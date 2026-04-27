Theo phản ánh của công dân, gia đình đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) lần đầu từ năm 1995.

Đến năm 2025, sổ đỏ được cấp đổi do thất lạc, hư hỏng hoặc cũ nát. Việc cấp đổi không làm thay đổi người sử dụng đất hay diện tích.

Khi gia đình thực hiện thủ tục hành chính về đất đai, cán bộ tiếp nhận hồ sơ cho rằng giấy chứng nhận cấp đổi sau ngày 1/7/2004 nên không thuộc trường hợp được xác định lại diện tích đất ở và không tiếp nhận hồ sơ.

Công dân thắc mắc, sổ đỏ cấp trước ngày 1/7/2004 nhưng được cấp đổi sau thời điểm này có được xác định lại diện tích đất ở hay không? Trường hợp này được áp dụng theo quy định nào và có bị loại trừ khỏi việc xác định lại diện tích đất ở không?

Trả lời vấn đề trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường dẫn quy định tại điểm b khoản 2 Điều 20 Nghị định số 49/2026 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai.

Trong đó nêu rõ:

Đối với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quy định tại khoản này đã được xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận hoặc trường hợp người nhận chuyển quyền sử dụng toàn bộ thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận mới từ ngày 1/7/2004 trở về sau nhưng trên giấy chứng nhận chưa xác định cụ thể diện tích đất ở thì thực hiện xác định diện tích đất ở theo quy định tại điểm a khoản này.