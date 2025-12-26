Chuyển đổi số không chỉ đơn thuần là ứng dụng công nghệ vào quy trình cũ, mà là sự thay đổi tư duy toàn diện về cách vận hành, quản lý và cung cấp dịch vụ. Nếu không thay đổi tư duy, công nghệ dù hiện đại đến đâu cũng không thể phát huy hết hiệu quả.

Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, dù mới đi vào vận hành, còn nhiều thách thức ban đầu, nhưng đã thể hiện là một chủ trương đúng đắn, hợp xu thế hiện đại hóa nền hành chính quốc gia. Từ các đô thị lớn đến vùng sâu vùng xa, từ doanh nghiệp đến cộng đồng đã tạo nên bức tranh chuyển đổi số sôi động trên cả nước. Mỗi địa phương, đơn vị đều góp phần đưa công nghệ trở thành một phần thiết yếu của đời sống, phục vụ người dân tốt hơn, nhanh hơn và gần gũi hơn.

(Nguồn: Cục Chuyển đổi số quốc gia)