào con số tiền mặt, người ta có thể nghĩ rằng các nhà đầu tư đang rút lui hoàn toàn khỏi thị trường. Nhưng thực tế phức tạp hơn thế. Họ đang dịch chuyển dòng tiền sang những khu vực được cho là ít rủi ro hơn hoặc có tiềm năng sinh lời dài hạn tốt hơn.

Hơn một nửa số tổ chức được khảo sát (51%) dự định tăng tỷ trọng đầu tư vào hạ tầng trong 12 tháng tới. Đây được xem là một lĩnh vực đầu tư dài hạn, cung cấp thu nhập ổn định và ít bị ảnh hưởng bởi những biến động ngắn hạn của thị trường.

Gần một nửa số nhà đầu tư (47%) muốn gia tăng tiếp xúc với cổ phiếu tại các thị trường mới nổi và 41% hướng đến các tài sản liên kết lạm phát như một hàng rào bảo vệ trước sự xói mòn sức mua của đồng tiền.

Một điểm đáng chú ý là xu hướng giảm phụ thuộc vào một thị trường đơn lẻ đang trở nên đặc biệt rõ nét tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Có tới 53% nhà đầu tư trong khu vực đã điều chỉnh phân bổ địa lý của mình trong vòng 1 năm qua, cao hơn mức gần 50% của bình quân toàn cầu.

Điều này cho thấy các nhà đầu tư châu Á đang nhạy bén hơn trong việc đa dạng hóa danh mục để giảm thiểu rủi ro tập trung.

Theo SCMP, The Business Times, Marsh, Business Wire, CNBC Africa