Theo quan niệm dân gian từ xa xưa, tháng 7 âm lịch là thời điểm nhiều vong hồn trở lại trần gian, mang theo những điều xui rủi, nên còn được gọi là tháng cô hồn.

Vào ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch, các gia đình thường bày mâm cúng thành tâm dâng lên thần linh, thổ công, gia tiên và chuẩn bị bài văn khấn chi tiết, đầy đủ.

Ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch, nhiều gia đình dâng lễ vật là hoa tươi, quả chín có hương thơm. Ảnh: Quỳnh Nguyễn

Dưới đây là gợi ý bài văn khấn mùng 1 tháng 7 âm lịch theo Văn khấn Cổ truyền Việt Nam (NXB Văn hóa Thông tin):

Văn khấn mùng 1 tháng 7 âm lịch cúng gia tiên Văn khấn mùng 1 tháng 7 âm lịch cúng thần linh, thổ công Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần) Con lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương. Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu thổ, chư vị tôn thần. Con kính lạy ngài Đông Thần quân. Con kính lạy ngài Bản gia Thổ địa, Long mạch. Con kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ Thổ, Phúc đức tôn thần. Con kính lạy ngài Tiền hậu địa chủ Tài thần. Con kính lạy các tôn thần cai quản trong xứ này. Tín chủ chúng con là:… Ngụ tại:… Hôm nay là ngày… tháng… năm…, tín chủ con thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật, kim ngân, trà quả, đốt nén hương thơm dâng lên trước án. Chúng con thành tâm kính mời ngài Kim niên đương cai Thái tuế chí đức tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị đại vương, ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, ngài Bản gia Thổ địa, Long mạch tôn thần, các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức chính thần, các vị tôn thần cai quản trong khu vực này. Cúi xin các ngài giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ chúng con toàn gia bình an, công việc hanh thông, lộc tài thăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm. Giãi tấm lòng thành cúi xin được phù hộ độ trì và chứng giám. Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần) Văn khấn mùng 1 tháng 7 âm lịch cúng gia tiên Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần) Con lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương. Kính lạy ngài Hoàng thiên, Hậu thổ, chư vị tôn thần. Con kính lạy ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức chính thần. Con kính lạy các ngài thần linh cai quản trong xứ này. Các cụ Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ Thúc bá đệ huynh và các hương linh nội, ngoại trong họ. Hôm nay là ngày… tháng… năm… Tín chủ con là… Ngụ tại… cùng toàn gia quyến. Thành tâm sửa biện hương hoa, lễ vật, trà quả bày lên trước án. Chúng con thành tâm kính mời: Các vị tôn thần cai quản trong xứ này Hương hồn gia tiên nội, ngoại Cúi xin các ngài thương xót tín chủ, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật. Phù trì tín chủ chúng con: Toàn gia an lạc, mọi việc hanh thông; người người được chữ bình an; tám tiết vinh khang thịnh vượng; lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang; sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm. Giãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám. Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần) (Tổng hợp)