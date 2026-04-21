Giá vàng những tháng đầu năm 2026 khiến giới đầu tư "thót tim" với những cú trồi sụt chóng mặt. Có lúc cán mốc 5.500 USD/ounce, nhưng rồi sau đó lao dốc không phanh khiến nhiều người chưa kịp vui đã “đứng ngồi không yên”.

Mới đây, bộ ba chuyên gia hàng đầu của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC)- ông Juan Carlos Artigas, ông Taylor Burnette và ông Ray Jia đã có "giải mã" những biến động này.

Tại sao vàng 2026 ‘loạn nhịp’ hơn mọi năm?

Không phải tự nhiên mà vàng lại "nhảy múa" dữ dội. Theo WGC, biến động giá vàng hiện tại đã vọt lên top 20% lịch sử kể từ năm 1971. Đằng sau đó là hàng loạt áp lực.

Biến động giá vàng 2026 khiến giới đầu tư không khỏi ‘chóng mặt’.

Thứ nhất là kỳ vọng Fed "quay xe". Việc Mỹ đề cử ông Kevin Warsh cho vị trí Chủ tịch Fed đã khiến kỳ vọng hạ lãi suất nhanh chóng suy yếu, kéo lợi suất trái phiếu tăng mạnh. Cùng thời điểm, xung đột tại Trung Đông leo thang vào cuối tháng 2 tiếp tục làm dấy lên lo ngại lạm phát toàn cầu.

Khi vàng tăng "sốc" lên 5.500 USD/ounce trong 3 ngày, các quỹ đầu tư lớn đã ồ ạt bán ra chốt lời. Đỉnh điểm, vàng rơi tự do và kích hoạt hàng loạt lệnh cắt lỗ (stop-loss), càng đẩy giá xuống sâu hơn.

Không chỉ riêng vàng chịu áp lực, thị trường chứng khoán và trái phiếu toàn cầu trong tháng 3 vừa qua cũng trải qua những phiên biến động mạnh, phản ánh trạng thái căng thẳng lan rộng của hệ thống tài chính.

Điều đáng chú ý là trong các giai đoạn khủng hoảng thanh khoản như khủng hoảng tài chính 2008 hay cú sốc COVID-19, vàng thường không phải tài sản được nắm giữ đến cùng.

Ngược lại, nhà đầu tư có xu hướng bán vàng trước để thu về tiền mặt, nhằm đáp ứng nhu cầu ký quỹ hoặc “giải cứu” các danh mục khác đang chịu áp lực.

Tuy nhiên, lịch sử cũng cho thấy một nghịch lý quan trọng: chính trong vai trò “tài sản thanh khoản cuối cùng”, vàng lại thường trở thành điểm tựa khi thị trường ổn định trở lại.

Sau mỗi giai đoạn hoảng loạn, kim loại quý này không chỉ phục hồi mà còn nhiều lần ghi nhận mức tăng vượt trội so với các nhóm tài sản khác.

Vàng vẫn ‘hút tiền’ mạnh

Theo WGC, dù thị trường vàng đang trải qua giai đoạn biến động mạnh, nhưng bản chất dài hạn vẫn không thay đổi: các cú sốc giá thường có xu hướng quay về mức trung bình.

Dữ liệu lịch sử cho thấy, những đợt biến động lớn của vàng thường không kéo dài quá lâu. Chu kỳ “hạ nhiệt” trung bình chỉ khoảng 1,6 tháng, trước khi thị trường trở lại trạng thái cân bằng hơn.

Trong phần lớn thời gian, biên độ biến động của vàng vẫn dao động quanh mức 10-18% mỗi năm.

Vàng đang ở giai đoạn chưa rõ xu hướng.

Điều này cho thấy, những gì đang diễn ra hiện nay chưa phải sự thay đổi cấu trúc dài hạn, mà chủ yếu là các pha dao động mạnh trong ngắn hạn khi thị trường chịu tác động đồng thời từ lãi suất, tỷ giá và địa chính trị.

Dù giá vàng biến động mạnh, thanh khoản thị trường lại không suy giảm mà còn tăng lên mức kỷ lục. Trong giai đoạn điều chỉnh gần đây, khối lượng giao dịch toàn cầu từng lên tới gần 965 tỷ USD/ngày- mức cao nhất từng ghi nhận.

Các kênh giao dịch lớn như OTC (thị trường phi tập trung), FT (hợp đồng tương lai) và ETF (quỹ hoán đổi danh mục) đều ghi nhận mức tăng mạnh, cho thấy dòng tiền không rút khỏi vàng mà đang dịch chuyển liên tục giữa các phân khúc thị trường.

WGC cũng nhấn mạnh, việc chênh lệch giá mua - bán mở rộng trong một số thời điểm không phải dấu hiệu thiếu người mua, mà chủ yếu phản ánh mức độ biến động tăng cao trong ngắn hạn. Khi thị trường ổn định trở lại, các khoảng chênh lệch này thường nhanh chóng thu hẹp.

Có nên ‘xuống tàu’ vì rung lắc?

Câu trả lời từ giới phân tích của WGC là khá rõ ràng: không nên vội rời bỏ vàng chỉ vì biến động ngắn hạn.

Trong bối cảnh lạm phát có thể bị đẩy lên bởi giá năng lượng và căng thẳng địa chính trị, đặc biệt như xung đột tại Trung Đông, thị trường cổ phiếu và trái phiếu thường không còn vận hành độc lập mà có xu hướng biến động cùng chiều. Khi đó, rất khó tồn tại một kênh “trú ẩn an toàn” tuyệt đối trong mọi điều kiện thị trường.

Trong bức tranh này, vàng giữ vai trò đặc biệt. Với đặc tính tương quan thấp hoặc thậm chí nghịch chiều với nhiều loại tài sản rủi ro, vàng tiếp tục được xem là một “mảnh ghép phòng vệ” quan trọng trong danh mục đầu tư toàn cầu.

Các phân tích trên mô hình danh mục đầu tư truyền thống với tỷ trọng cổ phiếu và trái phiếu phổ biến 60/40 cũng cho thấy, chỉ cần bổ sung một tỷ trọng vàng hợp lý, mức độ biến động tổng thể của danh mục có thể giảm đáng kể mà không làm suy giảm hiệu quả dài hạn.

Vì vậy, vấn đề không nằm ở việc “bán hay mua vàng” trong từng nhịp biến động, mà là cách nhìn dài hạn hơn: xem vàng như một lớp phòng thủ trong cấu trúc tài sản.

Trong những giai đoạn thị trường rung lắc mạnh, chính sự kiên nhẫn mới là yếu tố quyết định. Và theo đánh giá của WGC, khi các đợt biến động tạm lắng xuống, vàng thường vẫn là một trong những tài sản phục hồi mạnh nhất trong danh mục đầu tư toàn cầu.

Theo Baidu