Sự kiện đánh dấu bước phát triển quan trọng trong hành trình đưa bình sữa Kamidi, máy hút sữa Kamidi cùng nhiều sản phẩm chăm sóc mẹ và bé đến gần hơn với người tiêu dùng toàn quốc.

Vạn Trương Group - đối tác phân phối nhãn hàng Kamidi tại thị trường Nam toàn quốc

Ngay từ khi ra mắt, Kamidi Việt Nam đã tạo dấu ấn nhờ tập trung vào giá trị “Hiểu điều mẹ muốn” - không chỉ đưa ra giải pháp, sản phẩm khoa học hỗ trợ mẹ chăm sóc con trong giai đoạn đầu đời mà Kamidi còn muốn đồng hành cùng mẹ trong hành trình phát triển của bé.

Các sản phẩm nổi bật như các dòng máy hút sữa Kamidi Smart, máy hút mũi Kamidi Fastly đều được nghiên cứu kỹ lưỡng, an toàn với sức khỏe mẹ và bé. Bên cạnh đó, Kamidi còn phát triển nhiều sản phẩm tiện ích khác như máy tiệt trùng UV, máy hâm sữa tự động, góp phần hình thành hệ sinh thái chăm sóc toàn diện cho mẹ và bé.

Buổi lễ kí kết hợp tác của thương hiệu AeonMall và nhãn hàng Kamidi Việt Nam

Được thành lập với sứ mệnh kết nối những thương hiệu uy tín đến tay người tiêu dùng, Vạn Trương Group là một trong những doanh nghiệp phân phối hàng đầu trong lĩnh vực mẹ & bé tại khu vực phía Nam. Sở hữu hệ thống phân phối đa kênh (ETC - OTC - MT - GT), quy mô kho bãi, đội ngũ vận hành chuyên nghiệp cùng mạng lưới đối tác phủ khắp các tỉnh thành, Vạn Trương Group là mắt xích quan trọng giúp thương hiệu phát triển mạnh mẽ và bền vững.

Đại diện Kamidi Việt Nam chia sẻ: “Kamidi tin rằng, sản phẩm tốt phải đến được tay khách hàng một cách nhanh nhất, đúng giá trị và đúng nhu cầu. Vạn Trương Group là cầu nối quan trọng giúp Kamidi đến gần hơn với khách hàng qua các chuỗi cửa hàng mẹ & bé, nhà thuốc và kênh thương mại điện tử. Vạn Trương Group có hệ thống lớn, vận hành tốt, thấu hiểu thị trường và luôn đặt trải nghiệm người tiêu dùng lên hàng đầu.”

Không chỉ là cái bắt tay hợp tác giữa hai doanh nghiệp, sự đồng hành giữa Kamidi và Vạn Trương Group thể hiện tầm nhìn dài hạn trong việc xây dựng hệ sinh thái chăm sóc mẹ & bé toàn diện tại Việt Nam.

Kamidi - Thương hiệu mẹ và bé được các bệnh viện và các nhà phân phối lựa chọn

Với năng lực phân phối vững mạnh, hệ thống vận hành chuyên nghiệp cùng độ phủ rộng, Vạn Trương Group được kỳ vọng giúp Kamidi mở rộng độ nhận diện thương hiệu và tiếp cận người tiêu dùng nhanh hơn, hiệu quả hơn. Đặc biệt, đơn vị này đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo trải nghiệm sản phẩm thống nhất và chất lượng dịch vụ đồng bộ, từ kho vận đến điểm bán lẻ.

Bước tiến hợp tác giữa Kamidi Việt Nam và Vạn Trương Group được kỳ vọng không chỉ mở ra cơ hội tăng trưởng thương mại, mà còn góp phần nâng tầm tiêu chuẩn phân phối sản phẩm mẹ và bé tại thị trường toàn quốc. Kamidi tiếp tục hướng đến là thương hiệu đồng hành đáng tin cậy của mọi bà mẹ Việt - từ những ngày đầu nuôi con đến hành trình chăm sóc bé khôn lớn.

Kamidi Việt Nam

Website: https://kamidi.vn

Địa chỉ: 62 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Hà Nội

Hotline: 0336 655 466

(Nguồn: Kamidi Việt Nam)