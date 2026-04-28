Các tiện ích cao cấp như bến du thuyền, sân tập golf,… sẽ mang đến trải nghiệm xứng tầm cho khách du lịch cao cấp và giới nhà giàu tại Crystal Holidays Harbour Vân Đồn. Ảnh phối cảnh dự án: Everland Group

Việt Nam đang nổi lên trên bản đồ dịch chuyển tài sản toàn cầu

Tại báo cáo The Wealth Report 2025, hãng tư vấn bất động sản cao cấp Knight Frank xếp Việt Nam vào nhóm những quốc gia mang lại chất lượng sống tốt nhất cho giới thượng lưu toàn cầu.

Theo The Super Prime, Việt Nam đang nhanh chóng trở thành trung tâm của phong cách sống mới - “xa xỉ trong hoang sơ”, nơi thiên nhiên hòa quyện cùng trải nghiệm sống đẳng cấp. Các dự án nghỉ dưỡng cao cấp, sân golf chuẩn quốc tế được nhiều nhà đầu tư châu Âu, Mỹ và Đông Bắc Á đặc biệt quan tâm.

Một báo cáo khác của Savills cũng cho biết, phân khúc bất động sản gắn thương hiệu cao cấp tại Việt Nam đã tăng trưởng tới 210%, cho thấy vị thế ngày càng rõ nét của Việt Nam trong mắt giới siêu giàu và nhà đầu tư quốc tế.

Tại cuộc gặp gỡ của 14 tỷ phú thế giới ở Bình Định tháng 3/2025, nhiều ý kiến đánh giá Việt Nam sở hữu lợi thế nổi bật về địa chính trị, dân số trẻ, kinh tế tăng trưởng nhanh, đặc biệt là quốc gia giàu tiềm năng về năng lượng tái tạo và sở hữu đất hiếm trữ lượng lớn.

Ông Paul Tostevin - Giám đốc nghiên cứu toàn cầu của Savills nhận định trong bối cảnh kinh tế và địa chính trị biến động, giới siêu giàu đang điều chỉnh các quyết định về nơi đặt trụ sở và sinh sống.

Theo đó, không chỉ du lịch ngắn ngày, giới siêu giàu ngày càng xem Việt Nam là điểm đến đầu tư và sở hữu tài sản nghỉ dưỡng.

Trong bối cảnh đó, các đặc khu kinh tế trở thành tâm điểm chú ý. Đặc biệt, những khu vực còn giữ được thiên nhiên nguyên bản, dư địa phát triển lớn và hạ tầng kết nối đồng bộ như Vân Đồn (Quảng Ninh) đang được quan tâm.

Vân Đồn “dọn tổ” đặc khu thế hệ mới để đón đại bàng toàn cầu

Thương cảng Vân Đồn từng là trung tâm giao thương quan trọng của Việt Nam, một điểm kết nối trên tuyến thương mại biển Đông từ thế kỷ XII đến XVIII, nơi thuyền buôn châu Á và châu Âu từng tấp nập trao đổi hàng hóa.

Vân Đồn ngày nay đang trở thành một đặc khu kinh tế thế hệ mới năng động, là điểm đến M.I.C.E yêu thích của các doanh nhân, doanh nghiệp toàn cầu. Ảnh phối cảnh dự án: Everland Group

Ngày nay, vùng đất này đang bước vào chu kỳ phát triển mới với lợi thế cảnh quan kỳ vĩ hơn 600 hòn đảo, vị trí kết nối thuận tiện với các thị trường lớn như Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản cùng dư địa tăng trưởng còn rộng mở. Nhiều nhà đầu tư quốc tế so sánh Vân Đồn với Thâm Quyến, thậm chí được đánh giá cao hơn ở góc độ phát triển kinh tế lâu dài. Vân Đồn vì vậy tiếp tục nằm trong tầm ngắm của nhiều nhà đầu tư quốc tế.

Là một trong 3 đặc khu đang được các tỷ phú, các nhà đầu tư quốc tế chú ý, Vân Đồn đang đẩy mạnh đầu tư hàng chục tỷ USD cho hạ tầng và các dịch vụ cao cấp, nhằm tạo nền tảng thu hút dòng vốn toàn cầu và nhóm khách thượng lưu, “dọn tổ” để đón được các đại bàng thế giới. Song song với đó, các nhà phát triển bất động sản lớn cũng gia tăng hiện diện tại khu vực.

Trong mùa hè 2026, Everland Group - một nhà đầu tư chiến lược tại Vân Đồn dự kiến đưa vào vận hành Trung tâm hội nghị quốc tế 1.500 chỗ tại Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp Crystal Holidays Harbour Vân Đồn. Công trình được thiết kế như cánh buồm “neo” bên vịnh Bái Tử Long - vịnh biển vừa được Condé Nast Traveler xếp thứ 3 trong danh sách 7 kỳ quan Đông Nam Á.

Everland Group còn có kế hoạch xây dựng hệ tiện ích du lịch đẳng cấp như bến du thuyền quốc tế, trung tâm thương mại, bể bơi vô cực, hệ thống spa, vườn thiền,… cùng các hải trình khám phá biển đảo, góp phần hình thành hệ sinh thái nghỉ dưỡng đa trải nghiệm tại khu vực.

Cảnh quan xanh mát nội khu bên cạnh vịnh biển sẽ là nơi nghỉ dưỡng hoàn hảo cho du khách cao cấp tại Tổ hợp Crystal Holidays Harbour Vân Đồn. Ảnh phối cảnh dự án: Everland Group

Cũng trong mùa hè 2026, tổ hợp dự kiến cung cấp hơn 2.000 phòng khách sạn và căn hộ du lịch tiêu chuẩn 5 sao quốc tế với tầm nhìn hai mặt biển ôm trọn vịnh Bái Tử Long. Dòng căn hộ du lịch mang phong cách “Resort Apartment” được thiết kế riêng phục vụ phong cách sống thời thượng của giới siêu giàu và những khách hàng thượng lưu và được quản lý vận hành bởi Centara Hotels & Resorts.

Theo các chuyên gia, giới siêu giàu ngày nay không chỉ mua một bất động sản, mà lựa chọn một lối sống và hệ sinh thái dịch vụ đi kèm. Với lợi thế vị trí, cảnh quan và hệ tiện ích đang hình thành, Crystal Holidays Harbour Vân Đồn được kỳ vọng trở thành điểm nhấn mới của thị trường nghỉ dưỡng cao cấp phía Bắc.

(Nguồn: Everland Group)