Vợ chồng tôi có 2 con nhỏ, một bé 4 tuổi và một bé mới 14 tháng. Khi quay lại đi làm sau sinh, tôi thuê một bác giúp việc đã gần 60 tuổi. Công việc chính của bác là chăm sóc em bé và chuẩn bị bữa tối cho cả nhà.

Nhìn chung bác tuy có tuổi nhưng còn khỏe, chịu khó và chăm em bé rất cẩn thận. Những điều tôi dặn dò bác đều ghi lại và thực hiện chỉn chu. Tuy nhiên, gia đình bác hay có giỗ chạp, cưới hỏi. Mỗi lần như vậy bác lại xin nghỉ 2-3 ngày. Nhiều khi vợ chồng tôi cũng khốn khổ sắp xếp công việc để ở nhà trông con.

Chồng tôi nhiều lần còn bực tức, bảo tôi tìm thuê người khác. Thế nhưng tôi hiểu rõ, tìm được người yêu thương con mình, chăm sóc kĩ như bác giúp việc hiện tại không dễ.

Hồi bác vào làm, chúng tôi thống nhất gửi bác 8 triệu đồng/tháng, tháng được nghỉ 2 ngày và nghỉ lễ, Tết như người lao động theo quy định. Tôi quên việc nhắc tới thưởng Tết và bác cũng không đề cập. Những dịp như 30/4 hay 2/9 vừa qua, tôi đều biếu bác 500.000 đồng làm quà. Dịp sinh nhật, ngày 20/10, tôi đều mua quà tặng bác.

Tuần trước, bác bất ngờ hỏi tôi về thưởng Tết. Bác bảo, bác đi làm ở chỗ khác đều có lương tháng 13 và kể chuyện giúp việc quanh nhà tôi đều được gia chủ hứa trả thêm khoản này.

Bác hỏi vợ chồng tôi dự định thế nào để bác biết sớm, tính chuyện lo Tết cho gia đình. Tôi biết bác thật thà và cũng thân tình nên mới hỏi như vậy.

Vợ chồng tranh cãi nảy lửa vì việc trả lương tháng 13 cho giúp việc dịp tết. Ảnh minh họa: Freepik

Tối về, tôi kể chuyện với chồng, chồng tôi giãy nảy: "Em bảo với bà ấy đừng thấy nhà mình hiền thì được voi đòi tiên. Từ khi vào làm, cả hai bên đã không đưa ra yêu cầu về lương tháng 13, giờ lại đòi hỏi. Có phải nhân viên doanh nghiệp, công chức nhà nước đâu mà có lương tháng 13".

Tôi không đồng tình với quan điểm của chồng. Dù gia đình tôi và bác không ký hợp đồng lao động chính thức nhưng tôi thấy việc thưởng Tết là hợp lý. Bởi cả năm bác đã chăm sóc tốt cho con tôi, phụ nhiều việc như dọn dẹp, nấu nướng. Đây cũng là cách để giữ chân bác làm việc lâu dài. Tôi mong bác có thể ở đây chăm em bé, đỡ đần việc nhà thêm 1,2 năm. Khi nào con cứng cáp mới gửi đi học.

Chồng tôi vẫn kiên quyết phản đối. Anh cho rằng tôi "thừa tiền", "thương người không phải lối".

"Em tính thử xem, năm qua bà ấy nghỉ bao nhiêu ngày giỗ chạp?Những ngày đó anh và em phải nghỉ phép trông con thì ai trả tiền thiệt hại?

Hôm trước bà ấy còn bảo sẽ nghỉ Tết từ 22 âm lịch, trong khi vợ chồng mình phải làm tới 27 Tết, công việc bù đầu. Chưa kể, bà ấy còn muốn nghỉ tới mùng 10 tháng Giêng. Khoảng thời gian đó, ai sẽ trông con? Bà ấy làm như vậy có đủ trách nhiệm không mà đòi thưởng Tết 1 tháng lương?", chồng tôi nói đầy bực dọc.

Chồng tôi cũng nói thêm, năm nay kinh tế khó khăn, công ty anh còn chưa chắc có thưởng tết Dương lịch và Nguyên đán tốt như mọi năm. Dành 8 triệu đồng để thưởng giúp việc, anh thấy bất hợp lý. Theo anh chỉ nên mua túi quà và biếu bác 2 triệu đồng.

Cả tuần nay, vì chuyện lương tháng 13 cho giúp việc mà chồng tôi mặt như đưa đám khiến không khí gia đình hết sức mệt mỏi. Trong khi bác giúp việc cũng 1,2 lần hỏi lại tôi về khoản này. Tôi thực sự không biết làm sao, xin hãy cho tôi lời khuyên.

Độc giả P.H

