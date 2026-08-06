Tôi 36 tuổi, vợ 34 tuổi. Chúng tôi kết hôn đã 7 năm, có 2 con: 6 tuổi và gần 3 tuổi.

Vợ tôi hiện là giám đốc một công ty hơn 50 nhân sự, thu nhập thường gấp 3-4 lần tôi. Căn hộ chúng tôi đang sống phần lớn là tiền vợ bỏ ra mua, chiếc ô tô gia đình sử dụng cũng do cô ấy chi tiền.

Không chỉ giỏi, vợ tôi còn xinh đẹp, thông minh và lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Ở công ty, cô ấy là "thần tượng" của nhân viên khi có thể xử lý nhanh chóng những hợp đồng lớn, quản lý đầu việc rất tốt.

Thế nhưng, khi ở nhà, vợ tôi lại là phiên bản khác, vụng về tới mức khó hiểu.

Cô ấy không biết nấu ăn, không nhớ sở thích ăn uống của các con. Có lần con trai nói phải mang đồ thủ công đến lớp vào sáng hôm sau nên nhờ mẹ mua nhưng cô ấy cũng quên.

Từ khi sinh con thứ hai, gia đình tôi thuê một người giúp việc ở cùng. Bác ấy nấu ăn, dọn nhà, hỗ trợ đón và chăm 2 đứa trẻ. Toàn bộ tiền thuê giúp việc do vợ trả.

Vì có người hỗ trợ nên bình thường mọi thứ khá ổn. Chỉ những lúc cô giúp việc về quê, sự vụng về của vợ mới lộ rõ. Tuần trước, bác giúp việc có việc gia đình, phải nghỉ 5 ngày. Đúng lúc đó, tôi có chuyến công tác 2 ngày đã lên lịch từ trước. Tôi định hủy nhưng vợ bảo cứ đi, cô ấy sẽ làm việc ở nhà và chăm con.

Chiều ngày thứ hai, công việc kết thúc sớm nên tôi đổi vé về sớm mà không báo trước. Mở cửa bước vào, tôi thực sự bất ngờ. Phòng khách la liệt đồ chơi, quần áo sạch - bẩn vứt bừa trên ghế, bát đĩa chưa rửa nằm kín trong bồn. Bé 3 tuổi mặc mỗi chiếc bỉm dày, ngồi dưới sàn ăn bim bim - thứ đồ ăn tôi chưa cho con ăn vì không tốt cho sức khỏe. Con lớn của tôi thì ôm máy tính bảng xem hoạt hình.

Trong bếp, nồi cháo gần như còn nguyên, nguội ngắt và vương vãi. Vợ tôi ngồi trước laptop, tóc búi vội, vừa làm việc vừa để mắt đến 2 đứa trẻ. Thấy tôi về, cô ấy mừng như bắt được cứu tinh.

Tôi hỏi các con đã ăn tối chưa, vợ lắc đầu. Buổi trưa, cô ấy nấu cháo nhưng con nhỏ không chịu ăn, con lớn ăn vài thìa rồi bỏ. Sau đó cô ấy thử làm mì nhưng mỗi đứa đòi một kiểu. Đúng lúc công ty có việc gấp, cô ấy đành cho con ăn tạm bánh, bim bim, sữa và trái cây.

Chỉ vài ngày người giúp việc nghỉ đột xuất, vợ chồng tôi tranh cãi gay gắt vì chuyện chăm con, dọn dẹp. Ảnh minh họa: L.T

Nghe đến đó, tôi không kiềm được bực bội. Tôi trách cô ấy đã làm mẹ 6 năm, chẳng lẽ chỉ vài ngày không có người giúp việc đã khiến cả nhà đảo lộn như vậy?

Cô ấy cũng nổi nóng, nói 2 ngày qua gần như không được nghỉ. Con nhỏ đang ho nên quấy khóc, đêm thức mấy lần. Ban ngày cô ấy vừa trông con, vừa nấu ăn, vừa giải quyết công việc, có lúc đang họp trực tuyến thì con khóc, có lúc vừa dỗ được đứa nhỏ ngủ, đứa lớn lại gọi mẹ.

Vợ hỏi nếu tôi vừa phải chăm 2 đứa trẻ vừa làm việc cả ngày, tôi làm được không?

Tôi từng chăm con khi vợ đi công tác. Tôi biết tắm cho chúng, cho ăn, đưa đi học. Tôi không nấu ăn giỏi nhưng ít nhất biết con thích ăn gì. Tối hôm đó, tôi dọn phòng khách, tắm cho 2 đứa rồi làm món trứng hấp. Hai đứa trẻ ăn ngon lành. Tôi thấy những việc này đâu đến mức quá khó.

Tôi nói với vợ rằng tiền bạc quan trọng nhưng con cái không thể lớn lên chỉ nhờ người giúp việc. Kiếm được nhiều tiền không đồng nghĩa với việc có thể qua loa trong chuyện chăm sóc con.

Vợ tôi đưa ra lý lẽ: "Em biết mình không giỏi nội trợ nên dùng tiền thuê người hỗ trợ. Đổi lại, em làm tốt công việc, có thu nhập cao để gia đình sống thoải mái hơn. Khi người giúp việc nghỉ đột xuất, em vẫn ở nhà với con, chỉ là không thể vừa hoàn thành công việc vừa giữ nhà cửa ngăn nắp, cơm nước đúng giờ như bình thường".

Sau cuộc tranh luận ấy, vợ nói một câu khiến tôi suy nghĩ: "Anh chưa bao giờ yêu cầu em kiếm ít tiền hơn, bớt tham vọng hơn hay đóng góp ít đi cho gia đình, nhưng lại muốn em chăm con, quán xuyến nhà cửa tốt như một người phụ nữ có nhiều thời gian dành cho gia đình".

Tôi không nghĩ mình đòi hỏi quá đáng. Tôi chỉ mong vợ, dù thành công đến đâu, vẫn biết tự tay lo được cho hai đứa trẻ khi cần. Tuổi thơ của con chỉ có một lần, tôi không muốn chúng thấy thiếu vắng tình yêu thương, chăm sóc của mẹ.

Mong muốn của tôi hoàn toàn bình thường, hay tôi đang đòi hỏi vợ phải cùng lúc làm tốt quá nhiều vai trò?

Độc giả giấu tên