Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) vừa công bố, tổng doanh số bán hàng của các thành viên VAMA trong tháng 12/2025 đạt 47.067 xe. Số lượng trên bao gồm 35.803 xe du lịch, 10.741 xe thương mại và 523 xe chuyên dụng.

So với tháng liền trước, lượng bán ra thị trường của các thành viên VAMA trong tháng 12/2025 đã tăng tới 20%, đạt mức cao nhất của năm. Còn so với cùng kỳ, lượng ô tô bán ra tháng vừa qua tăng tới 49% - một con số rất ấn tượng.

Tổng doanh số bán hàng của các thành viên VAMA trong năm 2025 là 375.736 chiếc, tăng tới 10,5% so với năm 2024. Trong đó, nhóm ô tô du lịch tăng 3%, xe thương mại tăng 32% và xe chuyên dụng tăng 55% so với cùng kỳ năm trước.

Lượng bán ra của các thành viên VAMA trong tháng 12/2025 ở mức cao kỷ lục. Nguồn số liệu: VAMA

Về cơ cấu nguồn gốc xe, lượng bán ra thị trường của ô tô sản xuất lắp ráp trong nước tháng 12/2025 đạt 23.826 chiếc, tăng 29,7% so với tháng liền kề trước. Xe nhập khẩu nguyên chiếc đạt doanh số ở mức thấp hơn, đạt 23.241 xe, tăng 10,8% so với tháng 11/2025.

Như vậy, trong tháng 12 năm ngoái, lượng xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước bán ra đã vượt lên so với xe nhập khẩu sau nhiều tháng bị "lép vế" (từ tháng 3 đến tháng 11).

Tuy nhiên, doanh số cả năm 2025 của xe sản xuất, lắp ráp trong nước vẫn thấp hơn nhiều so với xe nhập khẩu. Cụ thể, doanh số bán hàng của ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đạt 179.243 chiếc, tăng nhẹ 4% so với năm 2024. Xe nhập đạt doanh số 196.493 chiếc, tăng tới 17% so với năm 2024 và cao hơn 9,6% (17.250 chiếc) so với xe trong nước.

Lượng xe sản xuất, lắp ráp trong nước bán ra đã vượt lên so với xe nhập khẩu sau nhiều tháng "lép vế". Nguồn số liệu: VAMA

Tuy nhiên, số liệu trên của VAMA chưa phải là số liệu bán hàng của toàn thị trường ô tô Việt Nam. Ngoài các thành viên VAMA, VinFast và Hyundai là hai hãng xe có lượng bán ra khá lớn và được công bố riêng. Các hãng khác như Mercedes-Benz Việt Nam - thành viên VAMA và các hãng xe nhập khẩu đơn thuần cũng không bố doanh số.

Cụ thể, VinFast bán ra 27.649 ô tô điện trong tháng 12/2025, đưa doanh số cả năm 2025 tại Việt Nam lên mức kỷ lục 175.099 chiếc, tiếp tục dẫn đầu thị trường xe năm thứ hai liên tiếp.

Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công (HTV) cũng bán ra 6.704 xe trong tháng 12/2025, tăng 22,7% so với tháng trước đó. Ghi nhận cả năm 2025, HTV đã bán ra tổng cộng 53.229 xe ô tô các loại ra thị trường.

Bạn có góc nhìn nào về nội dung trên? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận. Mời bạn đọc cộng tác, gửi tin bài về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!