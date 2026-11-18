Chủ đầu tư Happy One Elite - dự án được PropertyGuru 2026 vinh danh giải thưởng Thiết kế kiến trúc căn hộ tốt nhất TP.HCM - vừa tổ chức sự kiện Giới thiệu mô hình kiến trúc sáng 15/11.

Vạn Xuân Group tiếp tục đánh dấu hành trình phát triển dự án Happy One Elite bằng việc ra mắt mô hình kiến trúc tại văn phòng dự án (TP.HCM).

Không gian trưng bày mô hình kiến trúc dự án Happy One Elite mở cửa từ ngày 15/11

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Nguyễn Thành Hiếu - Phó Tổng Giám đốc Vạn Xuân Group nhấn mạnh tâm huyết của doanh nghiệp trong việc kiến tạo Happy One Elite như một dấu ấn tiếp nối hành trình gần 22 năm xây dựng thương hiệu và dòng sản phẩm “thương hiệu truyền cảm hứng” Happy One.

Ông Nguyễn Thành Hiếu phát biểu tại sự kiện.

Bên cạnh tâm huyết đầu tư và lộ trình triển khai bài bản của Vạn Xuân Group, sự hợp tác cùng đơn vị thiết kế cơ sở ICIC (hơn 24 năm kinh nghiệm); đơn vị thiết kế kiến trúc Ong & Ong (Singapore) và đơn vị thiết kế cảnh quan Belt Collins (Mỹ) góp phần tạo nền tảng để Happy One Elite nhận giải thưởng Dự án căn hộ có thiết kế kiến trúc tốt nhất TP.HCM tại PropertyGuru Vietnam Property Awards 2026.

ThS. KTS Đồng Lâm Thanh Tùng - đại diện đơn vị thiết kế cảnh quan Belt Collins (Mỹ) chia sẻ tại phiên Talkshow “Đánh thức không gian, từ cảnh quan đến kiến trúc” về triết lý giao hòa giữa mảng xanh, ánh sáng tự nhiên và trải nghiệm cư dân tại dự án.

Ngay sau nghi thức “Khai lộc thịnh vượng” hé lộ mô hình kiến trúc Happy One Elite, ông Hoàng Lại Đỗ Thế Nguyên - Giám đốc Marketing Vạn Xuân Group đã trực tiếp trình bày về ý tưởng quy hoạch, giới thiệu tổng quan kiến trúc công trình cao 25 tầng cùng hệ thống 39 tiện ích đa tầng.

Vạn Xuân Group cùng các đối tác thực hiện nghi thức ra mắt mô hình kiến trúc

Đông đảo khách tham quan tìm hiểu thiết kế kiến trúc dự án Happy One Elite tại sự kiện

Nối tiếp chuỗi hoạt động kết nối cộng đồng, sáng ngày 21/11/2026 tới đây, Vạn Xuân Group sẽ tiếp tục tổ chức chương trình tọa đàm chuyên đề dành cho khách tham quan tại văn phòng dự án. Sự kiện là dịp để doanh nghiệp lắng nghe những chia sẻ thực tế về nhu cầu không gian sống, đồng thời lan tỏa những giá trị phát triển bền vững mà thương hiệu Happy One đang theo đuổi.

(Nguồn: Vạn Xuân Group)