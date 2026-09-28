Từ kế hoạch lãi lớn đến cú đảo chiều lỗ hơn 6200 tỷ

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên hồi tháng 4/2026, cổ đông PNJ thông qua kế hoạch doanh thu hơn 48.660 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 3.409 tỷ đồng.

Chỉ khoảng 5 tháng sau, bức tranh hoàn toàn khác.

Theo phương án dự kiến trình ĐHĐCĐ bất thường ngày 21/10, PNJ ước doanh thu năm 2026 đạt 39.057 tỷ đồng, tăng khoảng 10% so với năm 2025. Tuy nhiên, doanh nghiệp dự kiến trích lập 7.071 tỷ đồng dự phòng cho chính sách thu đổi, khiến lợi nhuận trước thuế dự kiến âm 6.059 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến âm 6.271 tỷ đồng.

Theo phương án tính toán PNJ trình cổ đông, lợi nhuận sau thuế dự kiến khoảng 800 tỷ đồng nếu chưa tính khoản dự phòng này.

Mức lỗ dự kiến 6.271 tỷ đồng tương đương khoảng 46,6% vốn chủ sở hữu 13.456 tỷ đồng của PNJ tại cuối tháng 6/2026. Tuy nhiên, đây là mức lỗ kế toán dự kiến, trong đó bao gồm các khoản dự phòng tổn thất, nên không đồng nghĩa toàn bộ số tiền này sẽ lập tức làm giảm lượng tiền mặt của doanh nghiệp.

Cùng với kết quả kinh doanh, thị giá PNJ cũng lao dốc. Từ khoảng 83.000 đồng/cổ phiếu đầu tháng 3, PNJ đóng cửa phiên 25/9 ở 33.000 đồng, mất hơn 60%, trong vùng thấp nhất kể từ cuối năm 2020.

Chỉ khoảng 5 tháng, PNJ từ kế hoạch lãi 3.400 tỷ đồng chuyển sang dự kiến lỗ 6.270 tỷ đồng. Ảnh: PNJ

Khoản dự phòng cho chính sách thu đổi là yếu tố chính khiến kế hoạch lợi nhuận năm 2026 chuyển sang mức lỗ dự kiến. Theo PNJ, giá trị mua lại thực hiện từ ngày 1/7 đến 3/9 gần 4.997 tỷ đồng, với tổn thất tương ứng hơn 1.446 tỷ đồng. Tính trên toàn bộ chính sách thu đổi, PNJ ghi nhận tổng dự phòng tổn thất khoảng 2.267 tỷ đồng.

Cú đảo chiều diễn ra trong bối cảnh PNJ đang tái thiết sau cú sốc vụ việc liên quan đến cựu lãnh đạo Công ty Giám định PNJ (P-Lab) và đường dây buôn lậu kim cương.

Đáng chú ý, bài toán niềm tin đang trở thành vấn đề lớn. PNJ cho biết các mẫu kim cương đang kinh doanh được Vinacontrol lấy mẫu ngẫu nhiên, niêm phong và chuyển tới Viện Khoa học Đá quý Châu Á (AIGS) kiểm định độc lập. Kết quả kiểm định cho thấy 100% mẫu được kiểm định là kim cương thiên nhiên và phù hợp các thông số 4C mà PNJ công bố.

Tuy nhiên, để khôi phục niềm tin của khách hàng và thị trường, PNJ cho biết cần một quá trình tái thiết toàn diện, từ tài chính, quản trị, kiểm soát rủi ro đến hoạt động kinh doanh.

PNJ dự kiến huy động nguồn vốn với tổng quy mô tối đa khoảng 8.000 tỷ đồng thông qua nhiều hình thức, nhằm bổ sung nguồn lực cho quá trình tái thiết. Các phương án cụ thể sẽ được trình ĐHĐCĐ bất thường xem xét.

Thách thức niềm tin với PNJ

Điều đáng chú ý là cú sốc hiện tại chưa làm mất đi những nền tảng kinh doanh mà PNJ đã xây dựng trong nhiều năm.

Đến giữa năm 2026, PNJ có khoảng 430 cửa hàng trên toàn quốc và hơn 8.200 nhân viên. Doanh nghiệp còn sở hữu hơn 1.300 thợ kim hoàn, nghệ nhân, công suất thiết kế khoảng 5 triệu sản phẩm mỗi năm, cùng hệ sinh thái tương đối hoàn chỉnh từ thiết kế, sản xuất, bán sỉ đến bán lẻ.

Các báo cáo phân tích của một số công ty chứng khoán đều đánh giá PNJ có vị thế dẫn đầu trong mảng bán lẻ trang sức có thương hiệu tại Việt Nam. Đây là lợi thế quan trọng khi thị trường vẫn còn phân mảnh và tỷ lệ tiêu thụ trang sức có thương hiệu được đánh giá còn dư địa tăng.

Nhưng bài toán lớn nhất lúc này không còn đơn thuần là mở thêm cửa hàng hay tăng doanh thu. Đó là khôi phục niềm tin.

Sau soát xét, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 6 tháng đầu năm 2026 của PNJ còn 728,5 tỷ đồng, giảm khoảng 35% so với cùng kỳ và thấp hơn đáng kể so với mức hơn 1.184 tỷ đồng được công bố trước đó.

Cùng thời điểm, một diễn biến đáng chú ý khác là giao dịch cổ phiếu của những người liên quan Chủ tịch PNJ Cao Thị Ngọc Dung.

Hai con gái bà Dung thông báo đã bán tổng cộng 25 triệu cổ phiếu PNJ. Trong đó, bà Trần Phương Ngọc Hà bán 18 triệu cổ phiếu, còn bà Trần Phương Ngọc Thảo bán 7 triệu cổ phiếu. Sau các giao dịch, nhóm gia đình Chủ tịch còn sở hữu khoảng 5,16% PNJ.

Em trai bà Dung, ông Cao Ngọc Duy, cũng vừa đăng ký bán 9 triệu cổ phiếu trong giai đoạn 1-30/10, qua đó nếu bán hết số cổ phiếu đăng ký, tỷ lệ sở hữu dự kiến giảm từ khoảng 2,7% xuống 0,94%.

Các giao dịch diễn ra trong bối cảnh PNJ đang phải tái thiết và cổ phiếu đã giảm rất sâu. Trước đó, PNJ và gia đình Chủ tịch cũng đạt thỏa thuận về một khoản vay nhằm bổ sung vốn lưu động, với tổng hạn mức tối đa theo quy định được nêu là khoảng 5% tổng tài sản PNJ.

Bên cạnh rủi ro lớn là bài toán khôi phục niềm tin, PNJ còn chịu áp lực từ giá vàng cao có thể làm suy giảm nhu cầu trang sức, nguy cơ thiếu nguyên liệu ảnh hưởng đến sản xuất và biên lợi nhuận, cùng sức mua yếu trên thị trường trong nước.

Về dài hạn, PNJ vẫn có những nền tảng đáng kể. Trong nước, doanh nghiệp vượt trội về mạng lưới bán lẻ và cũng khá hiệu quả về lợi nhuận so với các doanh nghiệp cùng ngành. PNJ từng đạt lợi nhuận sau thuế 1.971 tỷ đồng năm 2023.

Tuy nhiên, nếu nhìn ra thế giới, quy mô PNJ vẫn còn khá khiêm tốn. Doanh thu năm 2025 của PNJ khoảng 35.410 tỷ đồng, tương đương 1,3-1,4 tỷ USD. Trong khi đó, Pandora của Đan Mạch đạt doanh thu khoảng 4,4 tỷ USD năm 2025 và có hơn 7.000 điểm bán tại hơn 100 quốc gia. Chow Tai Fook Jewellery Group có doanh thu niên độ tài chính 2026 khoảng 12 tỷ USD, lớn hơn nhiều lần PNJ xét về quy mô doanh thu.

Khả năng phục hồi của PNJ sẽ phụ thuộc vào việc doanh nghiệp xử lý các khoản tổn thất, củng cố sức khỏe tài chính và quan trọng nhất là khôi phục niềm tin của khách hàng, cổ đông và thị trường. Với mạng lưới hàng trăm cửa hàng, nhà máy, đội ngũ thợ kim hoàn và thương hiệu được xây dựng qua nhiều năm, đây vẫn là những nền tảng quan trọng cho quá trình tái thiết.

Là một doanh nghiệp có vị thế lớn tại Việt Nam, nhưng cú sốc năm 2026 của PNJ đang đặt ra bài toán khó hơn nhiều so với tăng trưởng thông thường.