Giá vàng thế giới hôm nay 19/4/2026

Giá vàng thế giới tuần qua diễn biến giằng co nhưng vẫn duy trì xu hướng tích cực. Đầu tuần, giá vàng giao ngay ở mức 4.676 USD/ounce, sau đó nhanh chóng phục hồi và duy trì xu hướng đi lên. Giá vàng vượt 4.700 USD/ounce và tiếp tục leo lên 4.790 USD/ounce trong phiên châu Á ngày thứ Ba.

Đà tăng tiếp diễn khi giá vượt mốc 4.800 USD/ounce trong phiên Mỹ và thiết lập đỉnh giữa tuần trên 4.850 USD/ounce. Sau đó, vàng bước vào giai đoạn tích lũy, dao động chủ yếu trong vùng 4.790–4.835 USD/ounce trong hai phiên giữa tuần.

Biến động mạnh nhất diễn ra vào phiên cuối tuần, khi thông tin tích cực liên quan căng thẳng Trung Đông, đặc biệt việc eo biển Hormuz được mở lại sau thỏa thuận ngừng bắn, đã thúc đẩy giá vàng bật tăng mạnh từ vùng 4.786 USD/ounce lên trên 4.890 USD/ounce.

Tuy nhiên, giá vàng không thể chinh phục mốc tâm lý 4.900 USD/ounce khi lực chốt lời xuất hiện mạnh vào cuối phiên. Kết tuần, giá vàng giao ngay lùi về 4.829 USD/ounce.

Khi căng thẳng Trung Đông tạm lắng, thị trường nhiều khả năng sẽ chuyển trọng tâm trở lại các dữ liệu kinh tế có thể định hình kỳ vọng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Giá vàng thế giới tăng. Ảnh: Chí Hiếu

Giá vàng trong nước hôm nay 19/4/2026

Ngày 18/4, giá vàng miếng SJC tăng 1 triệu đồng/lượng so với phiên liền trước, giao dịch ở mức 168,5-172 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

So với cuối tuần trước, giá vàng miếng SJC giảm 900 nghìn đồng/lượng ở chiều mua và giảm 400 nghìn đồng/lượng ở chiều bán.

Giá vàng nhẫn loại 1–5 chỉ của SJC tăng 1 triệu đồng/lượng, giao dịch ở mức 168–171,5 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với cuối tuần trước, giá vàng nhẫn SJC giảm 1,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua và giảm 600 nghìn đồng/lượng ở chiều bán.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji đắt thêm 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán ra so với phiên liền trước, lên mức 168-171,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 168,5-171,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), cao hơn 1 triệu đồng so với kết phiên liền trước.

Dự báo giá vàng

Giá vàng được dự báo tiếp tục dao động mạnh và chịu tác động đan xen từ kỳ vọng chính sách lãi suất của Fed, diễn biến địa chính trị và tâm lý rủi ro trên thị trường tài chính. Nếu các dữ liệu kinh tế Mỹ suy yếu hoặc lo ngại suy thoái gia tăng, vàng có thể tiếp tục được hỗ trợ nhờ nhu cầu trú ẩn.

Ngược lại, nếu tâm lý “ưa rủi ro” lan rộng, chứng khoán duy trì đà tăng và Fed tiếp tục phát tín hiệu giữ lãi suất cao, giá vàng có thể đối mặt áp lực điều chỉnh.

Theo các chuyên gia, xu hướng ngắn hạn của vàng được đánh giá nghiêng về tích lũy, với khả năng xuất hiện các nhịp tăng đan xen điều chỉnh trước khi hình thành xu hướng rõ ràng hơn.

Ông Rich Checkan, Chủ tịch Asset Strategies International, cho rằng giá vàng còn dư địa tăng nếu các lệnh ngừng bắn tại Trung Đông tiếp tục được duy trì. Theo ông Checkan, vàng và bạc gần đây biến động cùng diễn biến xung đột, tăng khi căng thẳng hạ nhiệt và điều chỉnh khi rủi ro leo thang.

Darin Newsom, chuyên gia tại Barchart, nghiêng về khả năng giá giảm khi vàng đang đối mặt vùng kháng cự kỹ thuật quan trọng quanh đường trung bình 50 ngày, trong khi một số chỉ báo động lượng cho thấy trạng thái quá mua.

Daniel Pavilonis, môi giới hàng hóa cấp cao tại RJO Futures, cho rằng thị trường đang phát tín hiệu “ưa rủi ro” khi căng thẳng tại eo biển Hormuz hạ nhiệt, lợi suất trái phiếu Mỹ giảm và chứng khoán phục hồi mạnh. Điều này có thể khiến dòng tiền tạm thời ưu tiên cổ phiếu hơn kim loại quý.

Ông Pavilonis nhận định vàng hiện chủ yếu hưởng lợi từ nhịp hồi kỹ thuật sau điều chỉnh, thay vì bước vào một chu kỳ tăng mạnh mới. Dù chưa loại trừ khả năng giá vàng lấy lại động lực trong vài tuần tới, ông cho rằng trong ngắn hạn, kim loại quý có thể tạm “lép vế” trước sức hút của thị trường chứng khoán.

Triển vọng giá vàng ngắn hạn vẫn phụ thuộc lớn vào diễn biến địa chính trị, tâm lý rủi ro và khả năng dòng tiền quay trở lại nhóm tài sản trú ẩn.