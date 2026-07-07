Chiều nay, 7/7, Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) vừa phát đi thông cáo kêu gọi các chủ phương tiện chủ động kiểm tra xe của mình và thực hiện thay thế cụm bơm túi khí Takata nếu thuộc diện triệu hồi.

Theo VAMA, dù các hãng đã chủ động liên hệ khách hàng bằng nhiều hình thức như gửi thư, gọi điện, nhắn tin, gửi email... tới các khách hàng thông qua hệ thống đại lý trên toàn quốc, hiệu quả tiếp cận khách hàng có xe bị lỗi bơm túi khí Takata đang giảm dần theo thời gian.

Tại Việt Nam, hàng chục nghìn phương tiện bị ảnh hưởng vẫn lưu hành trong giao thông nhưng các chủ xe vẫn chưa đưa xe đến đại lý để kiểm tra, thay thế.

Theo danh sách VAMA công bố, các mẫu xe có thể thuộc diện ảnh hưởng gồm Toyota Vios, Yaris, Corolla Altis và Lexus GX460 sản xuất giai đoạn 2004-2013; Mitsubishi Pajero, Zinger và Triton (2007-2015); Ford Ranger (2003-2011), Everest (2005-2013) và Mondeo (2008-2009); Honda CR-V, City, Civic và Accord (2008-2014); Mercedes-Benz C-Class (W204) và GLK (X204) sản xuất từ tháng 8/2007 đến tháng 7/2015.

Lỗi bơm túi khí Takata gây mất an toàn cho người dùng xe. Ảnh: Theo Autonews

VAMA cho biết, các xe thuộc diện ảnh hưởng sử dụng cụm bơm túi khí do Takata sản xuất có nguy cơ bị hơi ẩm xâm nhập theo thời gian. Khi xảy ra va chạm và túi khí được kích hoạt, áp suất bên trong cụm bơm khí có thể tăng quá mức, dẫn đến nứt vỡ.

Trong trường hợp này, các mảnh kim loại từ cụm bơm khí có thể bắn xuyên qua túi khí đã bung với lực lớn, gây thương tích nghiêm trọng cho người lái hoặc hành khách. Đây là lý do nhiều quốc gia đã triển khai chương trình triệu hồi quy mô lớn nhằm loại bỏ nguy cơ mất an toàn từ cụm bơm túi khí Takata.

Hiệp hội nhấn mạnh, lỗi bơm túi khí Takata không thể phát hiện bằng mắt thường. Xe vẫn có thể vận hành bình thường trong điều kiện sử dụng hằng ngày và chỉ có thể xác định thông qua việc kiểm tra số VIN hoặc dữ liệu kỹ thuật của nhà sản xuất.

Theo hiệp hội, chương trình kiểm tra và thay thế được thực hiện hoàn toàn miễn phí tại các đại lý ủy quyền của các hãng xe thành viên VAMA. Khách hàng không phải trả bất kỳ chi phí nào cho việc thay thế cụm bơm túi khí mới cũng như kiểm tra sau sửa chữa.

VAMA cũng lưu ý, ngay cả những xe đã sử dụng nhiều năm hoặc đã qua nhiều đời chủ vẫn nên được kiểm tra, bởi việc chuyển nhượng có thể khiến chủ xe hiện tại không nhận được thông báo triệu hồi từ nhà sản xuất.

Trước đó, đầu tháng 6, VAMA đã gửi công văn tới Ủy ban cạnh tranh quốc gia, Sở Công Thương các tỉnh thành phố, Cục Đăng kiểm, Bộ Xây dựng về vấn đề này.

Theo VAMA, chương trình triệu hồi túi khí Takata là một trong những chiến dịch triệu hồi liên quan đến an toàn phương tiện lớn nhất thế giới, ảnh hưởng tới khoảng 100 triệu xe của hơn 30 hãng ô tô. Tại Việt Nam, khoảng 137.000 xe thuộc diện triệu hồi. Đến nay, tại Việt Nam, hơn 86.000 xe đã được kiểm tra và thay thế cụm bơm túi khí, đạt trên 60%, song vẫn còn khoảng 51.000 xe, tương đương hơn 30% số xe bị ảnh hưởng, chưa được khắc phục.

Hiệp hội cũng cho biết trên thế giới đã ghi nhận 40 trường hợp tử vong và hơn 400 người bị thương liên quan đến sự cố nứt vỡ cụm bơm túi khí Takata.