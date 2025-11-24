Náo nhiệt

Ngày 23/11, đông đảo người dân TPHCM tiếp tục đến các điểm tiếp nhận hàng hóa hỗ trợ đồng bào vùng lũ, như: trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM (số 55 Mạc Đĩnh Chi, phường Tân Định); Nhà Văn hóa Thanh Niên TPHCM (số 4 Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn); trụ sở Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM (số 32 Trần Quốc Thảo, phường Xuân Hòa) và 14 ga metro số 1, Cung văn hóa lao động TPHCM (55B Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành)…

Hoạt động này được người dân đủ mọi lứa tuổi tham gia từ sáng sớm đến chiều tối. Tại các điểm tiếp nhận, người dân sử dụng xe máy, ôtô chở theo quần áo, mì gói, nước uống, sữa, thịt hộp... đến gửi.

Đông đảo người dân TPHCM chở quần áo, nhu yếu phẩm đến điểm tiếp nhận hàng hóa để gửi hỗ trợ đồng bào vùng lũ. Ảnh: Hà Nguyễn

Trong khi đó, nhiều cán bộ, nhân viên, dân quân, đoàn viên thanh niên, tình nguyện viên tại đây... liên tục tiếp nhận, tất bật phân loại, sắp xếp, đóng bịch hàng hóa. Họ thay nhau vận chuyển đồ lên xe tải để chuẩn bị chuyển đi hỗ trợ đồng bào vùng lũ.

Các tình nguyện viên phân loại quần áo trước khi gửi đi. Ảnh: Hà Nguyễn

Có mặt tại Cung văn hóa lao động TPHCM, chị Ngân (37 tuổi, phường Chánh Hưng) đưa các con, cháu nhỏ chở theo nhiều thùng mì tôm, sữa, nước lọc đến khu vực tập kết hàng hóa. Trước đó, chị luôn theo dõi tình hình bão, lũ diễn ra tại các tỉnh miền Trung và chia sẻ thông tin với các con.

Khi biết thành phố tổ chức tiếp nhận hàng hóa gửi đến đồng bào bị ảnh hưởng, vợ chồng chị quyết định trích một số tiền mua mì tôm, quần áo, sữa, nước đóng chai... đến gửi.

Các thành viên nhí trong gia đình chị Ngân tranh thủ chiều cuối tuần cùng nhau chở hàng đến điểm tiếp nhận. Ảnh: Hà Nguyễn

Chị nói: “Tôi cho các con xem hình ảnh, thông tin bão lũ để các cháu cảm nhận, hiểu được sự khó khăn của người dân vùng lũ. Vì vậy, khi biết tôi có ý định gửi hàng hóa hỗ trợ bà con vùng lũ, các cháu rất vui và lập tức hưởng ứng.

Qua việc này, tôi cũng muốn các con biết cách chia sẻ với người khó khăn và hiểu hơn về truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc”.

Chị Ngân muốn giáo dục con trai về truyền thống tương thân tương ái qua việc hỗ trợ bà con vùng lũ. Ảnh: Hà Nguyễn

Tại điểm tiếp nhận, em Hoàng Minh Tùng (8 tuổi, con chị Ngân) nhanh chóng cởi áo khoác, bưng từng thùng mì tôm vào nơi tập kết. Dù phải mang nặng, di chuyển nhiều lần, Tùng và các chị, em của mình vẫn cười tươi.

“Thông qua mạng xã hội, ti vi, em thấy các bạn ở miền Trung rất khổ, phải ngồi trên mái nhà, xung quanh ngập nước. Hôm nay, em mang đến bánh gạo, sữa, nước lọc… đến gửi.

Ngoài ra, em còn thay mặt ông bà mang đến một số thùng cá hộp. Em mong những phần quà của mình sẽ giúp được phần nào cho các bạn trong vùng lũ”, Tùng chia sẻ.

Minh Tùng (phía sau) liên tục mang thùng mì tôm vào điểm tập kết. Ảnh: Hà Nguyễn

Chung tay

Chiều cùng ngày, trước khi khu vực tập kết hàng tại Cung văn hóa lao động TPHCM đóng cửa, vợ chồng nhạc sĩ Quang Minh kịp thời đến gửi chuyến hàng cuối cùng.

Bà Hạnh - vợ nhạc sĩ, cho biết, đây là năm đầu tiên bà và chồng tự tay lựa chọn, phân loại các loại quần áo rồi chở đến điểm tập kết gửi ra vùng lũ.

Ngoài quần áo, ông bà còn mua, gửi thêm một số nhu yếu phẩm cần thiết. Vợ chồng nhạc sĩ cũng trích tiền lương hưu để hỗ trợ đồng bào vùng lũ.

Vợ chồng nhạc sĩ Quang Minh sau chuyến chở hàng đến điểm tiếp nhận. Ảnh: Hà Nguyễn

“Chưa năm nào chúng tôi thấy bão, lũ ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống bà con như thế. Dù còn nhiều khó khăn, vợ chồng tôi cũng cố gắng góp chút sức vào hoạt động hỗ trợ bà con vùng lũ.

Mong rằng thiên tai sớm kết thúc để cuộc sống bà con trở lại bình thường”, nhạc sĩ Quang Minh chia sẻ.

Tại Nhà văn hóa Thanh Niên TPHCM, công tác tập kết hàng gửi đến đồng bào vùng lũ cũng diễn ra tất bật. Càng về chiều, lượng người chở hàng đến gửi càng đông.

Để có không gian chứa hàng hóa, lực lượng đoàn viên thanh niên, tình nguyện viên… phải làm việc hết công suất. Các tình nguyện viên tại đây cho biết, chỉ sau 1 ngày hỗ trợ công việc tập kết hàng, nhận tiền hỗ trợ, họ đã chứng kiến nhiều câu chuyện xúc động.

Các tình nguyện viên cho biết ngoài người dân TPHCM, một số khách du lịch nước ngoài cũng ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bão, lũ bằng tiền mặt. Ảnh: Hà Nguyễn

Ngoài việc chứng kiến người dân TPHCM nườm nượp chở hàng đến gửi, các tình nguyện viên còn ghi nhận nhiều lao động nghèo ủng hộ bằng tiền mặt, trong đó có các tài xế xe ôm truyền thống và công nghệ lớn tuổi.

Một tình nguyện viên giấu tên chia sẻ: “Một số người dân không có điều kiện gửi hàng trực tiếp đã thuê các chú chở giúp. Sau khi giao xong, các chú lại đến thùng quyên góp và bỏ tiền vào. Có người đóng góp toàn bộ số tiền kiếm được trong ngày, có người trích một phần nhỏ. Dù nhiều hay ít, tất cả đều thể hiện tinh thần đoàn kết, lá lành đùm lá rách".

Ngoài ra, một số khách du lịch nước ngoài khi đi ngang cũng tình nguyện đến gửi tiền quyên góp. Có người chưa được hướng dẫn viên giải thích nhưng họ vẫn bỏ tiền vào thùng. Có khách còn nói họ cảm động, khâm phục trước tình đồng bào của người Việt Nam”.

Bé Diệp hỗ trợ vận chuyển hàng hóa vào nơi có mái che trước khi trời đổ mưa. Ảnh: Hà Nguyễn

Cuối ngày, thấy trời TPHCM sắp đổ mưa, nhiều người dân đến gửi hàng đã nán lại để chung tay, hỗ trợ các tình nguyện viên chuyển hàng vào khu vực có mái che. Không chỉ thanh niên, người lớn mà còn có cả những em thiếu nhi tham gia công việc này.

Một trong số này là bé Tạ Ngọc Diệp (7 tuổi). Diệp theo mẹ đến gửi hàng. Khi thấy trời sắp mưa và được mẹ hỏi có muốn giúp mọi người chuyển hàng hay không, bé lập tức đồng ý. Bé đứng vào hàng, nhận những thùng mì tôm, nước lọc rồi nhanh chóng chuyền tay cho người kế bên.

“Những hàng hóa này sẽ được gửi đến miền Trung. Con nghe mẹ nói miền Trung đang bị lũ lụt, nhiều bạn không có cơm ăn, không có nước uống...

Con sợ trời mưa làm hỏng đồ ăn do mọi người đem đến gửi nên muốn giúp cô chú, anh chị chuyển vào chỗ có mái che. Như vậy, các bạn ở vùng lũ sẽ không bị đói”, bé gái cho biết.