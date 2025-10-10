22 năm kiến tạo giá trị - Định vị thương hiệu bằng chất lượng và triết lý nhân văn

Ngày 8/10, tại lễ trao giải Top 40 doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu do Tạp chí Bất động sản Việt Nam phối hợp Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam tổ chức, Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Văn Phú đã được vinh danh, trao biểu trưng Top 40 doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu đại diện cho 40 năm đổi mới của đất nước, đại diện cho tinh thần “nghĩ lớn - làm thật - cống hiến không ngừng”.

Biểu trưng dành cho những doanh nghiệp không chỉ có tầm vóc kinh tế và thành tích tài chính vượt trội, mà còn đề cao trách nhiệm xã hội, truyền cảm hứng đổi mới sáng tạo, đồng hành cùng quốc gia trong tiến trình phát triển bền vững, sẵn sàng tâm thế cùng dân tộc tiến vào kỷ nguyên mới.

Đại diện Văn Phú nhận biểu trưng Top 40 doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu đại diện cho 40 năm đổi mới của đất nước

Ngay từ những năm đầu hoạt động, Văn Phú đã thể hiện tư duy chiến lược với việc phát triển Khu đô thị mới Văn Phú - Hà Đông, một trong những khu đô thị cấp I đầu tiên của quận Hà Đông (Cũ). Chỉ sau 3 năm (2006-2009), dự án đã hình thành cộng đồng cư dân sầm uất khoảng 20.000 người, trở thành mô hình đô thị kiểu mẫu, góp phần thay đổi diện mạo khu vực phía Tây Hà Nội.

Giai đoạn 2018-2021, Văn Phú cho ra mắt chuỗi dự án cao cấp The Terra (An Hưng, Hào Nam), Grandeur Palace - Giảng Võ, lấy cảm hứng từ “Đất Mẹ” - biểu tượng của sự bao dung và gắn kết, mang đến không gian sống đẳng cấp, giàu tính nhân văn cho cư dân đô thị.

Từ 2019, doanh nghiệp mở rộng đầu tư ra các tỉnh thành trên cả nước như TP.HCM, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Cần Thơ, Đồng Nai, Huế, Quảng Bình…với loạt dự án mang thương hiệu đặc trưng “Vlasta” như Vlasta - Sầm Sơn (Thanh Hóa), Vlasta - Thủy Nguyên (Hải Phòng), Grandeur - Phạm Hùng (Hà Nội), khu đô thị trung tâm trung tâm Bình Chánh 10ha (TP.HCM), KĐT Bảo Ninh, dự án Nhơn Trạch 120ha (Đồng Nai), dự án 9000m2 tại phường Phú Nhuận (TP. HCM). Văn Phú hướng đến phục vụ nhiều đối tượng khách hàng và mang giá trị sống thật đến nhiều vùng đất mới. Các dự án của Văn Phú không chỉ phù hợp chiến lược phát triển bền vững của Chính phủ mà còn đóng vai trò kết nối vùng, thúc đẩy kinh tế địa phương.

Mỗi công trình của Văn Phú đều mang những dấu ấn riêng và thể hiện rõ nét triết lý “vị nhân sinh” với sự phát triển bền vững. Ảnh: Văn Phú

Không chỉ tiên phong trong lĩnh vực đầu tư, phát triển bất động sản, Văn Phú còn luôn tích cực thực hiện trách nhiệm xã hội, đồng hành cùng các chương trình an sinh và thiện nguyện trên khắp cả nước.

Doanh nghiệp thường xuyên ủng hộ các quỹ như Vì người nghèo, Đền ơn đáp nghĩa, Khuyến học - Khuyến tài, Vì nạn nhân chất độc da cam, hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, tu bổ công trình tâm linh, và tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như hiến máu nhân đạo, trao học bổng, tri ân liệt sĩ hay đồng hành cùng Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam và Quỹ Bảo trợ Trẻ em Hà Nội.

Đặc biệt, Văn Phú đã tài trợ xây dựng Đền thờ các Vua Hùng tại TP. Cần Thơ - một biểu tượng văn hóa tâm linh của khu vực và Khu nuôi dưỡng trẻ em nhiễm dioxin tại TP. Cần Thơ - những công trình mang giá trị nhân văn sâu sắc.

Hành trình 22 năm bền bỉ của Văn Phú đã được ghi dấu bằng gần 100 bằng khen, chứng nhận, giải thưởng trong nước và quốc tế: Huân chương Lao động hạng Ba vì những đóng góp tích cực cho xã hội năm 2023; Cờ thi đua của Thành phố cho thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua; Bằng khen của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội; Top 10 Chủ đầu tư Bất động sản…; mỗi giải thưởng là một cột mốc khẳng định uy tín, chất lượng và trách nhiệm xã hội.

Khát vọng tiên phong - Cùng dân tộc bước vào kỷ nguyên mới

Đặc biệt, Văn Phú vẫn không ngừng nỗ lực và sẵn sàng tâm thế chủ động đồng hành cùng quốc gia bước vào kỷ nguyên mới, khi mới đây doanh nghiệp hợp tác với Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả đề xuất nghiên cứu Dự án “Trục cảnh quan sông Hồng” với kỳ vọng thay đổi diện mạo Thủ đô Hà Nội, thúc đẩy kinh tế, du lịch, và giải quyết “bài toán quy hoạch sông Hồng” tồn đọng nhiều thập kỷ.

Phối cảnh dự án “Trục cảnh quan sông Hồng”. Nguồn: Văn Phú

Có thể thấy, trong thời gian qua, Văn Phú đã để lại nhiều dấu ấn đáng kể, từng bước khẳng định vị thế và giá trị thương hiệu trên bản đồ bất động sản Việt Nam. Với nền tảng đó, cùng với tinh thần mà Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị đang lan tỏa, Văn Phú sẽ tiếp tục vững vàng trên con đường đã chọn - con đường của trách nhiệm, tầm nhìn và khát vọng kiến tạo, cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Hồng Anh