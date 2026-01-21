Tấm biển kêu gọi đánh thuế người giàu. Ảnh: Daily Jang

Theo báo Guardian, một bức thư ngỏ được công bố trùng thời điểm Diễn đàn Kinh thế giới diễn ra ở Davos, Thụy Sĩ, đã kêu gọi các nhà lãnh đạo toàn cầu dự hội nghị thu hẹp khoảng cách ngày càng lớn giữa giới siêu giàu và những người còn lại.

Bức thư có chữ ký của nhiều nhân vật nổi tiếng bao gồm diễn viên kiêm nhà làm phim Mark Ruffalo, nhạc sĩ Brian Eno và nhà sản xuất phim kiêm nhà từ thiện Abigail Disney. Nội dung thư đề cập tới sự giàu có tột bậc đang làm ô nhiễm chính trị, thúc đẩy sự loại trừ xã ​​hội và làm trầm trọng thêm tình trạng khẩn cấp về khí hậu.

Theo kết quả một cuộc khảo sát do nhóm Triệu phú Yêu nước thực hiện, 77% triệu phú từ các nước G20 cho rằng những cá nhân cực kỳ giàu có đã mua ảnh hưởng chính trị. Nhóm Triệu phú yêu nước thường xuyên vận động tăng thuế đối với người siêu giàu.

Cuộc khảo sát được tiến hành ở các nước G20 với 3.900 người có tài sản hơn 1 triệu USD, không bao gồm nhà ở. Khoảng 2/3 số người tham gia khảo sát ủng hộ việc tăng thuế đối với người siêu giàu để đầu tư vào các dịch vụ công.

Tổ chức từ thiện Oxfam tuần này báo cáo, số lượng tỷ phú mới xuất hiện năm ngoái đã đạt mức kỷ lục, lần đầu tiên đưa tổng số tỷ phú toàn cầu lên hơn 3.000 người.

Giám đốc điều hành của Oxfam Quốc tế, Amitabh Behar cho biết: “Thật khó tin khi 1% người giàu nhất hiện sở hữu gấp ba lần tổng tài sản công của toàn thế giới cộng lại. Các chính phủ phải áp thuế đối với giới siêu giàu ngay lập tức và ưu tiên giảm bất bình đẳng".