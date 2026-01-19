Vân Trang và ông xã - doanh nhân Quân Lê mới kỷ niệm 10 năm song hành trong hôn nhân. Tiệc diễn ra ấm cúng, với sự góp mặt của gia đình, bạn bè - những người chứng kiến chặng đường của cặp đôi.

Tổ ấm nhỏ của vợ chồng Vân Trang.

“Của để dành” của vợ chồng Vân Trang sau 1 thập kỷ gắn bó là 4 con, gồm 3 gái và 1 trai. Trong đó, bé lớn Queenie năm nay học lớp 2, cặp song sinh Quianna - Quinita ở tuổi đi nhà trẻ còn bé út Quintin (thường gọi là Tin) hơn 1 tuổi.

Doanh nhân Quân Lê mỗi sáng đi làm, tối về vẫn hỗ trợ Vân Trang trong cuộc sống. Bạn đời động viên nữ diễn viên về mặt tinh thần, chiều chuộng và chủ động làm việc nhà, chăm con để cô có thêm thời gian nghỉ ngơi.

Theo năm tháng, cả 2 dần có sự thấu hiểu, không còn những cãi vã giận hờn như ngày đầu.

Vợ chồng diễn viên Vân Trang viên mãn.

Phần mình, Vân Trang luôn tạo niềm tin cho chồng. 10 năm qua, cô gác lại hết các cuộc vui hay mối quan hệ bên ngoài để dành thời gian ưu tiên tổ ấm nhỏ.

Vân Trang học được từ ông xã rất nhiều thứ và ngược lại. Cả 2 vợ chồng vốn trái tính, một người cứng nhắc, một người lãng mạn bay bổng. Họ từ từ dung hòa, thích nghi qua năm tháng.

Vân Trang trang hoàng tiệc kỷ niệm 10 năm ngày cưới

“Tới thời điểm này, chúng tôi không còn hục hặc với nhau là “anh phải thay đổi vì em”, mà quan trọng là mỗi ngày sống nhẹ nhàng, bình yên”, Vân Trang chia sẻ.

Vân Trang và ông xã sở hữu cơ ngơi đáng mơ ước.

Không chỉ con cái đề huề, vợ chồng Vân Trang còn nổi tiếng là “đại gia ngầm”, sở hữu cơ ngơi đáng mơ ước. Cô sống trong căn biệt thự rộng 1.000m2 ở TPHCM, là chủ khu du lịch sinh thái 50.000m2 (5ha) ở quê nhà Tiền Giang và cơ sở spa…

Vân Trang thích tự trang trí nhà cửa và mời bạn bè đến tụ họp.

Vợ chồng Vân Trang dành hơn 6 tháng để trang trí nội thất cho không gian sống. Cả 2 muốn tạo ra ngôi nhà như 1 khu nghỉ dưỡng để các con có thể sinh hoạt, vui chơi thư giãn và có khoảnh khắc gia đình sum họp trọn vẹn.

Mỗi dịp Trung thu, Giáng sinh hay Tết, Vân Trang tự tay trang trí nhà cửa phù hợp với chủ đề của từng mùa, sau đó rủ bạn bè, nghệ sĩ đến tụ họp.

Không gian nhà được diễn viên sinh năm 1990 bài trí tinh tế.

Ở quê nhà, Vân Trang cũng đầu tư khu du lịch sinh thái 50.000m2 với tổ hợp homestay nghỉ dưỡng, quán cà phê, nhà hàng… Diễn viên được khen có khiếu thiết kế khi mọi ngóc ngách đều được cô lên ý tưởng và thực hiện tỉ mỉ.

Cặp đôi gìn giữ sự lãng mạn dù có 4 con.

Vân Trang hạnh phúc khi nhìn các con lớn khôn. Ở nhà, nữ diễn viên dạy con viết chữ, khả năng tập trung, nghĩ ra nhiều trò để chơi với các bé. Cô cũng thường xuyên trổ tài nấu ăn, làm nhiều món ngon cho gia đình.

Dù bận rộn, Vân Trang và chồng cố gắng dặn nhau duy trì sự lãng mạn trong hôn nhân. Do sống gần cha mẹ, cả 2 thường hay gửi con nhờ giữ hộ. Họ vẫn hay hẹn hò, ăn uống du lịch để tạo không khí riêng, vừa “hâm nóng” tình cảm.

Vân Trang hạnh phúc khi nhìn lại hôn nhân 10 năm.

"Tôi không mưu cầu hạnh phúc lớn lao và cao sang. Tôi chỉ cần mỗi ngày mở mắt thức dậy thấy bình yên trong tâm hồn và cuộc sống, như thế là đủ", Vân Trang tâm sự với VietNamNet.

Vân Trang sinh năm 1990, là gương mặt nữ quen thuộc trong nhiều phim điện ảnh và truyền hình Việt Nam. Năm 2010, bộ phim Lối sống sai lầm đã đem về cho Vân Trang giải Mai Vàng ở hạng mục "Nữ diễn viên phim truyền hình được yêu thích nhất". Năm 2013, Vân Trang tiếp tục nhận được giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc" cho Scandal: Bí mật thảm đỏ tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 18...

Ảnh, clip: FBNV